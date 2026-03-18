Postare revoltătoare La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant

Dennis Rohan (35 de ani), dublu campion mondial la contratimp în 2018 şi 2019, a fost pus la zid, după o postare revoltătoare pe rețelele de socializare.

Rohan a fost arestat în 2024 după ce a dat cu mașina peste soția sa, care a murit a doua zi la spital, din cauza rănilor. După ce a pledat vinovat, ciclistul australian a primit o condamnare cu suspendare.

La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant

După ce nu mai postase pe Instagram de la moartea soției sale, Rohan a redevenit activ pe rețelele de socializare.

Acesta a postat o fotografie cu un Porsche negru, cu textul „Ce armă absolută”.

Urmăritorii săi au fost scandalizați, considerând că postarea e o trimitere directă la modul în care și-a omorât soția. Mai ales că Rohan nu ar avea drept de a conduce timp de 5 ani!

Scriitoarea Anna MacEwen s-a numărat printre cei indignați, conform road.cc:

„Naiva de mine credea că dacă îți ucizi soția și mama copiilor tăi ar trebui să mergi la închisoare, nu să fii liber să postezi pe Instagram că mașina pe care o ai este «o armă absolută»”.

Cotidianul The Advertiser l-a contactat pe Rohan pentru a comenta situația, însă acesta a refuzat. Apoi, a publicat o captură de ecran cu mesajul primit și a scris: „Nu le-a luat mult acestor șobolani”.

Dennis Rohan, vinovat de moartea soției

Dennis Rohan și-a omorât soția pe 30 decembrie 2023. Fostul ciclist conducea o furgonetă și, potrivit declarațiilor obținute de procurori, ar fi accelerat în momentul în care și-a lovit soția, aflată pe șosea, la doar câțiva metri de domiciliul celor doi. Acesta a pledat vinovat și a primit o pedeapsă cu suspendare.

Melissa Hoskins, și ea fostă ciclistă, a murit a doua zi la spital, din cauza rănilor grave provocate în urma impactului.

Dennis și Melissa erau căsătoriți din 2018 și aveau împreună doi copii. Melissa Hoskins, care avea 32 de ani, a fost campioană mondială la urmărire pe echipe pe pistă, în 2015, fiind prezentă și la Jocurile Olimpice din 2012 și 2016.

