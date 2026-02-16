„Real Madrid nu are un fundaș ca Rațiu!” Îi cere lui Florentino Perez să-l transfere pe român: „E o afacere, un cadou”

Prestația excelentă a lui Andrei Rațiu (27 de ani) din meciul Rayo Vallecano - Atletico Madrid 3-0 n-a fost trecută cu vederea în Spania.

3-0 n-a fost trecută cu vederea în Spania. Un jurnalist spaniol e de părere că Real Madrid trebuie să-l transfere pe fundașul român.

Jose Manuel Estrada, un cunoscut jurnalist de sport din Spania, l-a lăudat pe Rațiu pentru prestațiile din acest sezon.

„Real Madrid nu are un fundaș ca Rațiu!”

„Să mă uit la Real Madrid e o corvoadă, adorm.

Cât e clauza lui Ratiu? Mi-ar plăcea să-l văd la Real Madrid. Madridul nu are un fundaș ca Ratiu.

Eu l-aș transfera pe Ratiu la Real Madrid. Pentru 25 de milioane e o afacere, un cadou. E un fundaș pentru Real Madrid.

Uită-te la Ruggeri, care nu e bun nici măcar pentru echipa secundă a lui Atletico Madrid”, a spus Estrada, conform marca.com.

1.748 de minute a jucat Rațiu în acest sezon de La Liga. A jucat în 20 de meciuri din cele 24 de etape disputate

Fază spectaculoasă reușită de Andrei Rațiu în meciul Rayo Vallecano - Atletico Madrid 3-0

În partida precedentă, internaționalul român a impresionat publicul după ce l-a ridiculizat pe Eduardo Camavinga, starul lui Real Madrid.

De această dată, Rațiu i-a pus mari probleme și lui Matteo Ruggeri, fundașul transferat de Atletico de la Atalanta.

Rațiu a primit o pasă în lateral și a pătruns în careu după o serie de „biciclete”, prin care l-a pierdut pe drum pe fundașul italian.

Românul a centrat apoi pe jos în careu, unde colegul său Fran Perez a apărut perfect și a deschis scorul cu un șut imparabil din 8 metri.

Cinci minute mai târziu, căpitanul lui Rayo, Oscar Valentin, dubla avantajul echipei, care a intrat la pauză cu 2-0. Nobel Mendy a înscris golul trei în minutul 76.

