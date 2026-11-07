Surprinde pe internet  FOTO. Viitorul adversar al Craiovei nu-și arată genunchii pe rețelele de socializare. Care e motivul +8 foto
Foto: Instagram/@jaouen.h3. Montaj: GOLAZO.ro
Campionate

Surprinde pe internet FOTO. Viitorul adversar al Craiovei nu-și arată genunchii pe rețelele de socializare. Care e motivul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 18:37
  • Jaouen Hadjam (23 de ani), tânărul fundaș stânga al lui Brighton, își blurează genunchii în fotografiile din timpul meciurilor pe care le postează pe rețelele sociale.
  • Motivul din spatele deciziei luate de algerian, mai jos în articol.
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Jaouen Hadjam a fost transferat de „pescăruși” în această vară de la formația elvețiană Young Boys, în schimbul sumei de 13 milioane de euro.

A impresionat deja în Premier League sub comanda lui Fabian Hurzeler.

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FOTO. De ce Jaouen Hadjam își blurează genunchii în fotografii

Jaouen Hadjam nu a atras atenția doar prin evoluțiile sale de la Brighton, ci și prin decizia de a-și blura genunchii în fotografiile din timpul meciurilor, pe care le postează pe conturile sale personale de social media.

Algerianul postează des pe Instagram, platformă unde are aproximativ 373.000 de urmăritori, iar ultimele imagini din partidele cu Manchester City și Manchester United au stârnit curiozitate în rândul fanilor.

Jaouen Hadjam își blurează genunchii în fotografiile din timpul meciurilor. Foto: Instagram/@jaouen.h3
Jaouen Hadjam își blurează genunchii în fotografiile din timpul meciurilor. Foto: Instagram/@jaouen.h3

Galerie foto (8 imagini)

Jaouen Hadjam își blurează genunchii în fotografiile din timpul meciurilor. Foto: Instagram/@jaouen.h3 Jaouen Hadjam își blurează genunchii în fotografiile din timpul meciurilor. Foto: Instagram/@jaouen.h3 Jaouen Hadjam își blurează genunchii în fotografiile din timpul meciurilor. Foto: Instagram/@jaouen.h3 Jaouen Hadjam își blurează genunchii în fotografiile din timpul meciurilor. Foto: Instagram/@jaouen.h3 Jaouen Hadjam își blurează genunchii în fotografiile din timpul meciurilor. Foto: Instagram/@jaouen.h3
+8 Foto
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Motivul pentru care Jaouen Hadjam nu vrea să-și arate genunchii pe rețelele de socializare ține doar de religie, mai exact de conceptul numit „Awrah”, din Islam.

Acesta se referă la învățăturile islamice care stipulează că un bărbat ar trebui să fie acoperit de la buric până la genunchi, coapsele nu ar trebui lăsate la vedere, potrivit sportbible.com.

Conform erudiților islamici, acest concept are la bază modestia, intimitatea și respectul față de propriul corp.

10 milioane de euro
este cota de piață a lui Jaouen Hadjam, conform Transfermarkt

Hadjam a apelat uneori și la colanți, soluție pe care și fundașul lui Ipswich Town, Issa Diop, o folosește în mod regulat.

Nu toți fotbaliștii musulmani urmează această practică, cum ar fi Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Karim Benzema sau Rayan Cherki, fiind vorba doar de o decizie personală.

Jaouen Hadjam își blurează genunchii în fotografiile din timpul meciurilor. Foto: Instagram/@jaouen.h3
Jaouen Hadjam își blurează genunchii în fotografiile din timpul meciurilor. Foto: Instagram/@jaouen.h3

Galerie foto (8 imagini)

Jaouen Hadjam își blurează genunchii în fotografiile din timpul meciurilor. Foto: Instagram/@jaouen.h3 Jaouen Hadjam își blurează genunchii în fotografiile din timpul meciurilor. Foto: Instagram/@jaouen.h3 Jaouen Hadjam își blurează genunchii în fotografiile din timpul meciurilor. Foto: Instagram/@jaouen.h3 Jaouen Hadjam își blurează genunchii în fotografiile din timpul meciurilor. Foto: Instagram/@jaouen.h3 Jaouen Hadjam își blurează genunchii în fotografiile din timpul meciurilor. Foto: Instagram/@jaouen.h3
+8 Foto
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De la transferul la Brighton, Jaouen Hadjam a jucat deja în 7 meciuri, reușind să înscrie un gol în duelul cu Sunderland, scor 2-0. A oferit și două pase decisive.

Premier League a introdus o regulă pentru fotbaliștii musulmani în perioada Ramadanului

În 2021, Premier League a decis ca jucătorii musulmani să poată să-și întrerupă postul de Ramadan și să se hidrateze pentru scurt timp în timpul meciurilor care încep de obicei sâmbăta de la 17:30 și duminica de la 16:30.

În luna sfântă a Ramadanului, musulmanii nu mănâncă și nu beau nimic pe timpul zilei, în semn de devotament față de Allah.

Primul moment în care jocul a fost întrerupt în Premier League a fost la meciul dintre Leicester City și Crystal Palace, în minutul 30. Lui Wesley Fofana și Cheikhou Kouyate li s-a permis să se hidrateze în acel moment.

Jaouen Hadjam ar putea juca împotriva Craiovei

Pe 26 noiembrie, de la ora 19:45, Universitatea Craiova va face deplasarea în Anglia pentru duelul cu Brighton din etapa #4 din Conference League.

Jaouen Hadjam ar putea juca împotriva campioanei României. Până atunci, englezii vor întâlni Brentford (8 noiembrie) și Hull City (22 noiembrie), iar Craiova va mai juca cu CFR Cluj (8 noiembrie) și UTA Arad (22 noiembrie).

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