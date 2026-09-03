„Opresc sunetul când îl aud pe McEnroe” Reacție acidă după meciul lui Djokovic de la US Open: „Scoateți-l naibii din cabina de comentariu”

John McEnroe (67 de ani) a fost criticat pentru comentariul din timpul meciului dintre Novak Djokovic (39 de ani) și Mariano Navone (25 de ani) din primul tur de la US Open.

Argentinianul l-a învins pe sârb în cinci seturi, scor 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1.

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Aflat pe locul 49 în clasamentul ATP, campionul de la Țiriac Open 2026 a profitat de problemele fizice ale fostului lider mondial și s-a impus după 4 ore și 36 de minute de joc.

John McEnroe, criticat pentru comentariul de la US Open: „Inacceptabil”

De mai bine de un deceniu, John McEnroe comentează turneele de Grand Slam pentru ESPN, iar creatorul de conținut George Carmi l-a acuzat că a făcut o remarcă lipsită de respect și de bun simț la adresa lui Mariano Navone.

„Am mai spus-o și o spun din nou. Scoateți-l naibii pe John McEnroe din cabina de comentariu. Nu mai vreau să-l aud vorbind. Lipsa lui de respect față de Mariano Navone de aseară este inacceptabilă.

Navone câștigă un meci palpitant de cinci seturi împotriva lui Novak Djokovic, deținătorul a 24 de titluri de Grand Slam, sub luminile stadionului Arthur Ashe, iar primul lucru pe care John McEnroe îl spune pentru a-l felicita este: «Ne vedem în turul al doilea, pe terenul 21. Îți urez mult succes» .

Un comentariu inacceptabil, iar atitudinea lui față de Navone pe tot parcursul meciului a fost complet inacceptabilă. Încă de la începutu, John McEnroe afirmă că Navone este un adversar potrivit pentru Djokovic, pentru că nu-i va pune probleme.

Este o lipsă totală de respect, iar faptul că nu a fost încă îndepărtat este extrem de deranjant”, a spus Carmi, potrivit sportskeeda.com.

Mai mulți internauți au fost de acord cu Carmi:

„Avem nevoie de Roddick în prime time. Ajunge cu John. Și Caroline Wozniacki e grozavă. Sau să-i punem pe Chris Eubanks și Martina Navratilova să se ocupe de tot”

„Opresc sunetul sau caut un flux fără comentarii când îl aud pe John McEnroe. E pur și simplu enervant”

Au existat și persoane care i-au luat apărarea lui McEnroe:

„John McEnroe este o legendă a acestui sport. Analizele sale sunt îmbogățite cu perspective istorice de neegalat”

„Respectați-i pe cei care au pus bazele sportului pe care îl iubiți și moștenirea pe care v-au lăsat-o”

După victoria obținută în fața lui Djokovic, Navone a furnizat o surpriză și în turul 2 de la US Open: l-a învins cu 3-6, 6-3, 6-4, 7-6(4) pe italianul Matteo Berrettini (30 de ani, #43 ATP).

Argentinianul va da în runda următoare peste compatriotul Tomas Martin Etcheverry (27 de ani, #32 ATP).

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