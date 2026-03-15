„I-aș sfătui să o ia ca bărbații” Alex Pașcanu, iritat de acuzațiile dinamoviștilor: „Degeaba stai să te plângi de arbitraj”

RAPID - DINAMO 3-2. Alexandru Pașcanu (27 de ani), fundașul central al giuleștenilor, a fost deranjat de faptul că dinamoviștii au pus accentul pe arbitraj.

Fotbalistul a declarat că fotbalul ajunge prea repede în plan secund și că în emisiunile sportive se discută mai mult despre arbitraj decât despre joc.

Rapid - Dinamo 3-2 . Alexandru Pașcanu: „ I-aș sfătui să o ia ca bărbații”

„O victorie frumoasă împotriva unei echipe bune. Suntem fericiți că am început cu dreptul play-off-ul. Am fost peste ei din primul minut, chiar dacă au început ei cu primul gol. Sunt fericit pentru echipă că am reușit să facem un meci bun.

Cred că toate echipele, cred că sunt 5 puncte de la locul 6 la locul 1. Sunt două meciuri. Toate echipele au șansele lor. Nu cred că e una de care să zici că e favorită.

Parcă la fiecare victorie se zice «gata, luați titlul», și la fiecare înfrângere e «gata, retrogradați». Trebuie să avem o stabilitate și să ne pregătim de meciul cu CFR, că au 100 de victorii la rând”, a declarat Pașcanu, după meci.

Întrebat despre golul de 2-2, despre care dinamoviștii susțin că ar fi trebuit anulat, fotbalistul a răspuns:

„Mi s-a părut foarte bun arbitrajul. Nu știu de ce să reclame arbitrajul. Dacă o iei așa, și ei la golul doi au avut henț, prin Duțu, la mijlocul terenului. Și nu a reclamat nimeni nimic.

Arbitrajul a fost unul bun pentru ambele părți. I-aș sfătui să o ia ca bărbații și să zică ok: «Au fost mai buni, ne-au bătut», nu să dăm în arbitraj sau în altele.

Și noi am avut multe meciuri în care trebuia să primim un penalty, să dea roșu, dar am luat-o ca o învățătură de minte și am mers mai departe. Nu ai ce să faci, degeaba stai să te plângi de arbitraj.

A fost un meci spectaculos de fotbal și cred că ar fi păcat să stăm în studiouri să analizăm fiecare fază în parte”, a mai declarat Pașcanu.

Alexandru Pașcanu: „Cred că pentru fotbalul românesc ar fi mai bine să lăsăm deoparte arbitrajele”

Jucătorul format la Leicester a criticat faptul că se insistă prea mult pe analiza deciziilor de arbitraj, spunând că, în modelul pe care îl știe din Anglia, accentul cade mai ales pe tactică și pe execuții:

„Eu am crescut în Anglia și după fiecare etapă era o emisiune, «Match of the Day». Era moderator Gary Lineker și îi invita pe Alan Shearer, Ian Wright. Eu, ca copil, am învățat foarte multe de acolo.

Învățam multe lucruri tactice și cred că pentru fotbalul românesc ar fi mai bine să lăsăm deoparte arbitrajele, să nu chemăm foști arbitri, să analizăm prea mult arbitrajul. Cred că ne-ar face un bine tuturor.

Un copil de 8-9 ani deschide televizorul și vede faze de arbitraj. Ce facem? Vrem să creștem arbitri? Părerea mea e că ar trebui să stăm mai focusați pe faza tactică, pe execuții, să vorbim despre golul lui Petrila. De ce trebuie să vorbim despre faza de dinainte a golului?

Copiii se uită la fotbal și de asta vor să devină fotbaliști: că a dat Petrila golul ăla, nu că a fost un fault înainte și stăm să-l analizăm”, a mai spus Pașcanu.

