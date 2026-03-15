Legăturile Rapidului cu CCA Proiectul lansat de Kyros Vassaras, organizat în fieful lui Dan Șucu

Reacțiile apărute după arbitrajul lui Istvan Kovacs la meciul Rapid - Dinamo (3–2) au generat discuții aprinse în jurul arbitrajului din Liga 1.

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, a acuzat că „meciul nu s-a decis pe teren între noi și Rapid. A fost decis în altă parte”.

În acest context, apar legături mai puțin cunoscute ale Rapidului cu CCA, prin cursurile de formare a arbitrilor organizate la baza clubului giuleștean.

Arbitrajul lui Istvan Kovacs, cel mai bine cotat „central” din România, la partida Rapid - Dinamo (3–2), disputată sâmbătă în prima etapă a play-off-ului din Liga 1, este contestat vehement din toate direcțiile.

Dinamo atacă CCA pentru arbitrajul lui Istvan Kovacs de la derby-ul cu Rapid

Momentul care a stârnit controverse a fost golul de 2-2 înscris de Claudiu Petrila în minutul 67. Dinamoviștii au reclamat că înaintea șutului decisiv ar fi existat un fault comis de Andrei Borza asupra lui Alexandru Musi, însă arbitrul Istvan Kovacs a validat golul și nu a mers la monitor pentru a revedea faza.

Deciziile de arbitraj din timpul jocului au devenit subiect de dezbatere imediat după finalul meciului, readucând în discuție relațiile instituționale dintre cluburi, arbitri și structurile administrative ale fotbalului din România.

„Este clar că se influențează lucrurile în fotbalul românesc în ultimele 3-4 săptămâni”, a acuzat fostul internațional Ionuț Lupescu, președintele de onoare al CS Dinamo.

E foarte frustrant. Meciul ăsta nu s-a decis pe teren între noi și Rapid. A fost decis în altă parte, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Cătălin Cîrjan, căpitan Dinamo

Cursuri pentru arbitri organizate la baza Rapidului

În acest context, au reapărut în atenție conexiunile mai puțin cunoscute dintre Rapid București și structuri ale arbitrajului.

În ultima perioadă, baza sportivă Coresi Mobexpert, construită de Dan Șucu pentru Academia Rapidului, a găzduit mai multe cursuri de pregătire destinate arbitrilor din eșaloanele inferioare din București.

Aceste activități au fost organizate de Comisia Municipală de Arbitri București, structură care funcționează în cadrul Asociației Municipale de Fotbal București (AMFB).

Cursurile au fost conduse de arbitri care activează în Liga 1:

Marcel Bîrsan - președinte al Comisiei Municipale de Arbitri din cadrul AMFB.

Adrian Ghinguleac - asistent FIFA

Radu Petrescu - arbitru FIFA

Andrei Chivulete - arbitru FIFA

Decizia luată la golul doi al Rapidului este o bătaie de joc. E viciere de rezultat din punctul meu de vedere. Din păcate, este de neînțeles că arbitrii de o asemenea cotă pot face greșeli de o asemenea manieră. Nu vreau să mă gândesc la altceva Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Proiectul „Fii parte din joc! Fii arbitru!” a fost lansat de CCA în 2022

Aceste cursuri de formare pentru tinerii care doresc să devină arbitri de fotbal fac parte dintr-un proiect național, lansat în 2022 și coordonat de Comisia Centrală a Arbitrilor din cadrul Federației Române de Fotbal.

„Cursul de formare a arbitrilor de fotbal vizează tinerii (baieţi şi fete) cu vârste cuprinse între 14-25 de ani, care sunt apţi din punct de vedere medical pentru efort fizic.

Acesta este elaborat de CCA și va fi organizat în fiecare județ din țară, prin intermediul Comisiilor Județene de Arbitri.

Durata cursului este de 20 de ore și va fi structurat pe o perioadă cuprinsă între o lună și trei luni. Pe măsura posibilităților, una dintre ședințele de curs va fi susținută de către un arbitru internațional”, se arată pe site-ul FRF.

Legăturile dintre Rapid și AMFB s-au consolidat în perioada în care clubul giuleștean evolua în Liga 4. Clubul patronat de Dan Șucu a intervenit să ajute Asociația Municipală în procesul în care s-a cerut dizolvarea acesteia.

100% e doar frustrare. Au primit și penalty, nu văd vreo viciere de rezultat. Plus că și Armstrong ar fi putut fi eliminat. Au fost cei mai buni arbitri, nu cred că a fost vreo tentă Victor Angelescu, președinte Rapid, la Prima Sport

