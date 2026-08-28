Vardy, decizie radicală  Fostul campion din Premier League va transmite pe YouTube meciuri din Bundesliga

Jamie Vardy (39 de ani), fostul atacant al lui Leicester și al naționalei Angliei, a obținut drepturile de transmisie live pentru Bundesliga în Marea Britanie și Irlanda.

Meciurile din campionatul german vor fi difuzate pe canalul său de YouTube, intitulat „Jamie Vardy's Having a Party”.

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Fostul campion din Premier League a încheiat un parteneriat cu Bundesliga Media, în urma căruia va putea transmite pe YouTube 7 partide din campionatul german pe parcursul sezonului, care vor fi programate vineri seara.

Jamie Vardy a obținut drepturi de transmisie pentru 7 meciuri din Bundesliga

Astfel, publicul din Marea Britanie și Irlanda va avea o nouă alternativă de a viziona meciurile din Bundesliga din sezonul 2026/2027.

Prima partidă care va putea fi vizionată de britanici pe canalul „Jamie Vardy's Having a Party” este Bayern Munchen - Stuttgart, programată în această seară, de la ora 21:30, live în România pe Digi Sport 2 și Prima Sport 4.

Celelalte partide care vor fi difuzate de Jamie Vardy vor fi anunțate ulterior, anunță bundesliga.com.

Kevin Hatchard, unul dintre comentatorii în limba engleză ai Bundesligii, a reacționat după ce a aflat că Vardy va transmite meciuri din campionatul german.

„De când a plecat de la Cremonese (n.r. în această vară), la expirarea contractului său, atacantul în vârstă de 39 de ani și-a lansat propriul podcast, intitulat «Jamie Vardy's Having A Party».

Vardy va transmite meciul de debut al lui Bayern în campionat, împotriva lui Stuttgart, alături de fostul său coleg de la Leicester, Christian Fuchs”, a spus Hatchard, conform sports.yahoo.com.

342 de meciuri a jucat Jamie Vardy în Premier League. A marcat 145 de goluri și a oferit 50 de pase decisive

În plus, Bundesliga Media a prelungit parteneriatul cu unul dintre cele mai importante canale de YouTube, „That's Football”, prezentat de cunoscutul creator de conținut Mark Goldbridge.

Unde pot fi urmărite meciurile din Bundesliga de fanii din Marea Britanie și Irlanda:

Sky Sports: toate meciurile de top de sâmbătă (ora locală 17:30)

Amazon Prime Video: toate meciurile de duminică, prin serviciul pay-per-view TVOD

BBC: meciurile de vineri seara, prin BBC iPlayer și platformele digitale BBC Sport

Samsung TV Plus: meciurile de vineri seara, prin canalul FAST Bundesliga disponibil

canalul de YouTube „That's Football”: 15 meciuri de vineri seara, prin transmisiuni de tip watch-along pe YouTube

canalul de YouTube „Jamie Vardy's Having a Party”: șapte meciuri de vineri seara

Jamie Vardy s-a despărțit de Cremonese în vara aceasta, după un sezon petrecut în Italia. Englezul a jucat 29 de meciuri și a marcat 9 goluri, reușind și 3 pase decisive.

500 de meciuri a jucat Jamie Vardy pentru Leicester. A marcat 200 de goluri și a oferit 71 de pase decisive

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