Pe cine înfruntă Craiova Recordul uluitor al lui Brighton, echipa ca un Turn Babel în Premier League

- Universitatea Craiova va juca pe 26 noiembrie în Anglia, cu Brighton, în etapa a 5-a de Conference League.
- Echipa insulară surprinde și datorită rezultatelor sale, și a lotului său.
- Recordul reușit de antrenorul Hurzeler la ultimul meci de Premier.
U Craiova, campioana noastră, se va duela pe 26 noiembrie, în Conference, cu una dintre cele mai bune echipe din Premier League.
Brighton e pe locul 5 în campionatul englez și tocmai a eliminat-o pe Manchester United în „16-imile” Cupei Ligii, pe „Old Trafford”. 3-2, după 0-2 în minutul 10!
Brighton, echipa cu jucători de 15 naționalități într-un meci!
O echipă care surprinde constant, începând cu antrenorul în vârstă de 33 de ani, germanul Fabian Hurzeler, venit la club în 2024.
Cel mai tânăr tehnician din Premier a stabilit un record uimitor în ultima etapă de campionat.
A folosit jucători de 15 naționalități diferite la 5-0 pe terenul nou promovate Coventry.
Doar doi au avut aceeași naționalitate în repriza secundă. Și nu erau englezi.
Iată cum a arătat primul „11” al alb-albaștrilor!
Verbruggen (Olanda) - Kadioglu (Turcia), Vuskovic (Croația), Dunk (Anglia), Boscagli (Franța) - Gross (Germania), Ayari (Suedia) - Gomez (Paraguay), Yalcouye (Cote d'Ivoire), De Cuyper (Belgia) - Kostoulas (Grecia).
Patru rezerve de alte naționalități au intrat în joc:
- Andres (Spania), Osman (Ghana), Costinha (Portugalia) și O'Riley (Danemarca).
Doar olandezul Struijk a descoperit un compatriot când a apărut pe teren în minutul 78. Pe goalkeeperul Verbruggen.
Antrenorul lui Brighton are trei pașapoarte: american, elvețian, german
Hurzeler este imaginea perfectă a acestei echipe. Născut în Houston, Texas, antrenorul are nu doar cetățenie americană.
Are și pașaport elvețian, și german. Tatăl e elvețian, mama germană.