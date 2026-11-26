Assad Al-Hamlawi (26 de ani), atacantul Universității Craiova, va rata următoarele meciuri ale oltenilor din cauza unei accidentări.

Când ar putea reveni pe teren, mai jos în articol.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Campioana României nu se va putea baza pe Al-Hamlawi în meciul infernal de astăzi cu Brighton, din Conference League.

În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei, antrenorul Filipe Coelho a anunțat că atacantul palestinian va lipsi și de la derby-ul cu Dinamo de luni, din etapa #17 a Superligii.

Cât ar putea lipsi Assad Al-Hamlawi

Assad Al-Hamlawi a suferit o accidentare musculară la naționala Palestinei, dar și una la gleznă, care l-au forțat să rateze meciul cu UTA Arad de etapa trecută, câștigat de olteni cu 6-2.

Din cauza problemelor medicale, atacantul ar urma să rateze următoarele trei meciuri ale Craiovei: duelul cu Brighton din Conference League (26 noiembrie) și „dubla” cu Dinamo, din campionat (30 noiembrie), respectiv Cupa României (3 decembrie).

Al-Hamlawi ar urma să revină pe teren la meciul cu Petrolul, programat duminică, 6 decembrie, în etapa #18 din Superliga, anunță gsp.ro.

Este pentru a doua oară în acest sezon când atacantul Craiovei se accidentează.

S-a întâmplat și la începutul stagiunii, când Al-Hamlawi a ratat 5 meciuri: „dubla” cu Levski Sofia (2-3 la general), din preliminariile Ligii Campionilor, și partidele de campionat cu UTA Arad (4-0), Dinamo (1-5) și Petrolul (4-0).

2 milioane de euro este cota de piață a lui Assad Al-Hamlawi, conform Transfermarkt

În actualul sezon, atacantul palestinian a marcat 11 goluri și a livrat o pasă decisivă în 21 de meciuri jucate pentru Universitatea Craiova în toate competițiile.

Al-Hamlawi a înscris de două ori în cele trei meciuri ale oltenilor disputate până acum în Conference League: un gol cu Getafe (1-1) și unul cu Inter d'Escaldes (3-1).

Cine l-ar putea înlocui pe Assad în meciul cu Brighton

Simon Elisor ar putea fi titular pentru U Craiova în meciul cu Brighton din această seară, în locul lui Assad Al-Hamlawi.

Atacantul francez a fost transferat de campioana României în această vară de la Famalicao, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. Elisor s-a impus rapid sub comanda lui Filipe Coelho.

11 goluri a reușit Simon Elisor în 19 meciuri jucate până acum pentru Craiova

Meciul dintre Brighton și U Craiova se va juca diseară, de la ora 19:45, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport