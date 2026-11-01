„Inter a pierdut pe toate fronturile” Ce i-a reproșat Zenga lui Chivu după eșecul cu AC Milan și cum i-a răspuns antrenorul român +5 foto
Walter Zenga/ Foto: IMAGO
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„Inter a pierdut pe toate fronturile” Ce i-a reproșat Zenga lui Chivu după eșecul cu AC Milan și cum i-a răspuns antrenorul român

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 11:44
alt-text Actualizat: 01.11.2026, ora 11:44
  • Walter Zenga (66 de ani), fost portar al lui Inter, a criticat abordarea lui Cristi Chivu (46 de ani) din derby-ul cu AC Milan, scor 1-3.
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Zenga consideră că victoria rossonerilor a fost pe deplin meritată. În urma eșecului suferit, campioana Italiei a coborât pe locul secund în Serie A, cu 25 de puncte. AC Milan a urcat pe 4, cu 21 de puncte.

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Walter Zenga: „Inter a pierdut derby-ul pe toate fronturile”

„Milan a câștigat pe merit. Inter lasă impresia unei echipe care poate nu este arogantă, dar care nu a reușit să se ridice la nivelul furiei și determinării celor de la Milan.

A pierdut derby-ul pe toate fronturile: în abordarea meciului, fiind condusă cu 2-0 după numai un sfert de oră, în organizare și în alegerile tactice.

Maignan a împiedicat scorul să devină 2-2, însă, în cele 90 de minute, mai ales în repriza a doua, portarul (n.r. prestația modestă a lui Josep Martinez)...”, a declarat Zenga la Sky Sport, citat de fcinter1908.it.

FOTO: Parada lui Mike Maignan

Parada lui Mike Maignan în AC Milan - Inter Foto captură VIDEO X (2).jpg
Parada lui Mike Maignan în AC Milan - Inter Foto captură VIDEO X (2).jpg

Galerie foto (5 imagini)

Parada lui Mike Maignan în AC Milan - Inter Foto captură VIDEO X (1).jpg Parada lui Mike Maignan în AC Milan - Inter Foto captură VIDEO X (2).jpg Parada lui Mike Maignan în AC Milan - Inter Foto captură VIDEO X (3).jpg Parada lui Mike Maignan în AC Milan - Inter Foto captură VIDEO X (4).jpg Parada lui Mike Maignan în AC Milan - Inter Foto captură VIDEO X (5).jpg
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Walter Zenga: „Nu mi-a plăcut Spence”

Ulterior, Zenga a revenit la intervenția fantastică a lui Maignan la șutul lui Djed Spence, la scorul de 2-1 pentru AC Milan.

„Oamenii ar putea crede că șutul lui Spence este pe centrul porții. Da, dar execuția este foarte rapidă, centrarea vine cu viteză, iar portarul are un reflex extraordinar și respinge mingea cu palma.

De obicei, la un asemenea gest, mingea ajunge în poartă. A fost cu adevărat foarte bun”.

Fostul mare portar consideră că Chivu are nevoie de întăriri: „Îi lipsesc noile achiziții lui Inter? Spence nu mi-a plăcut”.

Zenga îi atrage atenția lui Chivu: „Nu mai reușești să fii dominant”. Cum răspunde românul

Prezent în studioul DAZN, Zenga a purtat un scurt dialog cu Chivu.

„Ultimele două meciuri, de la Venezia și cel de acum, au ceva în comun. Echipa nu mai domină ca înainte.

Astăzi, alegerile au fost din cauza problemelor medicale, dar la Venezia nu au existat aceste probleme. Nu mai reușești să fii dominant”, a spus fostul portar, potrivit fanatik.ro. Chivu a răspuns:

Nu e ușor să joci mereu bine la trei zile și după un titlu câștigat. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, nu putem arunca totul la gunoi. Ne recuperăm răutatea. Ridicăm nivelul de atenție și cred că așa vom reveni la nivelul așteptat. Cristi Chivu, antrenor Inter

Rezumat VIDEO. AC Milan - Inter 3-1

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