Premieră la meciul naționalei La România - Canada nu se va intra decât prin aplicație pe telefon

Accesul pe stadion la partida amicală dintre România și Canada se va face exclusiv prin intermediul aplicației FRF.
Nationala

Gabriel Neagu
Publicat: 30.08.2025, ora 10:50
Actualizat: 30.08.2025, ora 10:57
  • Accesul pe stadion la partida amicală dintre România și Canada se va face exclusiv prin intermediul aplicației FRF.
  • Amicalul România - Canada se joacă pe 5 septembrie, de la 21:00, pe Arena Națională, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

România se află pe locul 3 în grupa Preliminară a Campionatului Mondial din 2026, cu 6 puncte. Deasupra „tricolorilor” sunt clasate selecționata Austriei și a Bosniei Herțegovina.

Citește și
Accesul la partida România - Canada se va face doar prin aplicația FRF

Federația Română de Fotbal a anunțat că toate persoanele care și-au achiziționat bilete pentru partida amicală dintre România și Canada vor intra pe stadion exclusiv prin intermediul aplicației „Bilete FRF”.

Forul le-a transmis vineri pe mail celor care au achiziționat bilete pașii pe care trebuie să îi urmeze pentru a-și valida tichetul de acces:

  • Să descarce aplicația din Google Play sau Apple Store
  • Să-și creeze un cont
  • Să gestioneze biletele în aplicație: ori le personalizează pentru el sau cei cu care va merge la stadion, ori trimite biletele celor care vor veni separat

Este primul eveniment organizat de Federația Română de Fotbal în care accesul se realizează exclusiv prin intermediul aplicației de bilete.

Mircea Lucescu a definitivat lotul pentru meciurile cu Canada și Cipru

Cu o săptămână înaintea celor două meciuri pe care le susține naționala României, împotriva Canadei (amical) și Ciprului (Preliminariile Campionatului Mondial din 2026), Mircea Lucescu a definitivat lotul.

Selecționerul a ales 7 jucători de la FCSB, campioana en-titre a Superligii, și 3 de la Universitatea Craiova.

De asemenea, Rapid București, echipa aflată pe locul 2 în acest sezon al Superligii, a trimis 2 jucători la echipa națională.

Printre marii absenți din lotul „tricolorilor” se numără Ianis Hagi și Florin Niță, liberi de contract.

Acesta este lotul de 26 de jucători pe care Mircea Lucescu îi are la dispoziție pentru următoarele 2 meciuri:

PORTARI

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0)
  • Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)
  • Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1)
  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1)
  • Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0)
  • Mihai POPESCU (FCSB, 4/1)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2)
  • Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0)

MIJLOCAȘI

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0)
  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0)
  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12)
  • Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15)
  • Darius OLARU (FCSB, 26/0)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 21/5)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10)
  • David MICULESCU (FCSB, 2/0)
  • Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0)
  • Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0)

ATACANȚI

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5)
  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1)
  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Citește și

