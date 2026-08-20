A vorbit despre Drăguș! Antrenorul lui Trabzon s-a referit la situația atacantului. E clar ce se întâmplă acum cu jucătorul: „Nu e ușor”

Denis Drăguș nu este în lotul lui Trabzonspor pentru meciul de joi din Europa League, dar nu vrea deocamdată să părăsească echipa. Continuă să se antreneze în așteptarea deciziei.

Antrenorul turc Fatih Tekke a comentat situația „tricolorului”. Ce face Trabzon după refuzul jucătorului de a pleca.

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Trabzonspor joacă joi seară împotriva lui Ferencvaros, acasă (ora 20:00), în turul play-off-ului Europa League.

Toată lumea vorbește la club și în orașul de pe malul Mării Negre doar despre Mohamed Salah, și principalul subiect al conferinței lui Fatih Tekke a fost tot internaționalul egiptean.

Fatih Tekke: „Au fost momente când i-am permis să plece lui Drăguș”

Antrenorul în vârstă de 48 de ani, din 2025 pe banca vișiniilor, s-a referit totuși și la Denis Drăguș, chiar dacă atacantul nu intră în planurile lui pentru acest meci. Nici pentru acest sezon la Trabzon. Nu e în lot nici pentru Europa League, nici pentru competițiile interne.

Denis Drăguș se antrenează cu Trabzon, dar nu are șanse să joace. Foto: Imago

Tekke sugerează limpede ce se întâmplă cu „tricolorul”. Se pregătește alături de echipă, însă șansele de a mai juca sunt nule.

„Îi avem pe Drăguș, Mendy, Lundstram (n.r. aflați în afara cotei de 14 străini admiși în lot în Turcia). Au fost momente când le-am permis să plece. Ne antrenăm cu acești jucători conform criteriilor UEFA”, a declarat tehnicianul, potrivit site-ului local 61Saat.com.

Îi menține pe cei trei doar pentru a nu avea probleme cu forul continental. Și acel „au fost momente când le-am permis să plece” sună a reproș.

Tekke, despre Drăguș: „Încerc să-i arăt respectul meu. Nu e un proces ușor”

A apreciat un singur lucru: „Din fericire, nu ne-au cauzat probleme la antrenamente”.

A adăugat: „Ca antrenor al echipei, încerc să le arăt respectul meu pentru eforturile și dăruirea lor față de Trabzonspor”. Cu un punct final: „Nu este un proces ușor”.

Drăguș, 27 de ani, sub contract până în 2028, a respins propunerea de a rezilia contractul.

Vârful naționalei a cerut toți banii pe care îi mai are de primit pe ultimii doi ani, aceasta a fost condiția pusă de el. Și turcii nu au acceptat-o.

Clubul caută încă un nou atacant central. Darwin Nunez a luat-o în altă direcție și acum e pe listă Gabriel Jesus, încă la Arsenal.

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