Pe cine înfruntă Craiova Recordul uluitor al lui Brighton, echipa ca un Turn Babel în Premier League

Universitatea Craiova va juca pe 26 noiembrie în Anglia, cu Brighton, în etapa a 5-a de Conference League.

Echipa insulară surprinde și datorită rezultatelor sale, și a lotului său.

Recordul reușit de antrenorul Hurzeler la ultimul meci de Premier.

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U Craiova, campioana noastră, se va duela pe 26 noiembrie, în Conference, cu una dintre cele mai bune echipe din Premier League.

Brighton e pe locul 5 în campionatul englez și tocmai a eliminat-o pe Manchester United în „16-imile” Cupei Ligii, pe „Old Trafford”. 3-2, după 0-2 în minutul 10!

Brighton, echipa cu jucători de 15 naționalități într-un meci!

O echipă care surprinde constant, începând cu antrenorul în vârstă de 33 de ani, germanul Fabian Hurzeler, venit la club în 2024.

Cel mai tânăr tehnician din Premier a stabilit un record uimitor în ultima etapă de campionat.

Brighton, o forță reunită din toată lumea într-un oraș cu 285.000 de locuitori. Foto: Imago

A folosit jucători de 15 naționalități diferite la 5-0 pe terenul nou promovate Coventry.

Doar doi au avut aceeași naționalitate în repriza secundă. Și nu erau englezi.

Defensiva multinațională a lui Brighton. Foto: Imago

Iată cum a arătat primul „11” al alb-albaștrilor!

Verbruggen (Olanda) - Kadioglu (Turcia), Vuskovic (Croația), Dunk (Anglia), Boscagli (Franța) - Gross (Germania), Ayari (Suedia) - Gomez (Paraguay), Yalcouye (Cote d'Ivoire), De Cuyper (Belgia) - Kostoulas (Grecia).

Patru rezerve de alte naționalități au intrat în joc:

Andres (Spania), Osman (Ghana), Costinha (Portugalia) și O'Riley (Danemarca).

Doar olandezul Struijk a descoperit un compatriot când a apărut pe teren în minutul 78. Pe goalkeeperul Verbruggen.

Antrenorul lui Brighton are trei pașapoarte: american, elvețian, german

Hurzeler este imaginea perfectă a acestei echipe. Născut în Houston, Texas, antrenorul are nu doar cetățenie americană.

@BHAFC break new ground as the first team to field 15 outfield players of different nationalities in a Premier League match 😯 pic.twitter.com/YSB3STvmyH — Premier League (@premierleague) September 16, 2026

Are și pașaport elvețian, și german. Tatăl e elvețian, mama germană.

21 de naționalități sunt în lotul de 30 de jucători al lui Brighton. Cei mai mulți, englezi și olandezi (câte 3)

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