L-au numit „criminal”! Portarul Jesus Owono, devastat după moartea lui Jesus de Miguel. Ce voia să facă + ce pedeapsă riscă +22 foto
Jesus Owono (foto: Imago)
Campionate

L-au numit „criminal”! Portarul Jesus Owono, devastat după moartea lui Jesus de Miguel. Ce voia să facă + ce pedeapsă riscă

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 11:33
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 13:30
  • Tragedie cu urmări dramatice și pentru Jesus Owono (24 de ani), portarul lui FC Andorra, implicat în ciocnirea teribilă cu Jesus de Miguel, atacantul lui CD Tenerife care a murit în această dimineață, la doar 30 de ani.
  • Goalkeeperul este profund afectat de cele întâmplate, iar presa spaniolă dezvăluie că acesta intenționa să ia legătura cu familia fotbalistului pentru a-și cere scuze în privat.
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Moartea atacantului de la CD Tenerife a provocat un șoc uriaș în fotbalul spaniol.

Dincolo de durerea familiei și a colegilor atacantului, tragedia are consecințe emoționale grele și pentru celălalt protagonist al incidentului: Jesus Owono.

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L-au numit „criminal”! Portarul Jesus Owono, devastat după moartea lui Jesus de Miguel

Potrivit COPE, portarul reprezentativei Guineei Ecuatoriale era profund afectat de situația în care se afla fotbalistul lui Tenerife.

Acesta urmărea permanent informațiile despre starea medicală a adversarului său și era la curent cu evoluția acestuia prin intermediul delegatului și al medicului echipei FC Andorra.

Mai mult, Owono își dorea să ia legătura personal cu familia lui Jesus de Miguel sau cu cineva apropiat acesteia, pentru a-și prezenta scuzele. Intenția sa era să facă acest lucru în privat, înainte de orice eventuală declarație publică.

„Jesus Owono este foarte afectat de situație. La Andorra există o îngrijorare enormă. Unii jucători spuneau că este cel mai greu lucru pe care l-au trăit vreodată pe un teren de fotbal”, a explicat sursa citată.

Potrivit presei din Spania, atmosfera din vestiarul lui FC Andorra era una extrem de apăsătoare. Portarul a fost contestat din tribune, unde o parte dintre spectatori l-au apostrofat cu scandări extrem de dure.

„Nu este deloc plăcut să auzi un întreg stadion strigându-ți «criminalule, criminalule»”.

Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews
Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews

Galerie foto (22 imagini)

Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews
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Clubul FC Andorra a postat un mesaj de condoleanțe în social media:

„Nu există cuvinte care să poată exprima tristețea provocată de o asemenea pierdere.

Din partea FC Andorra, dorim să transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și colegilor lui Jesus de Miguel, precum și întregii familii a clubului CD Tenerife.

Suntem alături de voi în aceste momente atât de grele.

Odihnește-te în pace, Jesus”.

Ce sancțiune riscă Jesus Owono

Pe lângă impactul emoțional, portarul se confruntă și cu posibile consecințe disciplinare.

Conform Mundo Deportivo, arbitrul a consemnat în raport că Owono a fost eliminat pentru că „a lovit violent un adversar cu piciorul ridicat, folosind forță excesivă, în timp ce mingea se afla în dispută”.

Jurnaliștii spanioli au analizat regulamentul disciplinar și au explicat că portarul ar putea primi o suspendare de minimum 4 partide.

Articolul 102 din Codul Disciplinar al federației spaniole prevede sancțiuni de la 4 la 12 meciuri pentru acțiuni violente în timpul jocului care provoacă adversarului consecințe grave.

În funcție de încadrarea faptei, sancțiunea ar putea ajunge la opt partide, potrivit scenariului prezentat de publicația spaniolă.

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