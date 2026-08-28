Fostul internațional maghiar Ákos Buzsáky (44 de ani) a oferit detalii despre starea în care se află, după ce a fost dat dispărut, iar familia sa era foarte îngrijorată.

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În urmă cu câteva zile, poliția a demarat o anchetă pentru a-l găsi pe Ákos Buzsáky, care dispăruse de pe 18 august.

Tatăl fostului fotbalist explicase că acesta își petrece o parte importantă din timp în Grecia, unde este implicat în afaceri în domeniul construcțiilor.

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Ákos Buzsáky a transmis primul mesaj după ce a fost dat dispărut

Prin intermediul unui mesaj postat de fostul său club, Queens Park Rangers, Ákos Buzsáky a anunțat că a vrut să se retragă din viața sa publică, din cauza pierderilor pe care le-a suferit în ultima perioadă.

„Dragi prieteni și cunoscuți!

Din păcate, în ultimele câteva luni, în viața mea au avut loc schimbări importante, care m-au pus la încercare.

Decesele s-au tot adunat în jurul meu, iar la un moment dat am simțit că trebuie să mă retrag din rutina mea de zi cu zi. Din cauza unei neînțelegeri, mama mea, îngrijorată pentru mine, a apelat la poliție.

Vă mulțumesc foarte mult pentru toată grija și pentru gândurile bune pe care mi le-ați transmis.

De îndată ce am aflat ce se întâmplase, mi-am întrerupt retragerea și am informat autoritățile.

Vă doresc tuturor o zi foarte frumoasă și mi-a făcut foarte bine să primesc atât de multă dragoste!”, a transmis fostul mijlocaș.

A message from Ákos 💙🤍 pic.twitter.com/2Rn4gyZdqA — QPR FC (@QPR) August 28, 2026

Buzsáky, carieră importantă în Anglia

Buzsáky și-a construit cea mai mare parte a carierei în fotbalul britanic. A evoluat pentru Queens Park Rangers și Plymouth Argyle, iar perioada petrecută la QPR a reprezentat unul dintre cele mai importante capitole ale carierei sale.

Fostul mijlocaș a jucat și pentru naționala Ungariei, pentru care a adunat 20 de selecții. După retragerea din activitate, a rămas implicat în fotbal, inclusiv în activități legate de pregătirea jucătorilor.

20 de selecții a adunat Ákos Buzsáky la naționala Ungariei. A marcat un gol și a oferit o pasă decisivă

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