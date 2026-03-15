Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre modul în care vede colaborarea cu Gigi Becali (67 de ani), după ce a acceptat să revină în fotbalul românesc.

Tehnicianul a transmis că nu se așteaptă ca patronul să intervină în activitatea staff-ului, dar i-a impus o condiție.

În acest sens, Rădoi a indicat o limită clară: dacă apar nemulțumiri sau subiecte sensibile care îl deranjează pe Gigi Becali, ele ar trebui discutate în privat, nu în spațiul public.

Mirel Rădoi, despre colaborarea cu Becali la FCSB: „Nu cred că va exista vreun moment în care să interfereze”

„A fost o discuție normală. Nu cred că s-au condiționat lucrurile, pentru că deja ne știm, știm cum lucrăm și știe cum sunt eu. Nu cred că va fi cazul de ceva special ca să poată interveni în munca asta. Nu cred că va exista vreun moment în care să interfereze cu munca noastră.

Să putem să fim siguri de vreun lucru în lumea asta nu avem cum. Nu ne așteptam nici la război în Orientul Mijlociu, d-apoi să putem să avem discuțiile astea în care să garantăm că nimeni nu va vorbi de nimeni.

Sper să nu se facă. Dacă se va face, să fie în discuții izolate, nu în public”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă premergătoare meciului cu Metaloglobus.

FOTO: Mirel Rădoi, primul antrenament cu FCSB

Întrebat cât de mult a cântărit dorința de a reveni în fotbal înainte să aleagă FCSB, Rădoi a răspuns:

„În aceste patru luni am fost un antrenor norocos. Au existat foarte multe discuții. Nu foarte multe oferte concrete. Din diferite motive nu s-au realizat: ori situația din punct de vedere al clasamentului, al lotului, implicarea conducerii, transferuri de jucători.

Au fost din foarte multe părți ale lumii, dar nimic care să fie concret și să cuprindă ceea ce vrem noi, modul nostru de a lucra și, cumva, am încercat să stau cât mai departe de lucrurile astea. Dacă era o zi, maxim două, mai târziu această discuție, cred că nu mai eram aici”, a mai declarat Rădoi.

Mirel Rădoi va debuta pe banca celor de la FCSB în prima etapă din play-out.

Campioana va juca cu Metaloglobus, astăzi, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

