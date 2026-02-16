„Chivu m-a dezamăgit profund!” Reacția antrenorului român, taxată de Fabio Capello, după Inter - Juventus 3-2: „A fost inconsecvent”

Fabio Capello (79 de ani) și-a exprimat dezamăgirea în ceea ce-l privește pe Cristi Chivu (45 de ani), după Inter - Juventus 3-2 .

. Ce l-a deranjat pe marele antrenor italian, în rândurile de mai jos.

Victoria obținută de Inter în fața lui Juventus a fost prima victorie importantă cu Chivu pe bancă, în fața unei rivale din Serie A. Nerazzurrii au ajuns la 12 victorii în ultimele 13 runde.

Fabio Capello: „Când VAR-ul va putea interveni, greșeli ca aceasta vor fi eliminate”

Eroarea uriașă de arbitraj a „centralului” Federico La Penna, care l-a eliminat gratuit pe fotbalistul lui Juventus, Pierre Kalulu (25 de ani) a schimbat cursul jocului, spune Fabio Capello.

„Meciul ar fi fost diferit dacă arbitrul La Penna ar fi luat decizia corectă în incidentul Kalulu-Bastoni, adică fără cartonaș roșu pentru francez, dar cu eliminarea jucătorului nerazzurro. Inter ar fi rămas în zece oameni, nu Juve.

Când VAR-ul va putea, în sfârșit, să intervină în cazul cartonașelor galbene – sperăm că începând de la Cupa Mondială – greșeli ca aceasta vor fi eliminate. Astăzi, însă, nu se poate face mare lucru”.

Fabio Capello, dezamăgit de Bastoni și Chivu

Fostul mare antrenor italian s-a declarat surprins și dezamăgit de reacția lui Chivu de după meci. L-a certat și pe Bastoni:

„Două lucruri m-au frapat în mod special în legătură cu incidentul de pe San Siro.

În primul rând, un jucător ca Bastoni, care este fotbalist-cheie al echipei noastre naționale, nu poate și, mai ales, nu trebuie să se comporte astfel. A fost foarte urât pentru toți cei care iubesc fotbalul să-l vadă înșelând arbitrul cu o simulare flagrantă, mai ales că avea deja un cartonaș galben și, prin urmare, risca să primească un al doilea.

Al doilea: îl cunosc foarte bine pe Chivu, deoarece a jucat pentru mine la Roma, dar comentariile sale de după meci m-au dezamăgit profund.

Antrenorul a fost inconsecvent cu ceea ce spusese înainte de meci și, în cele din urmă, a dat impresia că justifică ceea ce s-a întâmplat. Mai mult decât cuvintele sale, însă, contează acțiunile sale.

Chivu l-a scos pe Bastoni la pauză, deoarece știa exact că acesta ar fi fost în pericol dacă ar fi rămas pe teren după gestul urât pe care l-a făcut față de Kalulu, care a fost eliminat.

M-aș fi așteptat la declarații cu un ton foarte diferit, mai ales după o victorie” , a spus Capello, conform fcinter1908.it care citează Gazzetta dello Sport.

Capello îl atenționează pe Chivu

Fabio Capello îi transmite antrenorului român să nu lase garda jos, avertizându-l în privința lui AC Milan:

„Lăsând la o parte problema arbitrajului, rezultatul rămâne, recompensând Interul cu primul loc în clasament.

Avantajul de opt puncte față de Milan poate părea liniștitor, dar dificultățile demonstrate încă o dată într-o confruntare directă lasă unele semne de întrebare și, mai ales, speranța unei reveniri pentru Allegri.

Inter a suferit din cauza jocului de pase și a inițiativei lui Juve atunci când echipele erau la egalitate, dar chiar și cu unsprezece contra zece, nu a fost la cel mai bun nivel.

Rămâne de văzut dacă victoria cu 3-2 va debloca psihologic echipa lui Chivu în așa-numitele meciuri importante sau dacă dificultățile întregului campionat vor rămâne”, a încheiat Capello.

Decizie eronată a „centralului” în Inter - Juventus 3-2

Meciul a fost întors în favoarea echipei lui Cristian Chivu în minutul 42, la scorul de 1-1, când „centralul” i-a arătat fundașului lui Juventus al doilea cartonaș galben.

Kalulu a încercat să recupereze balonul de la Alessandro Bastoni, care avansa cu mingea la picior.

Fundașul lui Inter a căzut, iar „centralul” a fluierat imediat și a acordat lovitură liberă pentru echipa lui Cristian Chivu, plus un al doilea „galben” lui Kalulu, care a fost trimis la vestiare. Decizie greșită! Bastoni plonjase fără să fie atins, dar VAR-ul nu poate interveni în astfel de situații.

Doar eliminările venite direct după un cartonaș roșu pot fi verificate, nu și cele după acordarea a două „galbene”.

IFAB (International Football Association Board) urmează să schimbe regulamentul în acest sens, pentru ca cei din camera VAR să poată analiza eliminările și atunci când ele vin în urma a două cartonașe galbene.

Eroare este și mai gravă pentru că Bastoni, jucătorul lui Chivu, ar fi putut fi avertizat pentru simulare.

Iar italianul mai avea un cartonaș galben primit în minutul 9! Adică Inter ar fi rămas în inferioritate numerică, nu Juventus! Chivu l-a schimbat pe Bastoni la pauză

Cine e Fabio Capello

Ca fotbalist, Capello a jucat pe postul de mijlocaș la SPAL, AS Roma, Juventus și AC Milan. Are 32 de selecții pentru Italia, cu 8 goluri marcate.

Fabio Capello și-a început cariera de antrenor la AC Milan, la începutul anilor '90, și a câștigat 4 titluri de campion cu rossonerii, plus Liga Campionilor, Supercupa Italiei și Supercupa Europei. Le-a mai antrenat pe Real Madrid (a câștigat două titluri în La Ligaa), AS Roma (un titlu în Serie A) și Juventus (două titluri câștigate, ulterior retrase după scandalul Calciopoli.

Capello a fost selecționerul Angliei și al Rusiei, iar ultima echipă pregătită de el a fost formația chineză Jiangsu Suning. S-a retras din antrenorat în 2018.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport