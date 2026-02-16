„O ruină care nu e a noastră” Primarul din Sinaia, reacție după reportajul GOLAZO.ro despre pista de bob și sanie: „ANS a spus două prostii” +106 foto
„O ruină care nu e a noastră” Primarul din Sinaia, reacție după reportajul GOLAZO.ro despre pista de bob și sanie: „ANS a spus două prostii”

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 16.02.2026, ora 14:19
  • GOLAZO publică prima reacție după apariția reportajului cu pista de bob și sanie de la Sinaia. Edilul orașului spune că a cerut de două ori celor de la MTS (n.r. - ANS azi) să transfere pista orașului pentru a o recondiționa.
  • Răspunsul a fost de fiecare dată negativ, iar Vlad Oprea spune că justificările primite n-au nicio legătură cu realitatea.
  • Din păcate recondiționarea pe fonduri europene nu mai e posibilă azi, așa că Sinaia rămâne cu o ruină a ceva ce a fost o emblemă a orașului.

GOLAZO.ro a publicat în urmă cu aproape două săptămâni un reportaj despre starea în care a ajuns pista de bob de la Sinaia, altădată un simbol al sporturilor de iarnă în România.

Primarul din Sinaia, reacție după reportajul GOLAZO.ro despre pista de bob și sanie: „O ruină care nu e a noastră”

Citind textul primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a ținut să clarifice poziția administrației locale și să explice de ce Primăria Sinaia nu a putut interveni pentru salvarea pistei, aruncând responsabilitatea asupra fostului Minister al Tineretului și Sportului, actuala Agenția Națională pentru Sport, instituție care deține obiectivul.

Pista de bob de la Sinaia, ruina unui vis olimpic FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu
Pista de bob de la Sinaia, ruina unui vis olimpic FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu

Materialul scoate la iveală un obiectiv sportiv abandonat, aflat într-o stare avansată de degradare, cu beton crăpat, instalații distruse și porțiuni complet impracticabile, departe de orice standard minim de siguranță sau funcționalitate.

„Acum 10–12 ani, am cerut în nenumărate rânduri pentru a ne-o da nouă în proprietate, pentru a accesa fonduri europene pentru reabilitarea ei. La MTS-ul de atunci, cum era, am cerut. De două ori oficial.

Motivele pentru care ne-au zis că nu ne transferă pârtia au fost următoarele: primul, că pe ea se antrenează lotul național de sanie, ceea ce e o minciună. Nu se mai antrenează de 20 de ani acolo. E fals ceea ce spun.

A doua oară, că nu pot scoate din proprietate un asemenea teren de 8.000 de metri pătrați. O prostie din nou. Pista are 2 kilometri, iar acolo doar pârtie de bob se face. Au refuzat cei de la MTS, iar între timp s-a pierdut posibilitatea de a o face pe bani europeni.

Nu văd cum s-ar mai putea face sub nicio formă. Nu mai e nicio axă deschisă. Până în 2024 erau aceste posibilități pe fonduri pe care le puteam accesa.

E păcat pentru că e un simbol al orașului! Rămânem practic cu o ruină care nu e a noastră”, a spus Vlad Oprea pentru GOLAZO.ro.

ANS Vlad Oprea MTS Sinaia pista de bob si sanie
16:26
16:40
16:52
16:09
