Va mai putea juca Musiala? Un renumit neurolog german a anunțat ce urmează pentru starul lui Bayern, după ce s-a prăbușit de două ori pe teren +7 foto
Jamal Musiala s-a prăbușit din nou pe gazon (foto: Imago)
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Va mai putea juca Musiala? Un renumit neurolog german a anunțat ce urmează pentru starul lui Bayern, după ce s-a prăbușit de două ori pe teren

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 10:50
alt-text Actualizat: 19.08.2026, ora 10:50
  • Christoph Kleinschnitz (52 de ani), unul dintre cei mai renumiți neurologi din Germania, a vorbit despre situația lui Jamal Musiala (23 de ani).
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Musiala a fost introdus în minutul 61 al amicalului Heidenheim – Bayern (2-4), în locul noului transfer Ismael Saibari, însă doar șase minute mai târziu s-a prăbușit în zona centrală a terenului.

A fost pentru a doua oară în decurs de câteva zile când fotbalistul campioanei Germaniei a leșinat!

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Jamal Musiala s-a prăbușit din nou pe teren! VIDEO: Al doilea episod alarmant în doar câteva zile. Dezvăluirea jucătorului, după meci: „Disfuncție neurologică”

Un renumit neurolog din Germania, despre situația lui Jamal Musiala: „Ar putea continua să joace fotbal”

Christoph Kleinschnitz, șeful secției de neurologie a Spitalului Universitar din Essen, a explicat că simptomele prezentate de Musiala pot fi asociate cu epilepsia cu crize de tip absență, o formă care se manifestă prin episoade scurte de pierdere a cunoștinței.

Medicul german susține că, în cazul în care această ipoteză se confirmă, afecțiunea este tratabilă, iar fotbalistul lui Bayern ar putea continua să joace fotbal.

„Din perspectivă neurologică, ar putea fi o criză epileptică. Ar putea fi așa-numita epilepsie cu crize de tip absență. Simptomele, cum ar fi perioadele scurte de dezorientare, susțin acest lucru.

Cu toate acestea, pentru a fi siguri, ar trebui să cunoaștem toate rezultatele examenului neurologic.

Acest lucru este tratabil, dar ar necesita terapie continuă. Musiala ar putea continua să joace fotbal”, a declarat Christoph Kleinschnitz, citat de bild.de.

Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago
Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago

Galerie foto (7 imagini)

Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago
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Musiala, mesaj pe Instagram, după ce i s-a făcut rău pe teren din nou

Jamal Musiala a postat un mesaj pe Instagram în care a dat asigurări că e bine:

„Cel mai important lucru mai întâi: sunt bine!

Sunt deosebit de recunoscător pentru mesajele voastre și pentru sprijinul pe care mi-l oferiți!

Înțeleg că mulți dintre voi sunteți îngrijorați. Astăzi vreau să vă liniștesc și să vă explic puțin situația:

Mi-au fost depistate episoade scurte de leșin care apar temporar și pentru scurt timp, dar care sunt bine tratabile, cauzate de o disfuncție neurologică.

Acestea pot duce la momentele care au apărut în ultima perioadă, precum cel din meciul cu Leipzig sau cel de acum, de la Heidenheim.

Știu că, la prima vedere, aceste momente pot părea înfricoșătoare, pentru mine însă, în prezent, ele fac parte din viața mea de zi cu zi.

Beneficiez de cele mai bune îngrijiri medicale în această privință și sunt foarte optimist. FC Bayern și oamenii apropiați mie îmi sunt mereu alături și mă sprijină în acest parcurs.

Este important de precizat că nu există niciun alt risc pentru sănătatea mea.

În strânsă coordonare și printr-un dialog constant cu specialiștii, dorința mea personală a fost să accept această provocare și, cu acordul medicilor neurologi specialiști, să continui să mă concentrez asupra lucrului care mă ajută cel mai mult în procesul de recuperare: să-mi trăiesc pur și simplu viața de zi cu zi și să continui să fac ceea ce iubesc, să joc fotbal.

Mi-am asumat această responsabilitate. Per total, am un sentiment foarte bun și sunt pe drumul cel bun.

Ceea ce mă ajută cel mai mult în acest parcurs este să continui, alături de echipa mea și cu sprijinul vostru extraordinar, să lupt pentru victorii și trofee.

Sper că acum mă puteți înțelege mai bine. În același timp, vă rog să înțelegeți că aș dori să păstrez în continuare acest subiect în cercul celor mai apropiați oameni de încredere, al clubului și al specialiștilor.

Vă mulțumesc!
Al vostru, J ❤️”

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