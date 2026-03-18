alt-text Radu Naum
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 18:31
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 18:31
  • Răzvan Burleanu emite idei frumoase, principii, proiecte, sigur, în felul lui de a le spune, care te duce cu gândul la monotonia unui mecanism. Le emite de 12 ani și le va mai emite încă patru. Nimic nu se va schimba pentru că nimic nu e de schimbat în lumea fotbalului românesc.

FRF a reușit ce nu a reușit RSR, să ajungă în comunism, care, conform ideologiei marxiste, e un Eden al umanității.

FRF e un singur corp și deasupra lui stă un cap. Răzvan Burleanu

În comunism nu mai există, ni se spunea, luptă de clasă, nu mai sunt confruntări sau frământări sociale pentru că oamenii au ajuns la un asemenea grad de conștiință încât orice convulsii au dispărut. E paradisul pământesc. Toți vor binele în mod natural și îl aplică fără alte gânduri (în general a gândi e periculos).

Iată unde a ajuns minunata lume nouă și în același timp veche a fotbalului românesc. FRF e un singur corp și deasupra lui stă un cap. Răzvan Burleanu.

Peste un număr de ani inteligența artificială va înlocui fizic oamenii. Vor fi modele umanoide concepute special pentru a conduce companii, școli, poliție, armată, spitale sau federații.

Ei bine, dacă acel viitor ar fi azi, la FRF n-ar fi nevoie de un astfel de exemplar. Răzvan Burleanu e modelul ideal creat pentru conducerea acestei entități, nu l-ar bate niciun robot. E perfect pentru ce se cere la noi. Un conducător. Țara asta, în general, e avidă. Istoria mustește de ei.

Ilie Drăgan, privit ca un lunatic

Scena de un caragialesc trist în care Ilie Drăgan, contracandidatul, a fost împiedicat să rostească un discurs, e fresca acestei comunități care vrea să-și prezerve siguranța, somnul și călăuza.

Nu pentru că Drăgan a fost cenzurat de bodyguarzi, ci prin felul în care îl priveau sau îl ignorau ceilalți. Era ca un microb într-un organism sănătos, ca o pietricică în pantof. Nu te doare, dar te sâcâie. Au încercat să-l scoată din sală.

Radu Vișan, secretarul general al lui Burleanu, îl privea cu amestec de amuzament și dispreț. Ca pe un lunatic. Ca pe unul care chiar nu pricepe cum merge treaba. În comunismul adevărat ar fi fost închis la nebuni. În marea familie a fotbalului e zidit în insignifianță.

Burleanu și paradigma puterii absolute

Răzvan Burleanu e un tip deștept și pregătit. Nu e un „șmecher”, cum era Mircea Sandu. El domină prin organizare și încolonare, nu prin făcut cu ochiul și glumițe de șpriț.

De altfel, când încearcă să facă glume te ia un pic cu frig pe șira spinării, cum a fost cu „un fleac, i-am ciuruit!” adresat lui Lupescu, Lucescu și o bună parte din numita Generație de Aur.

Acum, după ce a fost re-re-reales, a încercat iar un spirit pe seama concurentului său, spunând că fetița lui l-a întrebat „cine e măscăriciul acesta?”. E glumă urâtă, care nu-i face deloc cinste.

Un învingător absolut nu se ia de învinsul lui, nu e demn să facă asta. Dar în lumea fotbalului Burleanu poate să spună și să facă orice. E în paradigma lui Trump care zicea că poate să împuște un om pe stradă și să nu piardă un vot. E paradigma puterii absolute. Căutați vorba lui Churchill despre ea.

Rămân convins că Răzvan Burleanu vrea, dincolo de tot felul de rătăciri, să facă lucruri bune. Poate sunt naiv, nu exclud, dar asta e convingerea mea.

Problema e că îi lipsește ceva esențial pentru o guvernare cu adevărat luminoasă, anume vitalitatea societății pe care o conduce și confruntarea reală. El domnește peste o lume amorfă, gata să-i ia pe sus pe cei care i se opun. O comunitate încolonată ucide spiritual și managerial.

Sigur că are câțiva oameni împrejur cu care se consultă, dar, în timp, e inevitabil, toți ajung să gândească la fel. Nu mai există nimic din afară, vântul proaspăt al altor idei sau înfruntări care te testeze.

Când boxezi cu aerul ajungi să crezi că ești Cassius Clay. În fotbalul nostru există doar o minte și o mare de capete plecate. Și burlescul nesfârșit al reprezentațiilor precum aceea de miercuri. Aplauze furtunoase.

Știrile zilei din sport
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
Special
18.03
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
Citește mai mult
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
Liga Campionilor
18.03
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
Citește mai mult
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Nationala
18.03
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Citește mai mult
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Comitetul Executiv Cum arată conducerea FRF după alegeri: 8 funcții puse la bătaie, o singură noutate! Nicolescu, marele învins
Superliga
18.03
Comitetul Executiv Cum arată conducerea FRF după alegeri: 8 funcții puse la bătaie, o singură noutate! Nicolescu, marele învins
Citește mai mult
Comitetul Executiv Cum arată conducerea FRF după alegeri: 8 funcții puse la bătaie, o singură noutate! Nicolescu, marele învins
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:52
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
17:27
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
23:10
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
23:30
Asistență redusă Câte bilete a vândut Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova
Asistență redusă  Câte bilete a vândut Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Top stiri
Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european”
Superliga
18.03
Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european”
Citește mai mult
Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european”
Postare revoltătoare La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant
Ciclism
18.03
Postare revoltătoare La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant
Citește mai mult
Postare revoltătoare La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Nationala
18.03
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Citește mai mult
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Ștefan cel Mare, cu mașină răsturnată în dreptul Spitalului Colentina. Trafic aproape blocat în zonă
B365
18.03
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Ștefan cel Mare, cu mașină răsturnată în dreptul Spitalului Colentina. Trafic aproape blocat în zonă
Citește mai mult
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Ștefan cel Mare, cu mașină răsturnată în dreptul Spitalului Colentina. Trafic aproape blocat în zonă

