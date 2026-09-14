„Cunoaștem deja metoda” Șeful La Liga, fără menajamente la adresa FIFA și a lui Infantino, după anunțul Federației Marocane: „Cine minte?”

Javier Tebas (64 de ani), președintele La Liga, a avut o reacție dură la adresa FIFA, după anunțul Federației Marocane de Fotbal, în privința finalei CM 2030.

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Spania și Maroc concurează de mai bine de o lună pentru organizarea ultimului act de la turneul final de peste 4 ani, însă președintele Federației din Maroc a transmis, în urmă cu câteva zile, că marele meci va fi găzduit în țara africană.

Javier Tebas: „Lekjaa afirmă că finala va avea loc la Casablanca, FIFA spune că este fals. Cine minte?”

Anterior afirmației lui Fouzi Lekjaa, FIFA susținea că știrile privind faptul că i-a oferit finala Marocului sunt „false și înșelătoare”, lucru care l-a iritat pe șeful La Liga.

„FIFA, instituția lui Infantino, neagă din nou. Nimic nou. Negarea a devenit aproape o politică instituțională a FIFA. Acum califică drept «fals și înșelător» faptul că finala Cupei Mondiale din 2030 se va disputa în Maroc.

Mica problemă este cine a spus asta. Nu este un jurnalist, nici un zvon de pe rețelele sociale. Este Fouzi Lekjaa, președintele Federației Marocane de Fotbal, membru al Consiliului FIFA și ministru delegat, însărcinat cu bugetul în cadrul Guvernului Marocului.

Lekjaa afirmă că finala va avea loc la Casablanca. FIFA spune că este fals. Atunci, cine minte? Președintele unei federații organizatoare, membru al Consiliului FIFA și ministru al Guvernului marocan? Sau trebuie să credem, încă o dată, dezmințirea oficială a FIFA și a lui Infantino?

Cunoaștem deja metoda. La Cupa Mondială, Trump l-a sunat pe Infantino în legătură cu cartonașul roșu primit de Balogun. FIFA ne-a asigurat că apelul nu a influențat absolut nimic.

Apoi, întâmplător, sancțiunea s-a schimbat și Balogun a putut juca. Dar nici asta nu avea nicio legătură cu nimic. Acum, o altă dezmințire. Poate că, în curând, FIFA va trebui să creeze o nouă secțiune pe site-ul său: «Negări în vigoare». Cu data publicării și, mai ales, cu data expirării.

Pentru că, atunci când o instituție transformă negarea într-un obicei, vine un moment în care problema nu mai este ceea ce se neagă. Problema este cine mai crede asta”, a transmis Tebas, potrivit marca.com.

Benslimane, orașul anunțat pentru găzduirea finalei, se află situat la aproximativ 60 km de Casablanca. Este locul în care se construiește stadionul „Hassan II”.

După o investiție de 12 miliarde de dolari, arena va avea o capacitate de 115.000 de locuri și va fi cel mai mare stadion din lume.

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