„Trebuia să mă retrag”  Fostul internațional a trimis un mesaj public după ce a fost dat dispărut
Foto: Imago
Diverse

„Trebuia să mă retrag” Fostul internațional a trimis un mesaj public după ce a fost dat dispărut

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 19:44
alt-text Actualizat: 28.08.2026, ora 19:44
  • Fostul internațional maghiar Ákos Buzsáky (44 de ani) a oferit detalii despre starea în care se află, după ce a fost dat dispărut, iar familia sa era foarte îngrijorată.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În urmă cu câteva zile, poliția a demarat o anchetă pentru a-l găsi pe Ákos Buzsáky, care dispăruse de pe 18 august.

Tatăl fostului fotbalist explicase că acesta își petrece o parte importantă din timp în Grecia, unde este implicat în afaceri în domeniul construcțiilor.

Mai mulți bani pentru Craiova Cât vor încasa oltenii în Conference League
Citește și
Mai mulți bani pentru Craiova Cât vor încasa oltenii în Conference League
Citește mai mult
Mai mulți bani pentru Craiova Cât vor încasa oltenii în Conference League

Ákos Buzsáky a transmis primul mesaj după ce a fost dat dispărut

Prin intermediul unui mesaj postat de fostul său club, Queens Park Rangers, Ákos Buzsáky a anunțat că a vrut să se retragă din viața sa publică, din cauza pierderilor pe care le-a suferit în ultima perioadă.

„Dragi prieteni și cunoscuți!

Din păcate, în ultimele câteva luni, în viața mea au avut loc schimbări importante, care m-au pus la încercare.

Decesele s-au tot adunat în jurul meu, iar la un moment dat am simțit că trebuie să mă retrag din rutina mea de zi cu zi. Din cauza unei neînțelegeri, mama mea, îngrijorată pentru mine, a apelat la poliție.

Vă mulțumesc foarte mult pentru toată grija și pentru gândurile bune pe care mi le-ați transmis.

De îndată ce am aflat ce se întâmplase, mi-am întrerupt retragerea și am informat autoritățile.

Vă doresc tuturor o zi foarte frumoasă și mi-a făcut foarte bine să primesc atât de multă dragoste!”, a transmis fostul mijlocaș.

Buzsáky, carieră importantă în Anglia

Buzsáky și-a construit cea mai mare parte a carierei în fotbalul britanic. A evoluat pentru Queens Park Rangers și Plymouth Argyle, iar perioada petrecută la QPR a reprezentat unul dintre cele mai importante capitole ale carierei sale.

Fostul mijlocaș a jucat și pentru naționala Ungariei, pentru care a adunat 20 de selecții. După retragerea din activitate, a rămas implicat în fotbal, inclusiv în activități legate de pregătirea jucătorilor.

20 de selecții
a adunat Ákos Buzsáky la naționala Ungariei. A marcat un gol și a oferit o pasă decisivă

Citește și

David Popovici, ce gest! FOTO: Înotătorul român și-a rupt din timpul liber pentru a fi alături de copii » Ce cadouri a primit
Diverse
19:00
David Popovici, ce gest! FOTO: Înotătorul român și-a rupt din timpul liber pentru a fi alături de copii » Ce cadouri a primit
Citește mai mult
David Popovici, ce gest! FOTO: Înotătorul român și-a rupt din timpul liber pentru a fi alături de copii » Ce cadouri a primit
Mai mulți bani pentru Craiova Cât vor încasa oltenii în Conference League
Conference League
18:54
Mai mulți bani pentru Craiova Cât vor încasa oltenii în Conference League
Citește mai mult
Mai mulți bani pentru Craiova Cât vor încasa oltenii în Conference League

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce m-a surprins la Nicușor Dan mai mult decât apărarea lui Pahonțu
Ce m-a surprins la Nicușor Dan mai mult decât apărarea lui Pahonțu
Ce m-a surprins la Nicușor Dan mai mult decât apărarea lui Pahonțu
MESAJ queens park rangers politie disparitie akos buzsaky
Știrile zilei din sport
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Diverse
16:13
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Citește mai mult
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Campionate
14:26
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Citește mai mult
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
Stranieri
15:34
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
Citește mai mult
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”
Superliga
16:27
Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”
Citește mai mult
Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:46
Dinamo, un nou transfer „Câinii” l-au prezentat pe atacantul venit de la o echipă din Serie A
Dinamo, un nou transfer „Câinii” l-au prezentat pe atacantul venit de la o echipă din Serie A
18:02
„E foarte sensibil” VIDEO. Ce spune Baciu despre transferul care nu mai prinde echipa la FCSB
„E foarte sensibil” VIDEO. Ce spune Baciu despre transferul care nu mai prinde echipa la FCSB
18:39
„Cei mai buni ani abia urmează” Kopic, mesaj pentru Dinamo înaintea debutului la Wieczysta: „Acela a fost punctul de cotitură”
„Cei mai buni ani abia urmează” Kopic, mesaj pentru Dinamo înaintea debutului la Wieczysta: „Acela a fost punctul de cotitură”
17:42
GOLAZO VIDEO. Mijlocașul alungat de FCSB a marcat un gol uluitor de la peste 30 de metri pentru CFR Cluj
GOLAZO VIDEO. Mijlocașul alungat de FCSB a marcat un gol uluitor de la peste 30 de metri pentru CFR Cluj
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Top stiri
„A fost o frustrare” VIDEO. Marius Baciu vrea să discute cu  ultrașii FCSB care i-au cerut demisia. Ce le transmite
Superliga
16:36
„A fost o frustrare” VIDEO. Marius Baciu vrea să discute cu ultrașii FCSB care i-au cerut demisia. Ce le transmite
Citește mai mult
„A fost o frustrare” VIDEO. Marius Baciu vrea să discute cu  ultrașii FCSB care i-au cerut demisia. Ce le transmite
Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
Jocurile Olimpice
13:29
Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
Citește mai mult
Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător
Campionate
11:02
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător
Citește mai mult
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător
BREAKING | Incendiu la autobaza STB Ferentari, unde arde spălătoria de autobuze. Pompierii intervin cu 10 autospeciale
B365
28.08
BREAKING | Incendiu la autobaza STB Ferentari, unde arde spălătoria de autobuze. Pompierii intervin cu 10 autospeciale
Citește mai mult
BREAKING | Incendiu la autobaza STB Ferentari, unde arde spălătoria de autobuze. Pompierii intervin cu 10 autospeciale

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 28 rapid 12 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share