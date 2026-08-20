Joacă Musiala Supercupa? Ce face Bayern înaintea primului meci oficial, după ce mijlocașul a leșinat de două ori în 4 zile. Reacția lui Honess +7 foto
Jamal Musiala, la meciul cu Heidenheim. Foto: Imago
Campionate

Joacă Musiala Supercupa? Ce face Bayern înaintea primului meci oficial, după ce mijlocașul a leșinat de două ori în 4 zile. Reacția lui Honess

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 15:54
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 15:54
  • Jamal Musiala, 23 de ani, nu a fost exclus din lotul pentru confruntarea cu Borussia Dortmund, sâmbătă, în Supercupa Germaniei. 
  • Președintele onorific Uli Honess a tras alarma, dar jucătorul rămâne deocamdată în grupul lui Vincent Kompany.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cazul Jamal Musiala a surprins Germania și ține cu sufletul la gură întreaga țară.

A vorbit despre Drăguș! Antrenorul lui Trabzon s-a referit la situația atacantului. E clar ce se întâmplă acum cu jucătorul: „Nu e ușor”
Citește și
A vorbit despre Drăguș! Antrenorul lui Trabzon s-a referit la situația atacantului. E clar ce se întâmplă acum cu jucătorul: „Nu e ușor”
Citește mai mult
A vorbit despre Drăguș! Antrenorul lui Trabzon s-a referit la situația atacantului. E clar ce se întâmplă acum cu jucătorul: „Nu e ușor”

Șefii lui Bayern erau pregătiți cu explicația: „Dacă se repetă, lansăm mesajul”

Pe 15 august, a leșinat în timpul amicalului cu Leipzig (3-1). Patru zile mai târziu, într-un alt meci-test, cu Heidenheim (4-2), cel mai mare talent al naționalei lui Jurgen Klopp și-a pierdut încă o dată cunoștința.

Șefii lui Bayern se întâlniseră între cele două partide cu jucătorul și pregătiseră explicația mijlocașului pe social media, potrivit Bild: „Dacă se repetă, lansăm mesajul”.

Nici chiar cuvintele lui Musiala, „e o disfuncție neurologică”, afecțiune care provoacă „acele episoade scurte de leșin ce par înfricoșătoare, dar care fac parte din viața mea de zi cu zi și sunt tratabile”, nu i-au liniștit pe fani.

Honess despre Musiala: „Ne așteptam la orice, nu însă la o asemenea frecvență”

Mai ales că președinte onorific Uli Honess a afirmat într-un interviu pentru RTL: „Este o dramă. Faptul că s-a petrecut din nou după patru zile m-a șocat cu adevărat”.

Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago
Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago

Galerie foto (7 imagini)

Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago
+7 Foto
labels.photo-gallery

A reluat ideea că „știm de problemele sale de luni de zile”, totuși alarma nu a trecut, susține el: „Au existat unele semne, dar nimic de genul acesta nu i se mai întâmplase vreodată într-un meci. Ne așteptam la orice, nu însă la o asemenea frecvență”.

Am rămas fără cuvinte, ceea ce e foarte rar pentru mine. Suntem toți fără cuvinte, nu eram pregătiți. Va trebui să învățăm cum să facem față situației. Medicii noștri sunt în contact permanent cu specialiștii Uli Honess, președinte onorific Bayern

Kompany anunță vineri dacă îl păstrează în lot pe Musiala

Experții germani sunt convinși că Musiala nu e în pericol, nici prezența sa pe teren. Inclusiv renumitul neurolog Christoph Kleinschnitz a afirmat că „își poate continua cariera”, detaliind ce înseamnă această disfuncție neurologică.

Teoretic, el poate juca și sâmbătă, în Supercupă, până acum nimeni nu a anunțat la club că ar fi menajat, dar vineri Kompany dezvăluie lotul. Atunci se va afla dacă Musiala face parte sau nu din grupul definitiv.

Citește și

Cauza problemelor Rapidului FOTO: De ce va suferi echipa lui Pancu după meciurile europene ale lui Hapoel. Antrenorii din Ligă, enervați de Giulești
Liga Campionilor
12:49
Cauza problemelor Rapidului FOTO: De ce va suferi echipa lui Pancu după meciurile europene ale lui Hapoel. Antrenorii din Ligă, enervați de Giulești
Citește mai mult
Cauza problemelor Rapidului FOTO: De ce va suferi echipa lui Pancu după meciurile europene ale lui Hapoel. Antrenorii din Ligă, enervați de Giulești
Lasă și fanii români în Ligă? GOLAZO.ro a aflat de ce Hapoel ar putea deschide în Giulești accesul tuturor spectatorilor în Champions
Liga Campionilor
10:45
Lasă și fanii români în Ligă? GOLAZO.ro a aflat de ce Hapoel ar putea deschide în Giulești accesul tuturor spectatorilor în Champions
Citește mai mult
Lasă și fanii români în Ligă? GOLAZO.ro a aflat de ce Hapoel ar putea deschide în Giulești accesul tuturor spectatorilor în Champions

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara în care un pachet de țigări trece de 40 de euro. Acuzații că se fumează mai mult și se încurajează crima organizată, care trafichează țigări false
Țara în care un pachet de țigări trece de 40 de euro. Acuzații că se fumează mai mult și se încurajează crima organizată, care trafichează țigări false
Țara în care un pachet de țigări trece de 40 de euro. Acuzații că se fumează mai mult și se încurajează crima organizată, care trafichează țigări false
BAYERN germania Supercupa jamal musiala Uli Honess
Știrile zilei din sport
Cum arată noul tricou Dinamo a scos la vânzare un echipament special, cu sigla cerută de fani: care e scopul
Superliga
13:50
Cum arată noul tricou Dinamo a scos la vânzare un echipament special, cu sigla cerută de fani: care e scopul
Citește mai mult
Cum arată noul tricou Dinamo a scos la vânzare un echipament special, cu sigla cerută de fani: care e scopul
FCSB, costuri! Cât plătește Gigi Becali  ca să joace la Târgoviște: jumătate din cât achită pe Arc + FOTO și VIDEO cu starea gazonului
Superliga
14:25
FCSB, costuri! Cât plătește Gigi Becali ca să joace la Târgoviște: jumătate din cât achită pe Arc + FOTO și VIDEO cu starea gazonului
Citește mai mult
FCSB, costuri! Cât plătește Gigi Becali  ca să joace la Târgoviște: jumătate din cât achită pe Arc + FOTO și VIDEO cu starea gazonului
Transfer la Dinamo OFICIAL „Câinii” și-au luat  mijlocaș ofensiv: „Contract pe un an, cu opţiune”
Superliga
11:56
Transfer la Dinamo OFICIAL „Câinii” și-au luat mijlocaș ofensiv: „Contract pe un an, cu opţiune”
Citește mai mult
Transfer la Dinamo OFICIAL „Câinii” și-au luat  mijlocaș ofensiv: „Contract pe un an, cu opţiune”
Plecare importantă de la Craiova! Un titular ar urma să schimbe echipa după returul cu Ararat-Armenia. Unde merge
Superliga
13:48
Plecare importantă de la Craiova! Un titular ar urma să schimbe echipa după returul cu Ararat-Armenia. Unde merge
Citește mai mult
Plecare importantă de la Craiova! Un titular ar urma să schimbe echipa după returul cu Ararat-Armenia. Unde merge
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:01
Cristian Geambașu Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Cristian Geambașu Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
16:26
„Să facă ceva acolo!” Becali a anunțat strategia FCSB pentru meciul cu CFR Cluj: „Șumudică e hoț”
„Să facă ceva acolo!” Becali a anunțat strategia FCSB pentru meciul cu CFR Cluj: „Șumudică e hoț”
09:06
Cupa României Au fost stabilite grupele ediției 2026-2027: adversari accesibili pentru Rapid și FCSB! Care sunt derby-urile primei etape
Cupa României Au fost stabilite grupele ediției 2026-2027: adversari accesibili pentru Rapid și FCSB! Care sunt derby-urile primei etape
15:55
Ce pregătește UEFA Proiectul care poate schimba fotbalul internațional: ar înlocui o parte dintre actualele confruntări
Ce pregătește UEFA Proiectul care poate schimba fotbalul internațional: ar înlocui o parte dintre actualele confruntări 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Top stiri
Ronaldinho, din nou pe gazon! FOTO. Starul brazilian, prezentat la echipa lui Mandorlini: „Nu e o manevră de marketing!”
Campionate
11:21
Ronaldinho, din nou pe gazon! FOTO. Starul brazilian, prezentat la echipa lui Mandorlini: „Nu e o manevră de marketing!”
Citește mai mult
Ronaldinho, din nou pe gazon! FOTO. Starul brazilian, prezentat la echipa lui Mandorlini: „Nu e o manevră de marketing!”
„Îl mai înjurați pe Nicolescu?”  Reprezentantul PCH, întrebat direct, după ce conducerea a ținut cont de dorința fanilor: „Protejăm identitatea lui Dinamo”
Superliga
14:09
„Îl mai înjurați pe Nicolescu?” Reprezentantul PCH, întrebat direct, după ce conducerea a ținut cont de dorința fanilor: „Protejăm identitatea lui Dinamo”
Citește mai mult
„Îl mai înjurați pe Nicolescu?”  Reprezentantul PCH, întrebat direct, după ce conducerea a ținut cont de dorința fanilor: „Protejăm identitatea lui Dinamo”
Cum se apără FRF Burleanu, reacție după ce Dan Udrea a întrebat în GOLAZO.ro „cum le-a dat Federația licență unor cluburi falimentare”
Diverse
13:13
Cum se apără FRF Burleanu, reacție după ce Dan Udrea a întrebat în GOLAZO.ro „cum le-a dat Federația licență unor cluburi falimentare”
Citește mai mult
Cum se apără FRF Burleanu, reacție după ce Dan Udrea a întrebat în GOLAZO.ro „cum le-a dat Federația licență unor cluburi falimentare”
BREAKING | Agresiune îngrozitoare, chiar în Arestul Central din București. Patru minori, acuzați că au bătut și abuzat sexual un altul, coleg de celulă. Acum sunt arestați pentru 30 de zile
B365
20.08
BREAKING | Agresiune îngrozitoare, chiar în Arestul Central din București. Patru minori, acuzați că au bătut și abuzat sexual un altul, coleg de celulă. Acum sunt arestați pentru 30 de zile
Citește mai mult
BREAKING | Agresiune îngrozitoare, chiar în Arestul Central din București. Patru minori, acuzați că au bătut și abuzat sexual un altul, coleg de celulă. Acum sunt arestați pentru 30 de zile

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 30 rapid 44 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Au fost discriminați românii pe Giulești? GOLAZO.ro a întrebat CNCD dacă este normal ca un meci de UCL disputat în România să fie interzis românilor
Liga Campionilor
20.08

Au fost discriminați românii pe Giulești? GOLAZO.ro a întrebat CNCD dacă este normal ca un meci de UCL disputat în România să fie interzis românilor

Citește mai mult
Au fost discriminați românii pe Giulești? GOLAZO.ro a întrebat CNCD dacă este normal ca un meci de UCL disputat în România să fie interzis românilor
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share