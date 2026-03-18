„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea

Camelia Voinea, 55 de ani, e acuzată de cea de-a patra fostă elevă de „bătăi, ciupituri până la sânge, injurii”.

Mama fostei sportive a pus la dispoziția GOLAZO.ro imagini cu vânătăile de pe corpul fiicei survenite în urma relelor tratamente la care a supus-o Camelia Voinea.

Gimnasta spune că antrenoarea Voinea le-a pus pe sportive să fure din magazine, „rujuri, suveniruri”.

Într-un cantonament în Bulgaria, Camelia Voinea le-a lăsat pe micuțele sportive nemâncate, iar acestea au recurs la o soluție inedită pentru a face rost de mâncare. Detalii, în rândurile de mai jos.

Apar noi acuzații la adresa Cameliei Voinea. După ce GOLAZO.ro a publicat, începând cu anul 2025, mai multe mărturii ale unor foste eleve ale antrenoarei, astăzi e rândul celei de-a patra foste gimnaste, acum în vârstă de 20 de ani, să povestească ororile prin care a trecut pregătind-se cu Camelia Voinea.

Fostă gimnastă: „Ne bătea cu papucii de lemn”

După ce a citit toate articolele scrise în GOLAZO.ro despre acest subiect, mama fostei sportive a contactat redacția. Ulterior, și gimnasta a fost de acord să vorbească, solicitând și ea protecția identității.

Bună ziua. Știți întrebările clasice ale celor care se îndoiesc de astfel de povești. Încep și eu cu una. De ce vorbiți abia acum?

Mama gimnastei: Pentru că am văzut că mai multe foste sportive au avut curaj să vorbească cu dvs. Am văzut și imaginile acelea cu Sabrina. Deși Federația Română de Gimnastică tace, noi nu mai putem.

De ce nu doriți să vă fie publicat numele?

Fosta sportivă: Cariera mea s-a terminat din cauza accidentărilor suferite atunci când mă pregăteam cu Camelia Voinea. Însă n-aș vrea să specificăm exact unde am suferit accidentarea, pentru că așa își poate da seama cine sunt. Dar era acolo, era cu mine când s-a întâmplat. Îmi poate face rău, de asta nu vreau să ne dăm numele.

Fiica mea, după ce s-a operat, s-a întors în sală. Și a băgat-o din nou în vestiar ca s-o bată. Iar asta mică, avea deja vreo 13 ani, s-a împins în ea și i-a zis: «Gata, nu mă mai bați». Mama gimnastei

Înțeleg. Au existat abuzuri fizice atunci când tu te antrenai cu Camelia Voinea la Farul Constanța?

Fosta sportivă: (n.r. râde amar) Da, din păcate. Acesta e felul ei de a antrena. Cu ciupituri, cu înjurături, cu ținut sportivele pe un aparat ore în șir, cu plânsete, cu bătăi și așa mai departe. M-a bătut de nenumărate ori. Cu palmele, pumnii, peste față. Plus obiceiul pe care-l avea de a ne ciupi. Avea, și cred că mai are, unghiile foarte lungi și ne ciupea până ne dădea sângele. Ni le băga în carne. Îmi mai amintesc că atunci când eram micuță, la Constanța, avea niște papuci de lemn pe care obișnuia să-i scoată din picioare ca să ne bată cu ei.



Mama gimnastei: (spre fiica ei) Când ai venit cu vânătăile alea, de erai vânătă pe picioare și pe mâini, și te-ai încuiat în baie ca să faci duș, cu ce te lovise? Eu nu mai țin minte.



Fosta sportivă: Cu papucul ăla de lemn, așa cred.



Mama gimnastei: Se încuia în baie ca eu să nu văd loviturile. De ce? Pentru că Voinea le amenința că, dacă află părinții, o să-i dea în judecată și o le ia casa. Așa o să ajungă toată familia pe drumuri. Iar ele, mici, se fereau de noi, părinții, ca să nu vedem vânătăile sau loviturile. Dar când a ținut-o pe frânghie?

