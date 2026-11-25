Tadej Pogacar a fost întrebat despre dopajul în ciclism. A negat că rutierii trișează, dar a spus totuși: „Întotdeauna există cineva care vrea să o ia pe scurtătură”.

Slovenul în vârstă de 28 de ani, 5 titluri în Turul Franței, a fost bănuit și el în trecut de dopaj: „E cea mai mare metastază a ciclismului”.

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Tadej Pogacar este cel mai valoros rutier al momentului. Mulți spun că e numărul unu al istoriei ciclismului.

Slovenul a câștigat în vară al 5-lea trofeu al Turului Franței, egalând recordul all-time.

La 28 de ani, poate spera să bată cu mult această performanță în Tour de France. Plus altele în Marile Tururi, „Clasice” și „Monumente”.

Pogacar: „Dopajul nu mai e o problemă. Nimeni nu vrea să-și riște viața”

Într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, liderul echipei UAE Team Emirates a fost întrebat și de subiectul care aprinde încă lumea sportului său, lovit de multe scandaluri de-a lungul timpului: dopajul!

„Bag mâna-n foc pentru mine și majoritatea celor din pluton”, a afirmat Tadej, care se recuperează după accidentarea gravă suferită în La Vuelta.

„Puteți fi siguri, dopajul nu mai este o problemă pentru majoritatea plutonului. Concurăm cu suflet și cu mentalitatea potrivită”.

Știm toți că substanțele interzice ne pot afecta sănătatea. Ciclismul e doar un sport, nimeni nu vrea să-și riște viața. Tadej Pogacar, multiplu campion sloven

Pogacar: „Dacă greșești, riști să ajungi să vinzi înghețată. Nu vrem să ne ruinăm”

Nu a negat că „întotdeauna există cineva care vrea să o ia pe scurtătură…”.

Și-a reluat ideea pozitivă în Gazzetta.it: „Am întâlnit mulți rutieri de-a lungul anilor și toți iubesc ciclismul, sportul, își dedică viața sută la sută acestui sport, respectă o dietă adecvată și se pregătesc bine.

Iar antrenorii sunt valoroși, se concentrează pe recuperare”.

Mulți vor să rămână implicați în industrie și după finalul carierei, ca directori sportivi, antrenori… Dacă greșești, riști să ajungi să vinzi înghețată. Nu vrem să ne ruinăm. Tadej Pogacar, pentru Gazzetta dello Sport

La ultimul Tur al Franței, el și Jonas Vingegaard, principalii favoriți, au fost luați din pat pentru a fi testați: danezul, la ora două dimineața, slovenul, la cinci!

Și Pogacar suspectat de dopaj: „Sper că nu vom afla nimic negativ”

În trecut, Pogacar a fost suspectat de mai multe ori că trișează.

Antoine Vayer, ex-rutier, ex-antrenor, inclusiv la Festina (echipă lovită de un mare scandal-doping în 1998-2001), devenit specialist în problema dopajului, a scris pe social media: „Pogacar e cea mai mare metastază a ciclismului”.

Cedric Vasseur, managerul Cofidis, a spus: „Sper că nu vom afla nimic negativ”.

L’Equipe a amintit în iulie 2026 că două persoane importante din echipa lui Pogacar, Mauro Gianetti și Andrej Hauptman, au fost implicate la un moment dat în scandaluri de dopaj.

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