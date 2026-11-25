Rasmus Hojlund (23 de ani), fostul atacant al lui Manchester United, a marcat pentru Napoli în remiza cu Manchester City, scor 2-2, din etapa #5 a Ligii Campionilor.

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Napoli a condus de două ori în meciul disputat marți seară pe Etihad, dar Manchester City a revenit de fiecare dată și partida s-a încheiat 2-2.

Rasmus Hojlund i-a ironizat pe fanii lui City: „Există o singură echipă în Manchester!”

Atacantul danez a primit o pasă excelentă de la Billy Gilmour, l-a depășit pe Marc Guehi și l-a învins pe Gianluigi Donnarumma cu un șut pe jos.

După gol, Hojlund s-a îndreptat spre tribune, a ridicat un deget și le-a transmis suporterilor lui City: „Există o singură echipă în Manchester!”

Danezul s-a referit la Manchester United, clubul pentru care a evoluat înainte să ajungă la Napoli și unde a adunat 95 de meciuri, 26 de goluri și 6 pase decisive.

Momentul în care Rasmus Hojlund i-a ironizat pe fanii lui City. Foto: Imago

La finalul partidei, Hojlund a confirmat că a vrut să-i tachineze pe fanii rivalei.

„Da, a fost doar o tachinare amicală. Există o rivalitate între Manchester City și Manchester United, iar eu am un trecut la United. Este clubul meu.

Nu am nimic împotriva lui Manchester City, dar United este clubul meu. A fost frumos să marchez aici”, a declarat fotbalistul, conform dailymail.com.

79,8 milioane de euro a plătit Manchester United pentru Hojlund în 2023, când l-au adus de la Atalanta. Atacantul a ajuns apoi la Napoli, inițial împrumutat, iar în vara lui 2026 italienii l-au cumpărat definitiv pentru aproximativ 44 de milioane de euro.

Manchester City - Napoli 2-2 . Italienii au condus de două ori

Golul danezului a venit după o primă repriză fără reușite.

Manchester City a egalat în minutul 67, prin Ayyoub Bouaddi, care a înscris cu un șut din interiorul careului, după o pasă de la Jeremy Doku.

Napoli a revenit în avantaj nouă minute mai târziu. Noa Lang a marcat în minutul 76, din centrarea lui Leonardo Spinazzola.

Formația pregătită de Enzo Maresca a evitat însă înfrângerea. Rayan Cherki a stabilit scorul final, 2-2, în minutul 86.

Ironia danezului vine într-un moment dificil pentru fosta sa echipă.

Manchester United ocupă locul 19 în Premier League, cu doar opt puncte după 11 etape.

Formația de pe Old Trafford are o singură victorie în actuala ediție de campionat, cinci egaluri și cinci înfrângeri.

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