Meci întrerupt de gloanțe! FOTO: Toată lumea a fugit la vestiare, din cauza împușcăturilor din afara stadionului

Un meci de fotbal feminin din Mexic, dintre Club Necaxa Femenil și Queretaro, a fost suspendat din cauza împușcăturilor din afara stadionului.

Un val de violențe a cuprins întreaga țară, după ce „El Mencho”, lider al temutului cartel Jalisco New Generation (CJNG), una dintre cele mai puternice organizații criminale din Mexic, a fost ucis, duminică, într-o operațiune militară desfășurată de armata mexicană.

Partida de fotbal feminin dintre Necaxa și Queretaro a fost suspendată pentru câteva zeci de minute, după ce repriza a doua abia începuse.

Meci întrerupt de gloanțe, în Mexic

În imaginile video publicate pe social media se vede cum, la scurt timp după pauză, pe Estadio Victoria, arbitra aflată la centru fluieră și discută cu jucătoarele pentru ca acestea să meargă la vestiare.

În câteva secunde, toată lumea aleargă spre vestiare.

Jocul a fost reluat mai târziu, cu tribunele goale, iar Necaxa s-a impus cu 2-1.

Haos pe străzile din Mexic, după asasinarea lui „El Mencho”

Asasinarea lui „El Mencho”, a dat naștere unui șir interminabil de violențe.

Membri ai cartelului au ridicat blocaje rutiere, au incendiat vehicule și inițiat atacuri asupra infrastructurii în mai multe state, inclusiv în Jalisco și Puerto Vallarta, provocând anulări de zboruri și ordine oficiale de a rămâne în interior, emise de guvernele străine pentru cetățenii lor aflați în zonă.

Autoritățile mexicane au intervenit pentru a restabili ordinea, dar situația rămâne tensionată.