GALERIE FOTO: Urmele abuzurilor

Ca o pedeapsă sau ca parte a antrenamentului?

Fosta sportivă: Am făcut o prostie și m-am tăiat la deget până la os. Dar am decis să merg la antrenament, pentru că puteam lucra pentru abdomen sau picioare, ca să nu implic mâinile. Am sunat-o pe doamna Camelia și i-am zis ce mi s-a întâmplat și să mă lase mai ușor. Dar a vrut să mă suie pe paralele. Iar eu, din cauza degetului, nu puteam. Așa că a început să mă înjure. Apoi m-a suit pe frânghie și… nu aveam ce să fac, eram un copil. Eu stăteam pe frânghie, tremuram de durere și plângeam, țâșnea sângele din deget, iar doamna Camelia mă înjura de jos. Atunci s-a deschis ușa sălii și a intrat mama.



Mama gimnastei: Mă sunase un domn de acolo, antrenor și el. «Intrați să o luați pentru că e grav». Când am intrat, Camelia Voinea nu m-a văzut din prima. Și o înjura pe fiica mea. Asta mică avea 8-9 ani.

Camelia Voinea spunea că nu a lovit niciodată copii.

Fosta sportivă: Am văzut colege bătute de doamna Voinea. Lovituri, ciupituri, înjurături. Și mai era ceva. Începeam antrenamentul la ora 16, dar era pe telefon non-stop. La un moment dat își aducea aminte și de noi, iar în acel moment începeam, de fapt, antrenamentul. Adică pe la ora 18.30-19. Așa că stăteam în sală până pe la 21-22.



Mama gimnastei: Ea a mințit dintotdeauna. Când eram eu în sală, uneori, Camelia Voinea lovea copiii. Și când ieșeam eu din sală, o bătea pe o fiica mea. Ca părinte, vă dați seama, mă durea sufletul. După ce s-au pus camere de filmat în sala „Flămânda”, a început să le bată în vestiare. Nu cred că ar avea curajul să dea ochii cu mine, să-mi zică mie în față că nu a bătut copiii niciodată. Nu are cum! Că o strâng de gât. Și mă duc la pușcărie. La cât rău i-a făcut ea fiicei mele.

Sabrina Voinea, cât a fost mai micuță la Constanța, era asistată de mine la paralele. Nu de antrenoarea și mama ei. Eu, de foarte multe ori, o asistam pe Sabrina la paralele, după care mă dădeam jos, îmi puneam magneziu pe palme și mă urcam și eu pe bară. Fosta sportivă

Mama gimnastei: „Sabrina mă ruga să o calmez”

Și dvs. cum reacționați în acele momente, când lovea copiii de față cu dvs.?

Mama gimnastei: O luam la țigară în vestiar, ca să se mai calmeze. De câte ori nu m-a rugat și Sabrina să fac asta... „Nu mai pot, tremur, mă bate, ia-o la o țigară”, îmi zicea. Copiii au ajuns campioni datorită doamnei Gabi Păun, coregrafa de la Constanța, nu datorită Cameliei Voinea.



Fosta sportivă: Abuzurile fizice începeau în sală și, după, ne trăgea în vestiar și ne ciupea și ne lovea. La un moment dat m-am opus, să zic așa, și atunci m-a trimis acasă sau am plecat eu. Nu mai știu. Mama?



Mama gimnastei: Ai plecat tu. Eu te așteptam afară.

Atunci v-a povestit ce se întâmpla, cu adevărat, în sală?

Mama gimnastei: Da, atunci mi-a povestit prima dată. Am vrut să intru în sală peste Camelia. Că ușor nu mi-a fost, vă dați seama! Am dus copilul să facă un sport de plăcere. Dacă era bună, și a fost, atunci ar fi devenit și sportivă de performanță. Dar nu cu bătăi, cu pumni, cu amenințări, cu înjurături!

