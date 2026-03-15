Războiul a anulat cursele! Oficial: Marile Premii din Bahrain și Arabia Saudită nu se mai țin. Pierdere financiară uriașă pentru Formula 1
alt-text Publicat: 15.03.2026, ora 09:29
alt-text Actualizat: 15.03.2026, ora 09:30
  • Este oficial. Marile Premii din Bahrain și Arabia Saudită au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Formula 1 a ajuns la concluzia că cele două curse nu pot fi organizate din cauza conflictului din regiune.

Evenimentul din Bahrain era programat să se desfășoare în weekendul 10-12 aprilie, în timp ce cel din Arabia Saudită urma să aibă loc o săptămână mai târziu, 17-19 aprilie.

Formula 1 a anulat cursele din Bahrain și Arabia Saudită

Cursele nu vor fi reprogramate sau înlocuite, iar sezonul de F1 va fi redus la 22 de curse. Astfel, va exista o pauză de cinci săptămâni între Marele Premiu al Japoniei (27-29 martie) și cel din Miami (1-3 mai).

„Deși a fost o decizie dificilă de luat, este, din păcate, cea corectă în acest moment, având în vedere situația actuală din Orientul Mijlociu.

Vreau să profit de această ocazie pentru a mulțumi FIA, precum și incredibililor noștri promotori pentru sprijinul și înțelegerea lor completă, întrucât aceștia așteptau cu nerăbdare să ne găzduiască cu energia și pasiunea lor obișnuite.

Abia așteptăm să ne întoarcem alături de ei de îndată ce circumstanțele ne vor permite acest lucru”, a declarat Stefano Domenicali, președintele și directorul executiv al F1, potrivit bbc.com.

Șeicul Salman bin Isa Al Khalifa, director executiv al circuitului din Bahrain, a declarat: „Susținem pe deplin decizia Formulei 1 și le suntem recunoscători atât lor, cât și FIA pentru sprijinul și parteneriatul de durată. Așteptăm cu nerăbdare să îi găzduim din nou în Bahrain pe fanii din întreaga lume, când F1 va reveni.”

Anularea celor două curse va provoca o pierdere comercială de peste 120 de milioane de euro pentru Formula 1, întrucât Bahrain și Arabia Saudită plătesc două dintre cele mai mari taxe de găzduire. Banii urmau să fie împărțiți între cele 11 echipe și F1.

formula 1 razboi orientul mijlociu marele premiu al bahrainului marele premiu al arabiei saudite
