Banner rasist la Rapid - Dinamo FOTO Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
„Rasism și extremism în stare pură!” Se cere depunctarea lui Dinamo, după acțiunile ultrașilor de la meciul cu Rapid: „Silă. Și rușine. Asta simt”

alt-text Publicat: 15.03.2026, ora 10:28
alt-text Actualizat: 15.03.2026, ora 12:48
  • Rapid - Dinamo 3-2. Acuzații de rasism după derby-ul din prima etapă a play-off-ului Ligii 1.
  • Sociologul Gelu Duminică a cerut LPF să depuncteze Dinamo, după ce ultrașii „câinilor” au afișat bannere rasiste în timpul meciului.

Meciul de pe Giulești a fost foarte încins atât pe teren, cât și în tribune. Fanii Rapidului au scandat insulte la adresa adversarilor, iar ultrașii dinamoviști au răspuns cu scandări și bannere rasiste.

Gelu Duminică: „E rasism și extremism în stare pură!”

Sociologul Gelu Duminică a criticat dur comportamentul fanilor „câinilor”, care au afișat în peluză mesajul „Ieri în robie, azi în galerie”, o lozincă rasistă care face referire la sutele de ani în care romii au fost robi în Țara Românească. Robia a fost abolită în 1856, după aproape 500 de ani.

„E doar o ironie, nu? Și ceva de bine, nu? Silă. Și rușine. Asta simt.

Clubul Dinamo ar trebui să ceară scuze, să se delimiteze și să anunțe campanii anti-rasism. LPF ar trebui să depuncteze. Arbitrul ar fi trebuit să aplice regulamentele. Nu a făcut-o și nu o vor face. Pentru că în mintea lor e doar o ironie, nu?

Nu, dragilor! E rasism și extremism, in stare pură. Conform tuturor definițiilor!”, a afirmat Gelu Duminică într-o postare făcută pe Facebook.

Ce spune regulamentul

Articolul 54 din Regulamentul disciplinar al FRF prevede amenzi, disputarea meciurilor fără spectatori și, în funcție de circumstanțe, chiar depunctarea și excluderea din competiție.

Articolul 54 | Rasismul. Xenofobia. Discriminarea. Denigrarea

  1. Orice persoană care, în mod public, discriminează sau denigrează pe altcineva într-o manieră jignitoare pe motive de rasă, culoare, limbă, religie, sex, origine etnică sau care comite o altă faptă având acest caracter, va fi suspendată pentru 6 jocuri la toate nivelurile, în cazul jucătorilor, echipei tehnice şi antrenorilor şi 4 luni pentru oficiali.

    În plus, clubul căruia aparține făptuitorul va fi sancționat o penalitate sportivă de la 5.000 la 60.000 de lei, la fiecare nouă abatere de același tip penalitatea urmând a fi majorată cu ½ față de cea aplicată anterior. La atingerea pragului maxim clubul va fi sancționat gradual cu programarea jocurilor fără spectatori de la 1 la 4 etape cumulat cu o penalitate sportivă de 60.000 lei.

    Dacă acesta este un oficial asimilat, penalitatea va fi de la 10.000 la 80.000 de lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi în cazul în care o persoană are un comportament xenofob, ofensator sau care hărţuieşte o altă persoană pe astfel de motive.
  2. Dacă spectatorii afişează inscripţii conţinând sloganuri discriminatorii/denigratoare/rasiste/xenofobe sau se fac vinovaţi de alte comportări de acest fel la un joc, organul jurisdicţional va aplica o sancţiune de la 5.000 la 70.000 de lei clubului pe care l-au susţinut spectatorii respectivi, la fiecare nouă abatere de același tip penalitatea urmând a fi majorată cu ½ față de cea aplicată anterior.

    La atingerea pragului maxim clubul va fi sancționat cu măsura programării unui joc fără spectatori cumulat cu o penalitate sportivă de 70.000 lei. Dacă spectatorii nu pot fi identificaţi ca suporteri ai unuia dintre cluburi, va fi sancţionat clubul gazdă, în mod corespunzător.
  3. Orice spectator care se face vinovat de abaterile arătate la alin. 1 şi 2 de mai sus, va fi sancționat cu interzicerea accesului în stadion pentru cel puţin doi ani.
  4. În funcție de circumstanțe, organul disciplinar poate aplica și alte sancțiuni clubului responsabil, cum ar fi: interzicerea organizării jocurilor pe propriul stadion de la 2 la 10 jocuri, pierderea jocului prin forfait, scăderea a 2-6 puncte sau excluderea din competiție.

Meci nebun în Giulești

Dinamo a început cum nu se putea mai bine partida de pe Giulești, reușind să deschidă scorul prin penalty-ul transformat de Danny Armstrong în minutul 9 al partidei.

Kovacs a acordat lovitură de la 11 metri în favoarea „câinilor” după un duel în careu între Borza și Musi. „Centralul” a avut nevoie de intervenția VAR pentru a lua o decizie.

Ulterior, cele două echipe au practicat un joc de posesie până spre finalul reprizei, atunci când elevii lui Gâlcă au preluat controlul și au reușit să egaleze în minutul 38. După un corner executat de Moruțan, balonul a ajuns la Grameni, cel care a avut o execuție excepțională din afara careului, lăsându-l fără reacție pe Epassy.

Dinamo a revenit în avantaj imediat după revenirea de la cabine, în minutul 47, atunci când după o succesiune de pase, Musi i-a pasat lui Cîrjan, cel care, aflat în centrul careului, a reluat perfect și l-a învins pe Aioani.

Rapid a preluat apoi frâiele partidei, strategie care a dat roade în minutul 67, când Petrila a marcat un gol spectaculos. După un un-doi cu Elvir Koljic, mijlocașul a trimis o adevărată torpilă direct în poarta lui Epassy.

Giuleștenii au dat lovitura pe final de meci, în minutul 86. După un corner executat de Petrila, mingea a ajuns la Olimpiu Moruțan, cel care a încercat o execuție din foarfecă, balonul ajungând la Vulturar, cel care din doar doi metri a punctat și a păstrat cele trei puncte în Giulești.

Ca urmare a acestui rezultat, Rapid a urcat pe primul loc, la un punct distanță de Universitatea Craiova, în timp ce Dinamo rămâne fără victorie de 11 sezoane în fața rivalei din oraș.

VIDEO. Golul marcat de Petrila în Rapid - Dinamo 3-2

