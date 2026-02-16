„Real Madrid nu are un fundaș ca Rațiu!”  Îi cere lui Florentino Perez să-l transfere pe român: „E o afacere, un cadou” +12 foto
Campionate

„Real Madrid nu are un fundaș ca Rațiu!” Îi cere lui Florentino Perez să-l transfere pe român: „E o afacere, un cadou”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 16.02.2026, ora 12:31
alt-text Actualizat: 16.02.2026, ora 12:39
  • Prestația excelentă a lui Andrei Rațiu (27 de ani) din meciul Rayo Vallecano - Atletico Madrid 3-0 n-a fost trecută cu vederea în Spania.
  • Un jurnalist spaniol e de părere că Real Madrid trebuie să-l transfere pe fundașul român.

Jose Manuel Estrada, un cunoscut jurnalist de sport din Spania, l-a lăudat pe Rațiu pentru prestațiile din acest sezon.

Retragere la doar 25 de ani! Mesajul dur al unei jucătoare care denunță „cultura rasistă, misogină și homofobă” din tenis
Citește și
Retragere la doar 25 de ani! Mesajul dur al unei jucătoare care denunță „cultura rasistă, misogină și homofobă” din tenis
Citește mai mult
Retragere la doar 25 de ani! Mesajul dur al unei jucătoare care denunță „cultura rasistă, misogină și homofobă” din tenis

„Real Madrid nu are un fundaș ca Rațiu!”

„Să mă uit la Real Madrid e o corvoadă, adorm.

Cât e clauza lui Ratiu? Mi-ar plăcea să-l văd la Real Madrid. Madridul nu are un fundaș ca Ratiu.

Eu l-aș transfera pe Ratiu la Real Madrid. Pentru 25 de milioane e o afacere, un cadou. E un fundaș pentru Real Madrid.

Uită-te la Ruggeri, care nu e bun nici măcar pentru echipa secundă a lui Atletico Madrid”, a spus Estrada, conform marca.com.

1.748 de minute
a jucat Rațiu în acest sezon de La Liga. A jucat în 20 de meciuri din cele 24 de etape disputate

Fază spectaculoasă reușită de Andrei Rațiu în meciul Rayo Vallecano - Atletico Madrid 3-0

În partida precedentă, internaționalul român a impresionat publicul după ce l-a ridiculizat pe Eduardo Camavinga, starul lui Real Madrid.

De această dată, Rațiu i-a pus mari probleme și lui Matteo Ruggeri, fundașul transferat de Atletico de la Atalanta.

Rațiu a primit o pasă în lateral și a pătruns în careu după o serie de „biciclete”, prin care l-a pierdut pe drum pe fundașul italian.

Faza spectaculoasă reușită de Andrei Rațiu în Rayo - Atletico Madrid / foto: capturi X/goalpost
Faza spectaculoasă reușită de Andrei Rațiu în Rayo - Atletico Madrid / foto: capturi X/goalpost

Galerie foto (12 imagini)

Faza spectaculoasă reușită de Andrei Rațiu în Rayo - Atletico Madrid / foto: capturi X/goalpost Faza spectaculoasă reușită de Andrei Rațiu în Rayo - Atletico Madrid / foto: capturi X/goalpost Faza spectaculoasă reușită de Andrei Rațiu în Rayo - Atletico Madrid / foto: capturi X/goalpost Faza spectaculoasă reușită de Andrei Rațiu în Rayo - Atletico Madrid / foto: capturi X/goalpost Faza spectaculoasă reușită de Andrei Rațiu în Rayo - Atletico Madrid / foto: capturi X/goalpost
+12 Foto
labels.photo-gallery

Românul a centrat apoi pe jos în careu, unde colegul său Fran Perez a apărut perfect și a deschis scorul cu un șut imparabil din 8 metri.

Cinci minute mai târziu, căpitanul lui Rayo, Oscar Valentin, dubla avantajul echipei, care a intrat la pauză cu 2-0. Nobel Mendy a înscris golul trei în minutul 76.

Citește și

„De ce plângi?!” FOTO: Lacrimile lui Bîrligea, după Craiova - FCSB 1-0, nu l-au impresionat: „Fă mai mult pe teren!”
Superliga
10:17
„De ce plângi?!” FOTO: Lacrimile lui Bîrligea, după Craiova - FCSB 1-0, nu l-au impresionat: „Fă mai mult pe teren!”
Citește mai mult
„De ce plângi?!” FOTO: Lacrimile lui Bîrligea, după Craiova - FCSB 1-0, nu l-au impresionat: „Fă mai mult pe teren!”
„MM Stoica s-a înșelat” Patronul de la FCSB regretă deja un transfer făcut iarna asta + Îi simte lipsa lui Șut: „Îmi pare rău că l-am vândut”
Superliga
09:43
„MM Stoica s-a înșelat” Patronul de la FCSB regretă deja un transfer făcut iarna asta + Îi simte lipsa lui Șut: „Îmi pare rău că l-am vândut”
Citește mai mult
„MM Stoica s-a înșelat” Patronul de la FCSB regretă deja un transfer făcut iarna asta + Îi simte lipsa lui Șut: „Îmi pare rău că l-am vândut”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Real Madrid Rayo Vallecano la liga andrei ratiu
Știrile zilei din sport
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Superliga
10:39
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Gest de un milion de dolari! FOTO: Jutta Leerdam, lovitură financiară după aurul de la JO de Iarnă! Ce a făcut imediat după ce a doborât recordul olimpic
Jocurile Olimpice
13:59
Gest de un milion de dolari! FOTO: Jutta Leerdam, lovitură financiară după aurul de la JO de Iarnă! Ce a făcut imediat după ce a doborât recordul olimpic
Citește mai mult
Gest de un milion de dolari! FOTO: Jutta Leerdam, lovitură financiară după aurul de la JO de Iarnă! Ce a făcut imediat după ce a doborât recordul olimpic
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Superliga
11:54
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Citește mai mult
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
„Imposibilul m-a motivat” Brignone, dublu aur la Jocuri după 10 luni de la accidentarea care i-a pus piciorul în pericol: „Voiam doar să pot merge”
Jocurile Olimpice
14:45
„Imposibilul m-a motivat” Brignone, dublu aur la Jocuri după 10 luni de la accidentarea care i-a pus piciorul în pericol: „Voiam doar să pot merge”
Citește mai mult
„Imposibilul m-a motivat” Brignone, dublu aur la Jocuri după 10 luni de la accidentarea care i-a pus piciorul în pericol: „Voiam doar să pot merge”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:40
Aioani, OUT! Verdict dur pentru portarul titular de la Rapid! Cât va lipsi + ce meciuri va rata
Aioani, OUT! Verdict dur pentru portarul titular de la Rapid! Cât va lipsi + ce meciuri va rata
16:52
„Am nevoie de ajutor” Lacrimile norvegianului care și-a pierdut bunicul la începutul Jocurilor si aurul olimpic în manșa finală. Gest de disperare!
„Am nevoie de ajutor” Lacrimile norvegianului care și-a pierdut bunicul la începutul Jocurilor si aurul olimpic în manșa finală. Gest de disperare!
16:09
„Am aflat ceva cu stupoare” Primarul Piteștiului, reacție dură după ce FRF l-a reclamat pe Coman: „Zvon sau pumnul în gură?”
„Am aflat ceva cu stupoare” Primarul Piteștiului,  reacție dură după ce FRF l-a reclamat pe Coman: „Zvon sau pumnul în gură?”
16:51
Incidente în Italia VIDEO. Ultrașii lui Bari au încercat să îl atace pe președinte!
Incidente în Italia VIDEO. Ultrașii lui Bari au încercat să îl atace pe președinte!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Top stiri din sport
Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe
Stranieri
14:24
Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe
Citește mai mult
Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe
„Cu pistolul și cuțitul la gât”  Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat
Diverse
10:00
„Cu pistolul și cuțitul la gât” Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat
Citește mai mult
„Cu pistolul și cuțitul la gât”  Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat
Dan Udrea Hațegan, demisia!
Opinii
14:14
Dan Udrea Hațegan, demisia!
Citește mai mult
Dan Udrea Hațegan, demisia!
Nu avem vârf cu Turcia? Îngrijorare. Unul e suspendat, doi în criză, altul în formă, dar nu a mai înscris la națională de peste 2 ani
Nationala
12:27
Nu avem vârf cu Turcia? Îngrijorare. Unul e suspendat, doi în criză, altul în formă, dar nu a mai înscris la națională de peste 2 ani
Citește mai mult
Nu avem vârf cu Turcia? Îngrijorare. Unul e suspendat, doi în criză, altul în formă, dar nu a mai înscris la națională de peste 2 ani

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 30 dinamo bucuresti 28 rapid 15 Universitatea Craiova 65 petrolul ploiesti 15 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
17.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share