- Assad Al-Hamlawi (26 de ani), atacantul Universității Craiova, va rata următoarele meciuri ale oltenilor din cauza unei accidentări.
- Când ar putea reveni pe teren, mai jos în articol.
Campioana României nu se va putea baza pe Al-Hamlawi în meciul infernal de astăzi cu Brighton, din Conference League.
În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei, antrenorul Filipe Coelho a anunțat că atacantul palestinian va lipsi și de la derby-ul cu Dinamo de luni, din etapa #17 a Superligii.
Cât ar putea lipsi Assad Al-Hamlawi
Assad Al-Hamlawi a suferit o accidentare musculară la naționala Palestinei, dar și una la gleznă, care l-au forțat să rateze meciul cu UTA Arad de etapa trecută, câștigat de olteni cu 6-2.
Din cauza problemelor medicale, atacantul ar urma să rateze următoarele trei meciuri ale Craiovei: duelul cu Brighton din Conference League (26 noiembrie) și „dubla” cu Dinamo, din campionat (30 noiembrie), respectiv Cupa României (3 decembrie).
Al-Hamlawi ar urma să revină pe teren la meciul cu Petrolul, programat duminică, 6 decembrie, în etapa #18 din Superliga, anunță gsp.ro.
Este pentru a doua oară în acest sezon când atacantul Craiovei se accidentează.
S-a întâmplat și la începutul stagiunii, când Al-Hamlawi a ratat 5 meciuri: „dubla” cu Levski Sofia (2-3 la general), din preliminariile Ligii Campionilor, și partidele de campionat cu UTA Arad (4-0), Dinamo (1-5) și Petrolul (4-0).
În actualul sezon, atacantul palestinian a marcat 11 goluri și a livrat o pasă decisivă în 21 de meciuri jucate pentru Universitatea Craiova în toate competițiile.
Al-Hamlawi a înscris de două ori în cele trei meciuri ale oltenilor disputate până acum în Conference League: un gol cu Getafe (1-1) și unul cu Inter d'Escaldes (3-1).
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Cine l-ar putea înlocui pe Assad în meciul cu Brighton
Simon Elisor ar putea fi titular pentru U Craiova în meciul cu Brighton din această seară, în locul lui Assad Al-Hamlawi.
Atacantul francez a fost transferat de campioana României în această vară de la Famalicao, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. Elisor s-a impus rapid sub comanda lui Filipe Coelho.
Meciul dintre Brighton și U Craiova se va juca diseară, de la ora 19:45, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.