Mariano Navone, campion la Țiriac Open  FOTO. Argentinianul a câștigat turneul  ATP de la București, după o finală spectaculoasă » Câți bani primește +13 foto
Mariano Navone, campion la Țiriac Open 2026 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Mariano Navone, campion la Țiriac Open FOTO. Argentinianul a câștigat turneul ATP de la București, după o finală spectaculoasă » Câți bani primește

Publicat: 05.04.2026, ora 17:38
Actualizat: 05.04.2026, ora 18:01
  • Mariano Navone (25 de ani, #60 ATP) a triumfat la Țiriac Open, turneu de categorie ATP 250.
  • În finala competiției de la București, argentinianul l-a învins pe spaniolul Daniel Merida Aguilar (21 de ani, #136 ATP, venit din calificări), scor 6-2, 4-6, 7-5.

Zgura românească îi priește lui Mariano Navone. După ce a disputat finala ediției din 2024, sud-americanul a reușit acum să câștige trofeul. E primul din cariera sa!

Mariano Navone, campion la Țiriac Open 2026

Navone a câștigat primul set fără probleme: nu i-a dat nicio șansă adversarului în game-urile în care s-a aflat la serviciu și a reușit două break-uri (6-2).

Setul secund a fost mult mai echilibrat, cu probleme la lansare pentru ambii jucători (7 breakuri în total). Aflat la prima finală a carierei, Merida a fost mai atent în momentele importante și s-a impus cu 6-4.

Ibericul a început mai bine și setul decisiv, a condus cu 3-1, însă a urmat o serie de patru game-uri la rând adjudecate de Navone.

Argentinianul n-a reușit să închidă partida la primele două șanse ivite pe serviciu, la 5-5, a fost egalat la 5, dar a forțat la retur și a fructificat a treia minge de meci, evitând tiebreak-ul (7-5).

Mariano Navone, campion la Țiriac Open (ATP București) / FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Mariano Navone, campion la Țiriac Open (ATP București) / FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Parcursul lui Mariano Navone la Țiriac Open 2026:

  • Turul I: 6-4, 7-6(8) cu Christopher O'Connell (#128 ATP)
  • Turul II: 6-2, 6-1 cu Elmer Moller (#134 ATP)
  • Sferturi: 3-6, 6-2, 6-3 cu Alex Molcan (#189 ATP)
  • Semifinale: 5-7, 7-6(3), 7-5 cu Botic van de Zandschulp (#62 ATP)
  • Finala: 6-2, 4-6, 7-5 cu Daniel Merida Aguilar (#136 ATP).
93.175 de euro
este premiul pe care îl primește Mariano Navone pentru triumful de la Țiriac Open. Va înregistra un salt de 18 locuri în clasamentul ATP, până pe 42

Pe lângă cele două finale jucate la București (2024 și 2026), Navone a mai luptat pentru trofeu și la Rio de Janeiro, în 2024, când a pierdut în ultimul act în fața lui Sebastian Baez.

Sunt atât de fericit în acest moment. Este primul meu titlu ATP. Sunt copleșit de emoții. Când eram copil, visam să câștig astfel de turnee pe marile scene. Sunt foarte fericit și nu știu ce să spun. Daniel este un jucător atât de bun, lovește mingea atât de bine. A fost un meci foarte dificil. 1-3 în setul al treilea… Două puncte de meci, dublă greșeală. Mariano Navone, campion Țiriac Open

Precedentele ediții ale Țiriac Open au fost câștigate de ungurul Marton Fucsovics (2024) și italianul Flavio Cobolli (2025).

