Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european"
Superliga

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 21:38
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 00:17
  • Dinamo a postat pe rețelele sociale o scrisoare deschisă despre derby-ul cu Rapid și arbitrajul lui Istvan Kovacs.

CCA nu a răspuns solicitării clubului de acum 2 zile, în legătură cu publicarea dialogului dintre camera VAR și „central”, și nu a făcut nici alte clarificări cerute de „câini”.

Dinamo anunță: „Astfel de erori pot produce consecințe ireversibile în economia campionatului”

Iată comunicatul integral al clubului Dinamo:

„Scrisoare deschisă

Clubul Dinamo 1948 dorește să își exprime punctul de vedere cu privire la evenimentele petrecute în cadrul partidei disputate sâmbătă, 14.03.2026, între Rapid și Dinamo.

În urma controverselor generate de maniera de arbitraj, de deciziile luate de arbitrul central al meciului și de impactul pe care acestea l-au avut nu doar asupra desfășurării jocului, ci și asupra rezultatului final, Dinamo 1948 a transmis o adresă oficială către Comisia Centrală a Arbitrilor, solicitând clarificări cu privire la fazele care au influențat în mod decisiv cursul partidei și, implicit, deznodământul acesteia.

Din nefericire, au trecut mai bine de 48 de ore de la transmiterea acestei solicitări, iar clubul nu a primit până în acest moment niciun răspuns oficial cu privire la adresa înaintată.

Clubul a solicitat punerea la dispoziție a dialogului integral purtat între arbitrul de centru și arbitrul din camera VAR în legătură cu faza din minutul 65.

Solicitarea clubului vizează comunicarea completă a schimbului de replici referitor la:

  • analiza duelului premergător fazei;
  • existența sau inexistența unui fault asupra jucătorului nostru;
  • evaluarea condițiilor care justificau intervenția sau neintervenția, în conformitate cu protocolul VAR;
  • justificarea validării golului în urma acestei analize.

Aceste solicitări sunt formulate în vederea asigurării transparenței, a protejării integrității competiției și a restabilirii încrederii minime în imparțialitatea actului de arbitraj.

De asemenea, clubul a solicitat ca arbitrul central să nu mai fie delegat la meciurile echipei Dinamo până la clarificarea completă a incidentului și până la restabilirea încrederii minime în obiectivitatea și imparțialitatea arbitrajului în ceea ce privește clubul nostru.

Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO:ro
Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO:ro

Galerie foto (45 imagini)

Gino Iorgulescu, prezent la Adunarea Generală a FRF. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Gino Iorgulescu, prezent la Adunarea Generală a FRF. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Gino Iorgulescu, prezent la Adunarea Generală a FRF. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Gino Iorgulescu, prezent la Adunarea Generală a FRF. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Gino Iorgulescu, prezent la Adunarea Generală a FRF. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
+45 Foto
labels.photo-gallery

Totodată, clubul a cerut analizarea de urgență a prestației întregii brigăzi de arbitri și dispunerea unor măsuri disciplinare severe, proporționale atât cu gravitatea erorilor comise, cât și cu efectele acestora asupra competiției.

Astfel de erori, susceptibile să influențeze decisiv rezultatul final al unui meci, pot produce consecințe ireversibile în economia campionatului.

Punctele obținute în urma unor asemenea decizii pot deveni decisive inclusiv în ipoteza unei egalități de puncte la finalul sezonului, situație în care avantajul rezultat din această partidă ar produce efecte competitive directe.

Apreciem că o asemenea situație impune nu doar o analiză formală, ci și o reacție fermă, clară și proporțională din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

În aceste condiții, Clubul Dinamo 1948 își rezervă dreptul de a sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european, în lipsa unei reacții prompte și temeinice la solicitarea înaintată către Comisia Centrală a Arbitrilor”, notează clubul pe paginile oficiale.

VIDEO Golul lui Petrila, precedat de faultul nedat de Kovacs

derby FRF dinamo liga 1 arbitraj Istvan Kovacs CCA rapid
Top stiri
Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european”
Superliga
18.03
Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european”
Citește mai mult
Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european”
Postare revoltătoare La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant
Ciclism
18.03
Postare revoltătoare La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant
Citește mai mult
Postare revoltătoare La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Nationala
18.03
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Citește mai mult
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Ștefan cel Mare, cu mașină răsturnată în dreptul Spitalului Colentina. Trafic aproape blocat în zonă
B365
18.03
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Ștefan cel Mare, cu mașină răsturnată în dreptul Spitalului Colentina. Trafic aproape blocat în zonă
Citește mai mult
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Ștefan cel Mare, cu mașină răsturnată în dreptul Spitalului Colentina. Trafic aproape blocat în zonă

Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 41 rapid 45 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
19.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share