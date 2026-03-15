UEFA a anunțat că „Finalissima”, meciul care urma să le pună față în față pe câștigătoarea EURO 2024, Spania, și câștigătoarea Copa America 2024, Argentina, a fost anulat.

Meciul dintre campioana Americii de Sud și campioana Europei urma să se dispute în Qatar pe 27 martie, dar conflictul din Orientul Mijlociu a dus la anularea acestuia.

Finalissima 2026 a fost anulată

UEFA și CONMEBOL, cele două foruri care erau responsabile de organizarea meciului, au confirmat că nu au reușit să găsească o locație alternativă.

UEFA a anunțat duminică, într-un comunicat de presă, că a propus mutarea meciului pe stadionul „Santiago Bernabeu” din Madrid.

„Prima opțiune era ca meciul să se desfășoare pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid la data inițială, cu o repartizare 50/50 a suporterilor în tribune. Această împărțire ar fi oferit un cadru de talie mondială, pe măsura unui eveniment atât de prestigios, dar Argentina a refuzat”, a precizat forul european.

UEFA a mai precizat că Argentina a respins și propunerea de a disputa Finalissima în două manșe, una la Madrid în martie și cealaltă la Buenos Aires:

„A doua opțiune era organizarea «Finalissima» în două manșe – una pe stadionul Santiago Bernabeu, pe 27 martie, iar cealaltă la Buenos Aires, într-o fereastră internațională înainte EURO și Copa America 2028, cu o repartizare a suporterilor în proporție de 50:50 pentru meciul de la Madrid. Și această opțiune a fost respinsă.”

Argentina a refuzat și propunerea ca meciul să se dispute pe un teren neutru din Europa:

„În cele din urmă, UEFA a solicitat un angajament din partea Argentinei ca, în cazul în care s-ar găsi un teren neutru în Europa, meciul să se poată pe 27 martie, conform planului anunțat pe 18 decembrie 2025, sau la data alternativă de 30 martie. Și această propunere a fost respinsă.”

Stadionul din Qatar pe care ar fi trebuit să se joace Finalissima FOTO Imago

Argentina a venit cu o propunere „imposibilă”

UEFA a adăugat că Argentina voia să joace Finalissima după CM 2026, dar acest lucru nu era posibil pentru Spania. În cele din urmă, Argentina ar fi anunțat că poate disputa meciul doar pe 31 martie, o variantă pe care UEFA a calificat-o drept „imposibil de realizat”.

„Ca urmare, și spre regretul UEFA, această ediție a Finalissima a fost anulată. UEFA dorește să-și exprime sincerele mulțumiri către Real Madrid, comitetul de organizare și autoritățile din Qatar pentru sprijinul și cooperarea lor în încercarea de a organiza acest meci”, a adăugat forul european.

Ediția inaugurală a Finalissima s-a jucat în 2022. Atunci, campioana sud-americană Argentina a învins campioana europeană Italia, scor 3-0, într-un meci disputat pe stadionul Wembley din Londra.

