A vorbit despre Drăguș! Antrenorul lui Trabzon s-a referit la situația atacantului. E clar ce se întâmplă acum cu jucătorul: „Nu e ușor”
Fatih Tekke, antrenorul lui Trabzonspor, la conferința de miercuri. Foto: Imago
Stranieri

A vorbit despre Drăguș! Antrenorul lui Trabzon s-a referit la situația atacantului. E clar ce se întâmplă acum cu jucătorul: „Nu e ușor”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 14:05
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 14:05
  • Denis Drăguș nu este în lotul lui Trabzonspor pentru meciul de joi din Europa League, dar nu vrea deocamdată să părăsească echipa. Continuă să se antreneze în așteptarea deciziei. 
  • Antrenorul turc Fatih Tekke a comentat situația „tricolorului”. Ce face Trabzon după refuzul jucătorului de a pleca.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Trabzonspor joacă joi seară împotriva lui Ferencvaros, acasă (ora 20:00), în turul play-off-ului Europa League.

Cauza problemelor Rapidului FOTO: De ce va suferi echipa lui Pancu după meciurile europene ale lui Hapoel. Antrenorii din Ligă, enervați de Giulești
Citește și
Cauza problemelor Rapidului FOTO: De ce va suferi echipa lui Pancu după meciurile europene ale lui Hapoel. Antrenorii din Ligă, enervați de Giulești
Citește mai mult
Cauza problemelor Rapidului FOTO: De ce va suferi echipa lui Pancu după meciurile europene ale lui Hapoel. Antrenorii din Ligă, enervați de Giulești

Toată lumea vorbește la club și în orașul de pe malul Mării Negre doar despre Mohamed Salah, și principalul subiect al conferinței lui Fatih Tekke a fost tot internaționalul egiptean.

Fatih Tekke: „Au fost momente când i-am permis să plece lui Drăguș”

Antrenorul în vârstă de 48 de ani, din 2025 pe banca vișiniilor, s-a referit totuși și la Denis Drăguș, chiar dacă atacantul nu intră în planurile lui pentru acest meci. Nici pentru acest sezon la Trabzon. Nu e în lot nici pentru Europa League, nici pentru competițiile interne.

Denis Drăguș se antrenează cu Trabzon, dar nu are șanse să joace. Foto: Imago Denis Drăguș se antrenează cu Trabzon, dar nu are șanse să joace. Foto: Imago
Denis Drăguș se antrenează cu Trabzon, dar nu are șanse să joace. Foto: Imago

Tekke sugerează limpede ce se întâmplă cu „tricolorul”. Se pregătește alături de echipă, însă șansele de a mai juca sunt nule.

„Îi avem pe Drăguș, Mendy, Lundstram (n.r. aflați în afara cotei de 14 străini admiși în lot în Turcia). Au fost momente când le-am permis să plece. Ne antrenăm cu acești jucători conform criteriilor UEFA”, a declarat tehnicianul, potrivit site-ului local 61Saat.com.

Îi menține pe cei trei doar pentru a nu avea probleme cu forul continental. Și acel „au fost momente când le-am permis să plece” sună a reproș.

Tekke, despre Drăguș: „Încerc să-i arăt respectul meu. Nu e un proces ușor”

A apreciat un singur lucru: „Din fericire, nu ne-au cauzat probleme la antrenamente”.

A adăugat: „Ca antrenor al echipei, încerc să le arăt respectul meu pentru eforturile și dăruirea lor față de Trabzonspor”. Cu un punct final: „Nu este un proces ușor”.

Drăguș, 27 de ani, sub contract până în 2028, a respins propunerea de a rezilia contractul.

Vârful naționalei a cerut toți banii pe care îi mai are de primit pe ultimii doi ani, aceasta a fost condiția pusă de el. Și turcii nu au acceptat-o.

Clubul caută încă un nou atacant central. Darwin Nunez a luat-o în altă direcție și acum e pe listă Gabriel Jesus, încă la Arsenal.

Citește și

Lasă și fanii români în Ligă? GOLAZO.ro a aflat de ce Hapoel ar putea deschide în Giulești accesul tuturor spectatorilor în Champions
Liga Campionilor
10:45
Lasă și fanii români în Ligă? GOLAZO.ro a aflat de ce Hapoel ar putea deschide în Giulești accesul tuturor spectatorilor în Champions
Citește mai mult
Lasă și fanii români în Ligă? GOLAZO.ro a aflat de ce Hapoel ar putea deschide în Giulești accesul tuturor spectatorilor în Champions
Îmbrățișarea cu Garita în Giulești FOTO-VIDEO. Proprietara lui Hapoel a vorbit cu atacantul FCSB după meciul de Champions de la București
Liga Campionilor
09:30
Îmbrățișarea cu Garita în Giulești FOTO-VIDEO. Proprietara lui Hapoel a vorbit cu atacantul FCSB după meciul de Champions de la București
Citește mai mult
Îmbrățișarea cu Garita în Giulești FOTO-VIDEO. Proprietara lui Hapoel a vorbit cu atacantul FCSB după meciul de Champions de la București

