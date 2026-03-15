Lucas Pellegrini FOTO: Sport Pictures
Riscă să nu mai joace în 2026! FOTO. Mijlocașul Farului s-a accidentat grav la o fază la care a fost sancționat cu cartonaș galben

Publicat: 15.03.2026, ora 17:42
  • FARUL - PETROLUL 2-0. Lucas Pellegrini (25 de ani), mijlocașul „marinarilor”, s-a accidentat grav la primul meci din play-out.

Acesta a fost scos de pe teren pe targă în minutul 67 al partidei de la Ovidiu.

Lucas Pellegrini, accidentare gravă în Farul - Petrolul

În minutul 67 al meciului, Lucas Pellegrini a avut o intrare asupra lui Ricardinho, fundașul dreapta al „găzarilor”, dar s-a lovit de adversar și nu s-a mai putut ridica de pe gazon.

Pellegrini a fost sancționat cu cartonaș galben pentru intrarea asupra lui Ricardinho.

Deși a încercat să se ridice pentru a continua partida, Pellegrini a fost nevoit să părăsească terenul, fiind scos pe targă și dus către ambulanță.

Accidentarea lui Lucas Pellegrini FOTO Captură Digi Sport (5).png

Conform digisport.ro, ar putea fi vorba despre o fractura de tibie sau peroneu, accidentare care necesită o intervenție chirurgicală și care l-ar ține departe de teren pentru o perioadă îndelungată.

Dacă acest diagnostic se va confirma, Pellegrini nu va mai putea juca în acest sezon, perioada de recuperare după o astfel de accidentare fiind cuprinsă între 6 și 12 luni.

200.000 de euro
În actualul sezon, mijlocașul francez a jucat 18 meciuri în campionat și Cupă, fără a reuși să înscrie sau să ofere vreo pasă decisivă.

Farul Constanța - Petrolul Ploiești, echipele de start:

  • Farul: Munteanu - Maftei, Larie, Marins, Pellegrini - Ramalho, Dican, Ganea - Grigoryan, Işfan, Tănasă
  • Rezerve: Buzbuchi, Furtado, Duţu, Ţîru, Sîrbu, Banu, Radaslavescu, Vînă, Goncear, Vojtus, Doicaru, Markovic
  • Antrenor: Ianis Zicu
  • Petrolul: Bălbărău - Ricardinho, Papp, Roche, Dumitrescu - Boţogan, Dulca, Jyry - Hanca, Chică-Roşă, Baldres Hermann
  • Rezerve: Krell, Prce, Araujo, Ignat, Rodrigues, Mateiu, Boateng, Pop, Grozav, Gheorghe, Aimbetov, Manolache
  • Antrenor: Eugen Neagoe
  • Arbitru: Horațiu Feșnic. A1: Valentin Avram, A2: Alexandru Cerei. VAR: Adrian Cojocaru. AVAR: Cristina Trandafir
  • Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi - teren principal (Ovidiu - Constanța)