Înțeleg că nu vrei să vorbim mai în detaliu despre accidentare, pentru că te temi că numele tău ar putea fi intuit de Camelia Voinea. Dar de ce o consideri vinovată de leziunea care a pus capăt carierei tale?

Fosta sportivă: Era foarte frig afară și i-am spus doamnei Voinea că nu pot să fac elementul respectiv pentru că nu sunt foarte bine încălzită. Era și rece în sală și nu mă simțeam pregătită. Era un element complicat. Dar era cineva de la federație în sală și doamna Camelia mi-a zis că trebuie să-l execut, ca să mă vadă. Cine sunt eu să-mi permit să-i spun ei că nu sunt pregătită? Așa mi-a zis. «Dacă nu-l faci, te dai jos și pleci acasă». Mă amenința. Voia să spună că nu voi merge la următorul concurs dacă nu execut elementul. Nu putea să mă lovească sau înjure, pentru că era cineva de la federație în sală. Așa că am făcut ce-mi cerea. Ultimul element din ultimul antrenament înainte de concurs. Atunci s-a întâmplat accidentarea.



M-a suprasolicitat și, așa cum se vede și din filmările pe care le-ați publicat, cele cu fiica ei, Camelia Voinea nu înțelege când un sportiv îi spune că nu se simte bine și că nu poate face, cel puțin în acel moment, un anumit exercițiu. Eu am obligația să-i spun antrenorului când nu sunt pregătită să fac un anumit exercițiu, element, dar doamna Voinea niciodată nu înțelegea lucrurile astea.



Mama gimnastei: Asta înainte cu două zile înainte de o competiție foarte importantă.

A povestit, tot la dumneavoastră, o fostă colegă a mea, cum i-a pus doamna Voinea scaune cu picioarele în sus lângă bârnă. În caz că pica, să se lovească și să-i fie învățătură de minte. Vă pot confirma că așa a fost, am văzut și eu astfel de practici. Fosta sportivă

Fostă gimnastă: „Eram moarte de sete și de foame”

Eu: Ai fost vreodată, sau te-ai gândit să mergi, la psiholog?

Mama gimnastei: Da, am dus-o. Am aici o vecină care e psiholog. Am dus-o de mică. Mi-a spus că a rămas cu traume de la sport. Prietenul ei mi-a povestit cum sare din pat, noaptea, și tremură incontrolabil.



Fosta sportivă: Da, visez urât diverse chestii de când eram mică. În afară de traume e frustrarea. Mi-a luat anii de muncă, mi-a luat copilăria și viitorul. Am realizat că am avut un potențial destul de mare și aș fi putut face gimnastica la nivel înalt. Dar nu am avut sprijinul nimănui. Doamna Voinea nu a fost interesată nici măcar în momentul în care a trebuit să fac operația după accidentare.

Ești convinsă că puteai face performanță și fără abuzurile Cameliei Voinea?

Fosta sportivă: Da, normal! Puteam face. Dar să știți că nu numai aceste bătăi au fost o problemă. Și Federația Română de Gimnastică m-a dat la o parte. Am avut o perioadă în care m-am cam pierdut. A fost o persoană în FRG, care e și acum, doamna Corina Ungureanu, care nu m-a prea plăcut. Așa cred eu.



Știți că doamna Voinea le punea pe fete să... ia lucruri din magazine? Rujuri, gablonțuri, suveniruri. Într-un cantonament, cred, în Bulgaria, eram moarte de sete și de foame, așa că am început să facem elemente pe acolo ca să ne dea lumea bănuți. Așa am mâncat.



Mama gimnastei: Dar nu numai asta. Indemnizația de efort a fetelor, pe care a luat-o atâția ani? A semnat în locul părinților. 250 de lei de persoană. Când antrena la Farul. Când am făcut scandal, m-au chemat la club și i-au virat banii fiicei mele în cont. Și mai sunt atâtea de spus, mai mulți oameni știu diverse lucruri despre Camelia Voinea.

Camelia Voinea nu a putut fi contactată până la momentul publicării acestui articol.

