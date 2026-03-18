Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european”

Dinamo a postat pe rețelele sociale o scrisoare deschisă despre derby-ul cu Rapid și arbitrajul lui Istvan Kovacs.

CCA nu a răspuns solicitării clubului de acum 2 zile, în legătură cu publicarea dialogului dintre camera VAR și „central”, și nu a făcut nici alte clarificări cerute de „câini”.

Dinamo anunță: „Astfel de erori pot produce consecințe ireversibile în economia campionatului”

Iată comunicatul integral al clubului Dinamo:

„Scrisoare deschisă

Clubul Dinamo 1948 dorește să își exprime punctul de vedere cu privire la evenimentele petrecute în cadrul partidei disputate sâmbătă, 14.03.2026, între Rapid și Dinamo.

În urma controverselor generate de maniera de arbitraj, de deciziile luate de arbitrul central al meciului și de impactul pe care acestea l-au avut nu doar asupra desfășurării jocului, ci și asupra rezultatului final, Dinamo 1948 a transmis o adresă oficială către Comisia Centrală a Arbitrilor, solicitând clarificări cu privire la fazele care au influențat în mod decisiv cursul partidei și, implicit, deznodământul acesteia.

Din nefericire, au trecut mai bine de 48 de ore de la transmiterea acestei solicitări, iar clubul nu a primit până în acest moment niciun răspuns oficial cu privire la adresa înaintată.

Clubul a solicitat punerea la dispoziție a dialogului integral purtat între arbitrul de centru și arbitrul din camera VAR în legătură cu faza din minutul 65.

Borza l-a faultat pe Musi chiar înainte de golul egalizator al giuleștenilor, care a fost validat

Solicitarea clubului vizează comunicarea completă a schimbului de replici referitor la:

analiza duelului premergător fazei;

existența sau inexistența unui fault asupra jucătorului nostru;

evaluarea condițiilor care justificau intervenția sau neintervenția, în conformitate cu protocolul VAR;

justificarea validării golului în urma acestei analize.

Aceste solicitări sunt formulate în vederea asigurării transparenței, a protejării integrității competiției și a restabilirii încrederii minime în imparțialitatea actului de arbitraj.

De asemenea, clubul a solicitat ca arbitrul central să nu mai fie delegat la meciurile echipei Dinamo până la clarificarea completă a incidentului și până la restabilirea încrederii minime în obiectivitatea și imparțialitatea arbitrajului în ceea ce privește clubul nostru.

Totodată, clubul a cerut analizarea de urgență a prestației întregii brigăzi de arbitri și dispunerea unor măsuri disciplinare severe, proporționale atât cu gravitatea erorilor comise, cât și cu efectele acestora asupra competiției.

Astfel de erori, susceptibile să influențeze decisiv rezultatul final al unui meci, pot produce consecințe ireversibile în economia campionatului.

Punctele obținute în urma unor asemenea decizii pot deveni decisive inclusiv în ipoteza unei egalități de puncte la finalul sezonului, situație în care avantajul rezultat din această partidă ar produce efecte competitive directe.

Apreciem că o asemenea situație impune nu doar o analiză formală, ci și o reacție fermă, clară și proporțională din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

În aceste condiții, Clubul Dinamo 1948 își rezervă dreptul de a sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european, în lipsa unei reacții prompte și temeinice la solicitarea înaintată către Comisia Centrală a Arbitrilor”, notează clubul pe paginile oficiale.

VIDEO Golul lui Petrila, precedat de faultul nedat de Kovacs

