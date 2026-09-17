„Meseria de antrenor e altceva”  Fostul coechipier de la Steaua, discurs fără menajamente la adresa lui Baciu
Marius Baciu
Superliga

„Meseria de antrenor e altceva” Fostul coechipier de la Steaua, discurs fără menajamente la adresa lui Baciu

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 22:07
  • Ilie Stan (58 de ani) a avut un discurs dur la adresa lui Marius Baciu (51 de ani), antrenorul de la FCSB.
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Cei doi au fost coechipieri la Steaua în perioada ianuarie - iulie 1997.

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Ilie Stan, despre situația lui Marius Baciu: „Una e colaborarea pe la emisiuni TV și alta e meseria de antrenor”

Fost antrenor la FCSB în sezonul 2011 - 2012, „Iliesta” nu l-a menajat deloc pe Marius Baciu.

„Deși nu sunt acolo și poate că o să fiu acuzat că m-am trezit și eu să vorbesc de pe margine, totuși consider că mi-am câștigat dreptul, atât ca fotbalist al Stelei, cât și ca antrenor al acestei echipe, să îmi spun părerea despre formația asta când sunt întrebat.

Eu nu am nimic cu Marius Baciu! Din contră, îl consider un prieten. Însă una e analiza video și colaborarea pe la emisiuni TV, așa cum a fost el prin ultima perioadă, și alta e meseria de antrenor”, a declarat Ilie Stan, citat de prosport.ro.

Ilie Stan în perioada în care era antrenor la Gloria Buzău/ Foto: sportpictures.eu Ilie Stan în perioada în care era antrenor la Gloria Buzău/ Foto: sportpictures.eu
Ilie Stan în perioada în care era antrenor la Gloria Buzău/ Foto: sportpictures.eu

Ilie Stan: „Marius Baciu nu a antrenat până acum nici măcar o dată în viața lui la un asemenea nivel”

În plus, Ilie Stan susține că Baciu n-are experiența necesară pentru a conduce o echipă precum FCSB.

„Marius Baciu nu a antrenat până acum nici măcar o dată în viața lui la un asemenea nivel, al unei echipe ca a lui Gigi Becali.

Nu a antrenat vreodată o echipă cu un asemenea lot puternic, cel mai bun lot din România, și o echipă unde presiunea e imensă!

Iar acestui vestiar voi știți ce îi lipsește? Îi lipsește un antrenor cu personalitate. Jucătorii trebuie să simtă din prima când în vestiar intră antrenorul. Pentru că antrenorul trebuie să fie șeful!”, a concluzionat Ilie Stan.

  • După înfrângerea din derby, Becali a anunțat public că antrenorul ar urma să renunțe la funcție, pentru ca ulterior situația să se schimbe, iar Baciu să continue.
  • Patronul i-a setat tehnicianului un obiectiv de minimum 4 puncte în meciurile cu Petrolul și U Craiova.
  • Pentru a-și îndeplini misiunea trasată de Gigi Becali, tehnicianul are nevoie ca FCSB să câștige derby-ul cu oltenii, după remiza cu Petrolul, scor 2-2. În caz contrar, Baciu riscă să fie demis.

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