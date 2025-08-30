Suspendat 5 ani Tenismenul a jucat la pariuri sportive și a recurs la intimidări și amenințări

Tenismenul Simon Anthony Ivanov (25 de ani, 598 ATP) a fost suspendat pe o perioadă de 5 ani, după ce a jucat la pariuri sportive.

Sportivii nu au voie să participe la pariuri sportive, întrucât pun în pericol desfășurarea corectă a competiției.

Simon Ivanov, suspendat pe o perioadă de 5 ani, după ce a jucat la pariuri sportive

Un nou caz de corupție în tenis a ieșit la iveală zilele acestea, iar jucătorul de tenis bulgar Simon Ivanov a fost găsit vinovat.

Sportivul din Varna a plasat pariuri sportive în perioada februarie-octombrie 2022, arată site-ul bulgar novinite.com.

196.000 euro este suma pe care Simon Ivanov a jucat-o la pariuri sportive

Simon Ivanov a primit o suspendare de 5 ani din orice activitate sportivă și o amendă de 25.000 de dolari .

Bulgarul nu poate participa la turnee, nu se mai poate antrena și nu poate urmări din tribune niciun meci de tenis organizat de ATP, WTA, turnee de Grand Slam sau organizate de o federație națională.

Pedeapsa sportivului a fost prelungită cu un an, deoarece, pe parcursul procesului, a încercat să intimideze și a amenințat membrii Agenției de Integritate în Tenis.

Pedeapsa lui Simon Ivanov este valabilă până în data de 14 august 2030.

Federația Bulgară de Tenis taxează dur practicile de corupție

Federația Bulgară de Tenis și-a reafirmat angajamentul de a combate corupția în sport.

Forul bulgar a subliniat politica sa de toleranță zero față de orice acțiune ce încalcă principiul fair-play-ului, arată sursa menționată anterior.

Federația Bulgară de Tenis va continua să colaboreze cu autoritățile bulgare pentru a preveni și a sancționa orice formă de corupție în sport.

ITIA, administrată în comun de turneele ITF, ATP, WTA și Grand Slam, a sancționat disciplinar peste 15 jucători de tenis în acest an. Majoritatea sportivilor fac parte din zona inferioară a clasamentului tenisului profesionist.

