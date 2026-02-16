Scandalul Epstein a ajuns la Jocurile Olimpice de la Los Angeles „Distincția între cei cu adevărat vinovați și cei care sunt doar spectatori”

Comitetul de organizare al JO Los Angeles 2028 este condus de Casey Wasserman. El a fost acuzat că a flirtat în mailuri mai vechi cu Ghislaine Maxwell, partenera lui Jeffrey Epstein.

„Dar emailurile erau din 2003, mult înainte ca să se afle ce fac Epstein și Maxwell. Poate fi Wasserman penalizat pentru că a flirtat pe email cu o viitoare infractoare?”, spun cei care îl apără.

Casey Wasserman, președintele comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice din 2028 de la Los Angeles, a anunțat că își vinde agenția de marketing care îi poartă numele, în urma publicării unor e-mailuri între el și Ghislaine Maxwell. Clienții plecau de la agenție.

În același timp însă, Wasserman rămâne șeful organizării Jocurilor Olimpice din 2028, de la Los Angeles. Iar comitetul de organizare i-a aprobat poziția de a nu demisiona și de a continua, relatează BBC.

Decizia comitetului de organizare a LO Los Angeles 2028 a fost numită de jurnalistul american Joe Nocera drept „un moment rar de claritate într-o situație care a devenit frenetică”. Pentru că, în cazul Epstein, „distincția între cei cu adevărat vinovați și cei care sunt doar spectatori se pierde în dorința de a arăta cu degetul”, susține ziaristul.

Dar iată o instituție care chiar s-a apucat să citească emailurile. Și să înțeleagă ce e în ele.

Cei 4 bărbați care n-aveau nicio legătură

Practic, ce s-a întâmplat? Departamentul de Justiție din SUA a desecretizat toată documentarea anchetatorilor, alcătuită de polițiști, FBI, și procurori din cazul Epstein. Numai că unele dintre documente sunt fără conexiune reală cu dosarul. Iar unele nume apar pur și simplu accidental sau fără o legătură relevantă.

Se întâmplă tot timpul într-o investigație judiciară. Nu toată documentarea procurorilor ajunge în instanță. Unele piste se înfundă, altele sunt infirmate clar. Actul de acuzare și probele din instanță conțin ceea ce se leagă cu adevărat.

De aceea nu devine publică cercetarea penală, ci doar ceea ce ia drumul instanței. Acum, însă, judecata se face „de către popor”.

Joe Nocera dă un exemplu de aberație. Când FBI făcea recunoașteri, conform legii se pun în fața celui chemat să recunoască imaginile mai multe fotografii relativ asemănătoare cu cele ale suspecților. Au fost aleși bărbați, albi, unii cunoscuți public.

Acești patru bărbați ale căror poze au fost folosite aleator la recunoașteri s-au trezit că au fost indicați drept „complici” ai lui Epstein de către congresmanul democrat din California, Ro Khanna. Numele lor fuseseră șterse, dar congresmanul a avut acces la o parte a dosarului neanonimizat. Politicianul a confundat prezența unui nume cu o legătură.

The Guardian a analizat cazul celor 4. Și a cerut reacții de la Departamentul de Justiție. Care a confirmat că oamenii nu au nici o legătură. Fuseseră folosite pozele lor, la o identificare. Dar senatorul nu a revenit, ci a dat vina pe autorități, acuzându-le că au creat „confuzie pentru oameni nevinovați”.

„Distincția dintre cei cu adevărat vinovați și martori”

În cazul lui Casey Wasserman, șeful organizării JO 2028, legătura există. El a flirtat cu Ghislaine Maxwell, partenera lui Epstein. Dar asta se întâmpla în 2003.

În 2003, Epstein sponsoriza poliția din Florida. Iar poliția din New York refuzase să asculte prima plângere a unor victime despre Epstein, conform documentarului „Jeffrey Epstein - Filthy Rich”, produs de Netflix. Nici FBI nu se băgase, deși primise reclamații chiar atunci.

Au mai trecut ani până când autoritățile au acționat și le-au apărat pe fetele agresate de Epstein și Maxwell.

Wasserman nu e nici pe departe în situația prințului Andrew, care se întâlnea cu Epstein după ce acesta fusese condamnat pentru infracțiuni sexuale.

„Epstein a fost un criminal teribil, dar nu toți cei cu care a intrat în contact ar trebui să aibă viețile distruse pentru că l-au cunoscut odată pe el sau pe Maxwell.

Este timpul să readucem puțină rațiune în repercusiunile Epstein”, spune ziaristul Joe Nocera.

Se mai poate? Tot el desenează starea de spirit generală: „Distincția între cei cu adevărat vinovați și cei care sunt doar martori se pierde în dorința de a arăta cu degetul”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport