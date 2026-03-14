RAPID - DINAMO 3-2. Alexandru Musi (21 de ani), mijlocașul „câinilor”, a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa și a criticat dur deciziile de arbitraj.

Cătălin Cîrjan (23 de ani) a contestat și el decizia lui Istvan Kovacs (41 de ani) de la faza premergătoare golului al doilea marcat de Rapid.

Ca urmare a înfrângerii din Giulești, Dinamo va încheia prima etapă pe ultimul loc al play-off-ului, cu 26 de puncte acumulate.

Alexandru Musi fost extrem de nemulțumit de luată de Istvan Kovacs la faza premergătoare golului prin care Rapid a egalat în repriza a doua, după ce „centralul” nu a acordat fault la intrarea lui Borza asupra sa.

„La al doilea gol al lor… Dacă nu dai fault pentru așa ceva, înseamnă că eu nu mai știu ce e fault. Trebuie să-mi rupă piciorul sau cum? E împingere cu două brațe, s-a văzut și pe cameră. Voi ce credeți că e? E fault clar, nu? Se vede! E cu ambele mâini pe mine.

Întrebați-l pe domnul arbitru de ce n-a dat fault. Nu vreau să comentez asta. Dar la faza asta a fost fault și se anula și golul. Uitați că așa pierdem meciul și… Am înțeles de la băieți că dusese fluierul la gură, dar n-a fluierat. A fost fault clar, era cu ambele mâini pe mine, m-a împins, am căzut.

N-a dat fault, a ieșit gol și se termină 3-2 pentru ei. Aici s-a întors meciul. Și noi acum cum putem să ne uităm unul la altul când știm că am dat tot pe teren, am făcut un meci bun și s-a terminat 3-2 pentru ei?

Este păcat, am intrat pe teren foarte motivați, am făcut un meci bun, am avut ocazii și am marcat. Din păcate, fotbalul nu este așa plăcut cum pare. Din astfel de greșeli se poate întâmpla să pierdem”, a spus Musi la Prima Sport.

VIDEO. Rapid - Dinamo 3-2 . Golul contestat de dinamoviști

Cătălin Cîrjan: „Meciul nu s-a decis pe teren”

La interviul de după meci, Cătălin Cîrjan a vorbit și el despre arbitraj.

„În seara asta e foarte greu să vorbim despre fotbal. Toți ne-am uitat la faza de la golul 2 al lor. O fază mai clară de fault decât am avut-o noi la meciul din campionat.

Acolo s-a dat faza două minute înapoi și s-a dat fault. Acum intensitatea e mai mare, un fault clar. Nu înțeleg cum nu s-a dat.

Ne-am uitat de 10 ori în vestiar. E fault clar! Arbitrul a spus că se verifică și după a dat gol. Nu mi-a dat foarte multe explicații. Nu a mers să vadă faza. La golul nostru s-a verificat 5 minute, la golul lor s-a gol și a fost fault clar.

E foarte frustrant. Meciul ăsta nu s-a decis pe teren între noi și Rapid. A fost decis în altă parte, dar nu vreau să vorbesc despre asta”, a spus Cîrjan, la Digi Sport.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport