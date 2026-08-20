Joacă Musiala Supercupa? Ce face Bayern înaintea primului meci oficial, după ce mijlocașul a leșinat de două ori în 4 zile. Reacția lui Honess

Jamal Musiala, 23 de ani, nu a fost exclus din lotul pentru confruntarea cu Borussia Dortmund, sâmbătă, în Supercupa Germaniei.

Președintele onorific Uli Honess a tras alarma, dar jucătorul rămâne deocamdată în grupul lui Vincent Kompany.

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Cazul Jamal Musiala a surprins Germania și ține cu sufletul la gură întreaga țară.

Șefii lui Bayern erau pregătiți cu explicația: „Dacă se repetă, lansăm mesajul”

Pe 15 august, a leșinat în timpul amicalului cu Leipzig (3-1). Patru zile mai târziu, într-un alt meci-test, cu Heidenheim (4-2), cel mai mare talent al naționalei lui Jurgen Klopp și-a pierdut încă o dată cunoștința.

Șefii lui Bayern se întâlniseră între cele două partide cu jucătorul și pregătiseră explicația mijlocașului pe social media, potrivit Bild: „Dacă se repetă, lansăm mesajul”.

Nici chiar cuvintele lui Musiala, „e o disfuncție neurologică”, afecțiune care provoacă „acele episoade scurte de leșin ce par înfricoșătoare, dar care fac parte din viața mea de zi cu zi și sunt tratabile”, nu i-au liniștit pe fani.

Honess despre Musiala: „Ne așteptam la orice, nu însă la o asemenea frecvență”

Mai ales că președinte onorific Uli Honess a afirmat într-un interviu pentru RTL: „Este o dramă. Faptul că s-a petrecut din nou după patru zile m-a șocat cu adevărat”.

A reluat ideea că „știm de problemele sale de luni de zile”, totuși alarma nu a trecut, susține el: „Au existat unele semne, dar nimic de genul acesta nu i se mai întâmplase vreodată într-un meci. Ne așteptam la orice, nu însă la o asemenea frecvență”.

Am rămas fără cuvinte, ceea ce e foarte rar pentru mine. Suntem toți fără cuvinte, nu eram pregătiți. Va trebui să învățăm cum să facem față situației. Medicii noștri sunt în contact permanent cu specialiștii Uli Honess, președinte onorific Bayern

Kompany anunță vineri dacă îl păstrează în lot pe Musiala

Experții germani sunt convinși că Musiala nu e în pericol, nici prezența sa pe teren. Inclusiv renumitul neurolog Christoph Kleinschnitz a afirmat că „își poate continua cariera”, detaliind ce înseamnă această disfuncție neurologică.

Teoretic, el poate juca și sâmbătă, în Supercupă, până acum nimeni nu a anunțat la club că ar fi menajat, dar vineri Kompany dezvăluie lotul. Atunci se va afla dacă Musiala face parte sau nu din grupul definitiv.

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