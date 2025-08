„Abia vorbiserăm” Mario Camora, transferat în România de Jorge Costa, îndurerat după ce a aflat de decesul antrenorului: „Încă nu-mi vine să cred!”

Mario Camora (38 de ani), veteranul celor de la CFR Cluj, a scris un mesaj pe rețelele de socializare, după decesul lui Jorge Costa.

Fostul antrenor al ardelenilor s-a stins din viață la doar 53 de ani, după ce a suferit un atac de cord.

După aflarea tragediei, Mario Camora, jucător adus chiar de Jorge Costa de la Naval 1º de Maio, în mai 2011, și-a exprimat durerea prin intermediul unui mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Mario Camora, îndurerat după decesul lui Jorge Costa: „Abia vorbiserăm”

„Mister, abia vorbiserăm în urmă cu puțin timp. Din păcate, ne-ai părăsit prea devreme. Încă nu îmi vine să cred. A fost o plăcere să mă antrenezi, dar mai mult să te cunosc pe tine, un mare om, un lider adevărat, un tată excelent și un mare prieten.

Am trecut prin multe momente grele, dar am petrecut împreună și multe clipe fericite.

N-o să uit niciodată week-end-ul pe care l-am petrecut la mine acasă alături de familia ta, când am sărbătorit titlul din 2012, Paștele petrecut la tine acasă, în Cluj, și multe alte momente. N-o să te uit niciodată!

Odihnească-se în pace, Marele Jorge Costa, Marele «Animal»!” a fost mesajul lui Mario Camora pe Instagram.

26 de partide a bifat Jorge Costa la CFR Cluj (1 iulie 2011 - 9 aprilie 2012)

