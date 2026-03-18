Comitetul Executiv Cum arată conducerea FRF după alegeri: 8 funcții puse la bătaie, o singură noutate! Nicolescu, marele învins
Alegerile FRF de miercuri l-au confirmat din nou în funcție pe Răzvan Burleanu (41 de ani) și au stabilit și configurația Comitetului Executiv.
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 18:34
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 18:35
  Alegerile FRF de miercuri l-au confirmat din nou în funcție pe Răzvan Burleanu (41 de ani) și au stabilit și configurația Comitetului Executiv.
  • Au fost puse 8 funcții la bătaie, însă a existat o singură schimbare!

Răzvan Burleanu a rămas în funcție și pentru un al patrulea mandat și a obținut încă o victorie. Doar unul dintre oamenii săi și-a pierdut postul.

Octavian Goga, reprezentantul fotbalului amator și vicepreședinte FRF, a fost învins de Cristian Petrean. A adunat doar 17 voturi, față de cele 25 ale adversarului său.

Goga era ultimul membru al Comitetelui Executiv aflat în funcție de pe vremea lui Mircea Sandu, ocupând postul încă din 2010!

Andrei Nicolescu, marele învins

Dinamo spera să obțină un post-cheie la FRF, cel de reprezentant al cluburilor din Liga 1.

Andrei Nicolescu n-a avut nicio șansă în fața rivalilor Valeriu Argăseală (FCSB) și Alexandru Meszar (UTA). Cei doi au strâns câte 13 voturi, în timp ce președintele „câinilor” a adunat doar 4.

Ilie Drăgan, încă un eșec rușinos

După ce a fost zdrobit de Răzvan Burleanu la votul pentru postul de președinte al Federației, 5-258, Ilie Drăgan a sperat să ocupe un post în Comitetul Executiv.

A candidat pentru postul de reprezentant al cluburilor de copii și juniori, însă a fost învins din nou categoric. A primit un singur vot, în timp ce adversarul său, Cătălin Cighir, și-a păstrat funcția după ce a adunat 60 de voturi.

4 voturi nu s-au mai ținut

Deși la Casa Fotbalului ar mai fi trebuit să aibă loc 4 voturi, acestea au fost anulate.

La trei dintre ele, pentru reprezentanții cluburilor din Liga 2, Liga 3 și fotbal feminin, nu au existat adversari pentru cei aflați în funcție.

De asemenea, votul pentru reprezentantul cluburilor de fotbal în sală a fost și el anulat, după ce Auraș Brașoveanu a decis să se retragă în favoarea lui Cristian Vornicu.

Componența Comitetului Executiv al FRF

Președintele FRF

  • Răzvan Burleanu

Prim vicepreședintele FRF - președintele LPF

  • Gino Iorgulescu

Vicepreședintele FRF - reprezentant al fotbalului amator

  • Cristian Petrean (nou)

Președintele Comisiei Tehnice FRF

  • Mihai Stoichiță

Președintele CCA

  • Kyros Vassaras

Președintele sindicatului fotbaliștilor

  • Emilian Hulubei

Reprezentanți ai cluburilor din Liga 2 (2 locuri)

  • Bogdan Bălănescu (FC Voluntari)
  • Cristian Tănase (Chiajna)

Reprezentanți ai cluburilor din Liga 3 (2 locuri)

  • Mihai Dăscălescu (Alba Iulia)
  • Florea Spînu (CSO Filiași)

Reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori

  • Cătălin Cighir

Reprezentant al cluburilor de fotbal feminin

  • Alin Ciobanu

Reprezentant al cluburilor de fotbal în sală

  • Cristian Vornicu

