CHELSEA - NEWCASTLE 0-1. Un moment cum rar se vede a avut loc pe Stamford Bridge la duelul din etapa #30 din Premier League.

În ultimele săptămâni, jucătorii lui Chelsea au făcut o tradiție din a se grupa la mijlocul terenului înaintea fluierului de start al fiecărei partide.

CHELSEA - NEWCASTLE 0-1 . Arbitrul Paul Tierney, înconjurat de jucătorii londonezi

Elevii antrenați de Liam Rosenior (41 de ani) au format un cerc și l-au prins la mijloc pe arbitru.

„Centralul” Paul Tierney încerca să-i îndepărteze de la centrul terenului, Newcastle fiind echipa care urma să dea lovitura de start.

Jucătorii lui Chelsea n-au fost însă înduplecați. Mai mult, Cole Palmer a fost surprins în timp ce l-a îmbrățișat pe arbitrul englez înaintea de ultima discuție cu colegii.

Stânjenit de moment, Tierney a fost nevoit să asiste neputincios la momentul celor de la Cheslea.

„Nu am mai văzut niciodată ceva atât de ciudat în 50 de ani de când mă uit la fotbal”, a declarat fostul arbitru asistent din Premier League, Darren Cann pentru BBC.

Chelsea's pregame team huddle today had a special guest—the referee. 😂 pic.twitter.com/9fIcdCJEzx — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) March 14, 2026

Chelsea tremură pentru locurile de Liga Campionilor

Chelsea se află în luptă directă cu Aston Villa, Manchester United și Liverpool pentru a prinde un loc în top 5 la finele sezonului din Premier League, care ar asigura prezența în Liga Campionilor.

Meciul cu Newcastle se anunța unul extrem de important pentru londonezi, care veneau după o înfrângere categorică, 2-5 cu PSG, în prima manșă a optimilor din Liga Campionilor.

Presiunea și-a spus cuvântul, iar trupa de pe Stamford Bridge a trebuit să se recunoască învinsă, scor 0-1, după reușita lui Anthony Gordon, din minutul 18.

În urma acestui eșec, Chelsea rămâne pe locul 5, cu 48 de puncte, la 3 în spatele celor de la Aston Villa și Manchester United și la egalitate cu Liverpool.

De menționat că toate echipele cu care luptă londonezii au un meci mai puțin de disputat.

