„Tricolorii” tremură FOTO. Arda Guler, adversarul României la barajul pentru CM 2026, gol senzațional de la 70 de metri! +23 foto
Arda Guler, gol incredibil în meciul Real Madrid - Elche 4-1. Foto: Imago / captură „X”, @tekkersfoot
alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.03.2026, ora 11:02
alt-text Actualizat: 15.03.2026, ora 11:03
  • Arda Guler (21 de ani) a înscris un gol spectaculos în Real Madrid - Elche 4-1, cu un șut de la aproape 70 de metri, în runda #28 din La Liga.
  • Deși este rezervă la Real Madrid, Güler este una dintre vedetele naționalei Turciei, iar România are șanse mari să îl întâlnească în barajul cu Turcia.
  • Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, în barajul pentru accederea la Campionatul Mondial. Meciul va fi transmis de Prima TV și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro

Meciul a fost unul fără emoții pentru Real Madrid, care a punctat în prima repriză prin Rudiger (min. 39) și Valverde (min. 44). În aceste condiții, Arbeloa l-a trimis pe Guler pe teren în locul lui Vinicius Junior în minutul 59.

Real Madrid - Elche 4-1. Arda Guler a reușit să marcheze un gol din propria jumătate a terenului

În minutul 66, Dean Huijsen a dus scorul la 3-0. Elche a redus apoi din diferență tot cu ajutorul unui jucător de la Real Madrid, după autogolul lui Manuel Angel, care a dus scorul la 3-1 în minutul 86.

În minutul 89, Guler a ridicat tribunele în picioare cu o execuție de senzație.

A recuperat mingea în propria jumătate, a avansat câțiva metri, s-a uitat înspre poartă și a trimis un șut de la aproape 70 de metri.

Portarul Matias Dituro, surprins de șut, nu a mai putut interveni.

Arda Guler a marcat un gol incredibil în meciul Real Madrid - Elche 4-1. Foto: Captură „X", @tekkersfoot

Galerie foto (23 imagini)

labels.photo-gallery

La finalul partidei, fotbalistul turc a explicat faza golului său, al 16-lea în 104 meciuri disputate pentru Real Madrid.

„Sunt foarte fericit, a fost un gol incredibil. M-am uitat la portar, nu era bine poziționat. Am încercat și a ieșit un gol extraordinar.

Ne înțelegem foarte bine cu antrenorul și îi suntem alături atât în momentele bune, cât și în cele dificile. Astăzi, după gol, m-am dus să sărbătoresc împreună cu el și cu toată lumea.

Antrenorul îmi cere lucruri diferite în funcție de poziție. Când joc în jumătatea noastră, vrea să mă implic mai mult în construcție, iar când sunt mai avansat, îmi cere să joc mai mult între linii și să fiu mai decisiv. Întotdeauna încerc să dau tot ce pot” a spus Guler, conform realmadrid.com.

2
este locul ocupat de Real Madrid în La Liga, cu 66 de puncte. Liderul Barcelona are un punct avans, dar un meci mai puțin disputat

„Los blancos” se pregătesc pentru returul cu Manchester City din optimile Ligii Campionilor, programat pe 17 martie. Madrilenii s-au impus în tur cu 3-0.

