„Să se respecte procedurile medicale” Apelul unui doctor în privința protocoalelor din fotbal, după tragedia din Spania
Pedro Luis Ripol, medic traumatolog
Campionate

„Să se respecte procedurile medicale” Apelul unui doctor în privința protocoalelor din fotbal, după tragedia din Spania

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 15:32
  • Tragedia care a zguduit fotbalul spaniol, după moartea lui Jesus de Miguel, atacantul în vârstă de 30 de ani al formației CD Tenerife, readuce în prim-plan importanța protocoalelor medicale aplicate în cazul traumatismelor suferite pe teren.
  • Medicul traumatolog Pedro Luis Ripoll atrage atenția asupra necesității respectării stricte a regulamentelor și ridică semne de întrebare cu privire la condițiile existente pe toate stadioanele pentru gestionarea unor asemenea situații.
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Ripoll, partener al centrului medical de excelență FIFA Ripoll y De Prado, a transmis un mesaj după decesul fotbalistului.

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Avertismentul unui doctor, despre protocoalele medicale din fotbal, după tragedia din Spania

Medicul spaniol a subliniat că informațiile apărute trebuie analizate în continuare, pe măsură ce circumstanțele vor deveni mai clare.

„Este un eveniment regretabil, asupra căruia se va putea aprofunda pe măsură ce vor apărea informații. Dar este necesar să punem pe masă două aspecte de actualitate”, a declarat Pedro Luis Ripoll, într-o intervenție pentru agenția EFE, citat de Mundo Deportivo.

Prima problemă ridicată de specialist vizează dotările medicale existente pe stadioanele de fotbal și capacitatea acestora de a interveni eficient în cazul unor traumatisme grave.

„Sunt toate terenurile dotate, așa cum este CD Tenerife, pentru a rezolva o situație precum aceasta?”.

Al doilea aspect semnalat de Ripoll privește respectarea regulamentului în momentul producerii unor lovituri sau traumatisme pe teren.

Medicul spune că aplicarea protocoalelor nu trebuie tratată superficial, iar reluarea jocului trebuie să aibă loc numai după respectarea procedurilor medicale obligatorii.

„Trebuie să insistăm ca, pe viitor, regulamentul să fie respectat atunci când apar traumatisme, pentru că am văzut frecvent situații în care fie protocolul nu este activat, fie nu este solicitată autorizarea obligatorie a medicului pentru efectuarea examinării și reluarea jocului”, a avertizat traumatologul.

În ceea ce privește cazul lui Jesús de Miguel, Pedro Luis Ripoll a subliniat că este vorba despre un accident nefericit.

„Ceea ce s-a întâmplat cu acest fotbalist este un accident nefericit”, a mai spus medicul spaniol.

Jesus de Miguel (30 de ani), atacantul lui Tenerife, a decedat în această dimineață, la câteva ore după ce suferise un infarct pe gazon și fusese resuscitat.

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