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara în care un pachet de țigări trece de 40 de euro. Acuzații că se fumează mai mult și se încurajează crima organizată, care trafichează țigări false
Țara în care un pachet de țigări trece de 40 de euro. Acuzații că se fumează mai mult și se încurajează crima organizată, care trafichează țigări false
Țara în care un pachet de țigări trece de 40 de euro. Acuzații că se fumează mai mult și se încurajează crima organizată, care trafichează țigări false
antrenor Fatih Tekke europa league trabzonspor denis dragus super lig
Știrile zilei din sport
Cum arată noul tricou Dinamo a scos la vânzare un echipament special, cu sigla cerută de fani: care e scopul
Superliga
13:50
Cum arată noul tricou Dinamo a scos la vânzare un echipament special, cu sigla cerută de fani: care e scopul
Citește mai mult
Cum arată noul tricou Dinamo a scos la vânzare un echipament special, cu sigla cerută de fani: care e scopul
FCSB, costuri! Cât plătește Gigi Becali  ca să joace la Târgoviște: jumătate din cât achită pe Arc + FOTO și VIDEO cu starea gazonului
Superliga
14:25
FCSB, costuri! Cât plătește Gigi Becali ca să joace la Târgoviște: jumătate din cât achită pe Arc + FOTO și VIDEO cu starea gazonului
Citește mai mult
FCSB, costuri! Cât plătește Gigi Becali  ca să joace la Târgoviște: jumătate din cât achită pe Arc + FOTO și VIDEO cu starea gazonului
Transfer la Dinamo OFICIAL „Câinii” și-au luat  mijlocaș ofensiv: „Contract pe un an, cu opţiune”
Superliga
11:56
Transfer la Dinamo OFICIAL „Câinii” și-au luat mijlocaș ofensiv: „Contract pe un an, cu opţiune”
Citește mai mult
Transfer la Dinamo OFICIAL „Câinii” și-au luat  mijlocaș ofensiv: „Contract pe un an, cu opţiune”
Plecare importantă de la Craiova! Un titular ar urma să schimbe echipa după returul cu Ararat-Armenia. Unde merge
Superliga
13:48
Plecare importantă de la Craiova! Un titular ar urma să schimbe echipa după returul cu Ararat-Armenia. Unde merge
Citește mai mult
Plecare importantă de la Craiova! Un titular ar urma să schimbe echipa după returul cu Ararat-Armenia. Unde merge
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:01
Cristian Geambașu Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Cristian Geambașu Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
16:26
„Să facă ceva acolo!” Becali a anunțat strategia FCSB pentru meciul cu CFR Cluj: „Șumudică e hoț”
„Să facă ceva acolo!” Becali a anunțat strategia FCSB pentru meciul cu CFR Cluj: „Șumudică e hoț”
09:06
Cupa României Au fost stabilite grupele ediției 2026-2027: adversari accesibili pentru Rapid și FCSB! Care sunt derby-urile primei etape
Cupa României Au fost stabilite grupele ediției 2026-2027: adversari accesibili pentru Rapid și FCSB! Care sunt derby-urile primei etape
15:55
Ce pregătește UEFA Proiectul care poate schimba fotbalul internațional: ar înlocui o parte dintre actualele confruntări
Ce pregătește UEFA Proiectul care poate schimba fotbalul internațional: ar înlocui o parte dintre actualele confruntări 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Top stiri
Ronaldinho, din nou pe gazon! FOTO. Starul brazilian, prezentat la echipa lui Mandorlini: „Nu e o manevră de marketing!”
Campionate
11:21
Ronaldinho, din nou pe gazon! FOTO. Starul brazilian, prezentat la echipa lui Mandorlini: „Nu e o manevră de marketing!”
Citește mai mult
Ronaldinho, din nou pe gazon! FOTO. Starul brazilian, prezentat la echipa lui Mandorlini: „Nu e o manevră de marketing!”
„Îl mai înjurați pe Nicolescu?”  Reprezentantul PCH, întrebat direct, după ce conducerea a ținut cont de dorința fanilor: „Protejăm identitatea lui Dinamo”
Superliga
14:09
„Îl mai înjurați pe Nicolescu?” Reprezentantul PCH, întrebat direct, după ce conducerea a ținut cont de dorința fanilor: „Protejăm identitatea lui Dinamo”
Citește mai mult
„Îl mai înjurați pe Nicolescu?”  Reprezentantul PCH, întrebat direct, după ce conducerea a ținut cont de dorința fanilor: „Protejăm identitatea lui Dinamo”
Cum se apără FRF Burleanu, reacție după ce Dan Udrea a întrebat în GOLAZO.ro „cum le-a dat Federația licență unor cluburi falimentare”
Diverse
13:13
Cum se apără FRF Burleanu, reacție după ce Dan Udrea a întrebat în GOLAZO.ro „cum le-a dat Federația licență unor cluburi falimentare”
Citește mai mult
Cum se apără FRF Burleanu, reacție după ce Dan Udrea a întrebat în GOLAZO.ro „cum le-a dat Federația licență unor cluburi falimentare”
BREAKING | Agresiune îngrozitoare, chiar în Arestul Central din București. Patru minori, acuzați că au bătut și abuzat sexual un altul, coleg de celulă. Acum sunt arestați pentru 30 de zile
B365
20.08
BREAKING | Agresiune îngrozitoare, chiar în Arestul Central din București. Patru minori, acuzați că au bătut și abuzat sexual un altul, coleg de celulă. Acum sunt arestați pentru 30 de zile
Citește mai mult
BREAKING | Agresiune îngrozitoare, chiar în Arestul Central din București. Patru minori, acuzați că au bătut și abuzat sexual un altul, coleg de celulă. Acum sunt arestați pentru 30 de zile

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 30 rapid 44 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Au fost discriminați românii pe Giulești? GOLAZO.ro a întrebat CNCD dacă este normal ca un meci de UCL disputat în România să fie interzis românilor
Liga Campionilor
20.08

Au fost discriminați românii pe Giulești? GOLAZO.ro a întrebat CNCD dacă este normal ca un meci de UCL disputat în România să fie interzis românilor

Citește mai mult
Au fost discriminați românii pe Giulești? GOLAZO.ro a întrebat CNCD dacă este normal ca un meci de UCL disputat în România să fie interzis românilor
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share