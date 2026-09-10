Spania, „trădată”? Orașul neașteptat unde ar urma să se dispute finala CM 2030. Reacția FIFA +8 foto
Trofeul Cupei Mondiale/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Spania, „trădată”? Orașul neașteptat unde ar urma să se dispute finala CM 2030. Reacția FIFA

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 18:59
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 18:59
  • Fouzi Lekjaa (56 de ani), președintele Federației Regale Marocane de Fotbal (FRMF), a anunțat că finala Cupei Mondiale din 2030 va avea loc într-un oraș din statul nord-african.
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Ediția din 2030 va fi o ediție aniversară, marcând 100 de ani de la primul Campionat Mondial, găzduit de Uruguay în 1930. Turneul va fi găzduit de Spania, Portugalia și Maroc, dar primele meciuri vor avea loc în Uruguay, Argentina și Paraguay.

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Finala CM 2030 ar putea avea loc în Maroc

Până în acest moment, FIFA nu a anunțat gazda ultimului act, dar Fouzi Lekjaa susține că marele meci se va juca în Maroc.

„Provincia Benslimane va avea onoarea de a găzdui finala Cupei Mondiale din 2030”, a declarat președintele Federației Regale Marocane de Fotbal, potrivit EFE, citat de reuters.com.

Ulterior, un purtător de cuvânt al forului mondial de fotbal a declarat că „o decizie va fi luată de FIFA la momentul potrivit”.

Benslimane este un oraș situat la aproximativ 60 km de Casablanca. Este locul în care se construiește stadionul „Hassan II”.

După o investiție de 12 miliarde de dolari, arena va avea o capacitate de 115.000 de locuri și va fi cel mai mare stadion din lume.

Hassan II Stadium, Maroc. Foto - popoulos.com
Hassan II Stadium, Maroc. Foto - popoulos.com

Galerie foto (8 imagini)

Hassan II Stadium, Maroc. Foto - popoulos.com Hassan II Stadium, Maroc. Foto - popoulos.com Hassan II Stadium, Maroc. Foto - popoulos.com Hassan II Stadium, Maroc. Foto - popoulos.com Hassan II Stadium, Maroc. Foto - popoulos.com
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„Spania ar trebui să găzduiască finala”, a declarat Rafael Louzan, președintele Federației Spaniole de fotbal la începutul acestei luni.

FIFA a declarat în august că știrile din presă care susțineau că președintele Gianni Infantino ar fi promis Marocului finala sunt „false și înșelătoare”.

Până să fie desemnată ca gazdă, Maroc era țara cu cele mai multe candidaturi depuse pentru găzduirea Mondialului, dar care nu primise dreptul. A fost respinsă de 5 ori: 1994, 1998, 2006, 2010, 2026).

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