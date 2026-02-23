Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la meciul dintre PSG și Monaco, din returul play-off-ului din Liga Campionilor.

Partida va avea loc miercuri, de la ora 22:00, și va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3.

În manșa tur, PSG a reușit o remontada de excepție, după ce a fost condusă cu 2-0 după doar 18 minute, grație „dublei” reușite de atacantul lui Monaco, Folarin Balogun ('1, '18).

Doue ('29) și Hakimi ('41) au restabilit egalitatea înainte de pauză. Golul victoriei a fost reușit de același Doue, care a înscris în minutul 67.

Istvan Kovacs, delegat la PSG - Monaco

Arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat la meciul dintre PSG și Monaco, din returul play-off-ului din Liga Campionilor.

El va fi asistat la margine de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi , iar arbitru de rezervă va fi Szabolcs Kovacs , fratele său.

și , iar arbitru de rezervă va fi , fratele său. În camera VAR se vor afla Paulus van Boekel (Țările de Jos) și Marco Di Bello (Italia).

În acest sezon din Liga Campionilor, Istvan Kovacs a arbitrat 5 partide din faza principală a competiției:

Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025)

Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie 2025)

Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025)

Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026)

Borussia Dortmund – Inter 0-2 (28 ianuarie 2026)

26 de meciuri a arbitrat Istvan Kovacs în acest sezon. A acordat 116 cartonașe galbene și 2 roșii

În ultimele patru sezoane, UEFA l-a delegat pe Istvan Kovacs la câte o finală în fiecare dintre cele trei competiții continentale:

Conference League 2022 (AS Roma - Feyenoord 1-0)

Europa League 2024 (Atalanta - Bayer Leverkusen 3-0)

Liga Campionilor 2025 (PSG - Inter 5-0)

Meciurile din returul play-off -ului din Liga Campionilor

Atletico Madrid – Club Brugge (marți, 19:45, în tur 3-3)

Bayer Leverkusen – Olympiakos (marți, 22:00, în tur 2-0)

Inter – Bodo/Glimt (marți, 22:00, în tur 1-3)

Newcastle – Qarabag (marți, 22:00, în tur 6-1)

Atalanta – Borussia Dortmund (miercuri, 19:45, în tur 0-2)

PSG – Monaco (miercuri, 22:00, în tur 3-2)

Juventus – Galatasaray (miercuri, 22:00, în tur 2-5)

Real Madrid – Benfica (miercuri, 22:00, în tur 1-0)

Tragerea la sorți pentru optimile Ligii Campionilor va avea loc vineri, 27 februarie, de la ora 13:00.

Echipele deja calificate în această fază a competiției sunt: Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona și Manchester City (au terminat grupa principală pe locurile 1-8).

