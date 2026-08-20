A vorbit despre Drăguș! Antrenorul lui Trabzon s-a referit la situația atacantului. E clar ce se întâmplă acum cu jucătorul: „Nu e ușor”

- Denis Drăguș nu este în lotul lui Trabzonspor pentru meciul de joi din Europa League, dar nu vrea deocamdată să părăsească echipa. Continuă să se antreneze în așteptarea deciziei.
- Antrenorul turc Fatih Tekke a comentat situația „tricolorului”. Ce face Trabzon după refuzul jucătorului de a pleca.
Trabzonspor joacă joi seară împotriva lui Ferencvaros, acasă (ora 20:00), în turul play-off-ului Europa League.
Toată lumea vorbește la club și în orașul de pe malul Mării Negre doar despre Mohamed Salah, și principalul subiect al conferinței lui Fatih Tekke a fost tot internaționalul egiptean.
Fatih Tekke: „Au fost momente când i-am permis să plece lui Drăguș”
Antrenorul în vârstă de 48 de ani, din 2025 pe banca vișiniilor, s-a referit totuși și la Denis Drăguș, chiar dacă atacantul nu intră în planurile lui pentru acest meci. Nici pentru acest sezon la Trabzon. Nu e în lot nici pentru Europa League, nici pentru competițiile interne.
Tekke sugerează limpede ce se întâmplă cu „tricolorul”. Se pregătește alături de echipă, însă șansele de a mai juca sunt nule.
„Îi avem pe Drăguș, Mendy, Lundstram (n.r. aflați în afara cotei de 14 străini admiși în lot în Turcia). Au fost momente când le-am permis să plece. Ne antrenăm cu acești jucători conform criteriilor UEFA”, a declarat tehnicianul, potrivit site-ului local 61Saat.com.
Îi menține pe cei trei doar pentru a nu avea probleme cu forul continental. Și acel „au fost momente când le-am permis să plece” sună a reproș.
Tekke, despre Drăguș: „Încerc să-i arăt respectul meu. Nu e un proces ușor”
A apreciat un singur lucru: „Din fericire, nu ne-au cauzat probleme la antrenamente”.
A adăugat: „Ca antrenor al echipei, încerc să le arăt respectul meu pentru eforturile și dăruirea lor față de Trabzonspor”. Cu un punct final: „Nu este un proces ușor”.
Drăguș, 27 de ani, sub contract până în 2028, a respins propunerea de a rezilia contractul.
Vârful naționalei a cerut toți banii pe care îi mai are de primit pe ultimii doi ani, aceasta a fost condiția pusă de el. Și turcii nu au acceptat-o.
Clubul caută încă un nou atacant central. Darwin Nunez a luat-o în altă direcție și acum e pe listă Gabriel Jesus, încă la Arsenal.