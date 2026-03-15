Scene bizare în Premier League VIDEO. Jucătorii lui Chelsea l-au înconjurat pe arbitru la centrul terenului înainte de meciul cu Newcastle

alt-text Publicat: 15.03.2026, ora 08:53
alt-text Actualizat: 15.03.2026, ora 08:55
  • CHELSEA - NEWCASTLE 0-1. Un moment cum rar se vede a avut loc pe Stamford Bridge la duelul din etapa #30 din Premier League.

În ultimele săptămâni, jucătorii lui Chelsea au făcut o tradiție din a se grupa la mijlocul terenului înaintea fluierului de start al fiecărei partide.

CHELSEA - NEWCASTLE 0-1. Arbitrul Paul Tierney, înconjurat de jucătorii londonezi

Elevii antrenați de Liam Rosenior (41 de ani) au format un cerc și l-au prins la mijloc pe arbitru.

„Centralul” Paul Tierney încerca să-i îndepărteze de la centrul terenului, Newcastle fiind echipa care urma să dea lovitura de start.

Jucătorii lui Chelsea n-au fost însă înduplecați. Mai mult, Cole Palmer a fost surprins în timp ce l-a îmbrățișat pe arbitrul englez înaintea de ultima discuție cu colegii.

Stânjenit de moment, Tierney a fost nevoit să asiste neputincios la momentul celor de la Cheslea.

„Nu am mai văzut niciodată ceva atât de ciudat în 50 de ani de când mă uit la fotbal”, a declarat fostul arbitru asistent din Premier League, Darren Cann pentru BBC.

Chelsea tremură pentru locurile de Liga Campionilor

Chelsea se află în luptă directă cu Aston Villa, Manchester United și Liverpool pentru a prinde un loc în top 5 la finele sezonului din Premier League, care ar asigura prezența în Liga Campionilor.

Meciul cu Newcastle se anunța unul extrem de important pentru londonezi, care veneau după o înfrângere categorică, 2-5 cu PSG, în prima manșă a optimilor din Liga Campionilor.

Presiunea și-a spus cuvântul, iar trupa de pe Stamford Bridge a trebuit să se recunoască învinsă, scor 0-1, după reușita lui Anthony Gordon, din minutul 18.

În urma acestui eșec, Chelsea rămâne pe locul 5, cu 48 de puncte, la 3 în spatele celor de la Aston Villa și Manchester United și la egalitate cu Liverpool.

De menționat că toate echipele cu care luptă londonezii au un meci mai puțin de disputat.

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne"

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Radu Naum: Să mori de râs

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!"

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

