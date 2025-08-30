Joan Laporta (63 de ani), președintele celor de la Barcelona, a vizitat ieri șantierul noului stadion al catalanilor.

Însoțit de directorii săi, Laporta a atras atenția printr-un gest neobișnuit: s-a întins pe iarbă chiar la centrul terenului.

Vizita a avut loc în contextul pregătirilor pentru revenirea echipei pe noua arenă.

Luni va avea loc o ședință decisivă cu autoritățile locale în care se va decide dacă Spotify Camp Nou poate fi redeschis la meciul FC Barcelona - Valencia, programat pe 14 septembrie, scrie mundodeportivo.com.

Din delegație au făcut parte și Elena Fort, vicepreședinte instituțional și responsabil de proiectul Espai Barça, alături de membrul Consiliului de Administrație Xavi Puig și alți executivi ai clubului.

Dacă stadionul va primi aprobarea, acesta va putea găzdui pentru început 27.000 de spectatori, în zona Tribunei și parțial la Golul Sud.

În cazul în care autoritățile nu își dau încă acordul pentru partida cu Valencia, clubul are pregătite variante de rezervă.

Prima opțiune ar fi Estadi Johan Cruyff, însă acesta are doar 6.000 de locuri și ar necesita o derogare din partea LaLiga.

O altă variantă este stadionul „Lluís Companys”, care ar putea fi folosit abia în etapa #5, la meciul cu Getafe (20–21 septembrie).

Arena este ocupată pe 12 septembrie de un concert al artistului Post Malone, dar organizatorii au fost deja avertizați pentru ca montarea gazonului să se facă rapid, astfel încât stadionul să fie pregătit pentru fotbal, potrivit sursei citate.

