Aryna Sabalenka (28 de ani, #1 WTA) a avut un schimb tensionat de replici cu un jurnalist la conferința de presă de după victoria cu Polina Iatcenko (22 de ani, #160 WTA), scor 6-1, 6-1, din turul secund al US Open.

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Dubla campioană en-titre de la Flushing Meadows s-a calificat fără emoții în turul al treilea, după un meci care a durat doar 53 de minute.

Aryna Sabalenka, schimb dur de replici cu un jurnalist: „Ești o glumă”

Sabalenka a avut parte de un meci fără probleme cu Iatcenko.

Liderul WTA a cedat doar două game-uri, a reușit 24 de lovituri câștigătoare și a transformat șase dintre cele opt mingi de break.

Momentul tensionat a apărut când un jurnalist a întrebat-o cum se simte după începerea turneului, făcând referire la „petrecerile și distracția” din săptămâna precedentă.

Jurnalist: Cum te simți acum că a început turneul? Săptămâna trecută au fost multe petreceri, distracție și tot felul de evenimente…

Aryna Sabalenka: Voi sunteți o glumă. Petreceri? Distracție? De ce ai spune așa ceva? De ce te-ai gândi la asta? Ce fel de întrebare este asta? Doar pentru că am postat câteva activități cu branduri crezi că am fost la petreceri?

Jurnalist: Nu sugerez că ai fost la petreceri. Spun doar că sunt multe evenimente și multe lucruri de făcut. Nu spun că tu mergi la petreceri.

Aryna Sabalenka: Asta ai spus, literalmente!

Jurnalist: Poftim? Ca să fie clar pentru toată lumea, nu sugerez că Aryna se distrează la petreceri. Spun doar că are multe apariții publice și multe lucruri de făcut.

Aryna Sabalenka: Mhm. Bine.

Jurnalist: Acum că a început turneul, simți că devii mai serioasă și mai combativă?

Aryna Sabalenka: Ah, da, înainte nu eram serioasă. Următoarea întrebare. Gândește înainte să vorbești.

Aryna Sabalenka was not happy with a question she received during her U.S. Open press conference, ‘Think before you say stuff’



“How are you finding your mood now that the tournament has started? Obviously last week it’s lots of parties and fun and stuff like that..”



Aryna: “You… pic.twitter.com/CPZvShRbSI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2026

Sabalenka încearcă să câștige US Open pentru al treilea an la rând.

Dacă va reuși, va intra într-un grup select. Serena Williams a câștigat trei ediții consecutive între 2012 și 2014, iar Chris Evert a triumfat de patru ori la rând, între 1975 și 1978.

Sabalenka ar deveni prima jucătoare din afara Statelor Unite care reușește trei titluri consecutive la US Open.

În turul al treilea, Sabalenka o va întâlni pe Kamilla Rakhimova, pe 4 septembrie, conform usopen.org.

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