I-a oprit seria lui Alcaraz Medvedev l-a eliminat pe liderul mondial de la Indian Wells și i-a întrerupt parcursul perfect din 2026

Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a fost învins de Daniil Medvedev (30 de ani, #11 ATP) în semifinalele de la Indian Wells, scor 6-3, 7-6(3).

Rezultatul i-a oprit numărului 1 mondial seria fără înfrângere din 2026 și tentativa de a câștiga cel de-al treilea titlu consecutiv în California.

Medvedev a controlat primul set după un venit devreme, iar în actul secund a revenit de la 1-3, a salvat două mingi de set la 4-5 și s-a impus în tiebreak.

„Când joci cu cineva precum Carlos, ajungi să te întâlnești des cu el și, de multe ori, să pierzi.

E un jucător extraordinar: are lovituri incredibile, apărare, atac, retur, tot. Ca să-l bați, trebuie să fii la cel mai înalt nivel”, a spus Medvedev, conform atptour.com.

Pentru Medvedev, victoria a venit și ca o revanșă: Alcaraz îl învinsese în finalele de la Indian Wells din 2023 și 2024, iar acum rusul s-a calificat în ultimul act, unde îl va întâlni pe Jannik Sinner, câștigătorul celeilalte semifinale.

@DaniilMedwed is into his 11th Masters 1000 final after a scintillating 6-3, 7-6(3) win over Alcaraz!

Victoria lui Medvedev a pus capăt seriei de 16 meciuri consecutive câștigate de Alcaraz la începutul sezonului.

Finala va avea loc astăzi, la ora 23:00 și va fi difuzată în România pe Digi Sport 2.

