Jose Maria Gimenez, 31 de ani, a plecat de la un anunț surprinzător, legat de liceu, și a ajuns la afecțiunea de care suferă el și copilul său.

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La 31 de ani, Jose Maria Gimenez are ce povesti despre cariera sa.

Fundașul central nu a jucat niciun sezon complet la seniori în campionatul uruguayan, la Danubio Montevideo (2012-2013), și a fost vândut la Atletico Madrid pentru mai puțin de un milion de euro.

A rămas 13 ani la Atletico, 2013-2026, cucerind cinci trofee, două titluri de campion, Supercupa Spaniei, Europa League și Supercupa Europei. Și a atins de două ori finala Champions.

La naționala celeste, a depășit de curând 100 de selecții. Are 101 de meciuri și 8 goluri pentru Uruguay.

Gimenez își dă bacalaureatul. „Am lăsat deoparte rușinea și am zis: «Vreau să învăț»”

Acum, spre finalul carierei, cedat împrumut de Atletico la Deportivo de A Coruna, și-a reluat cursurile liceale pentru a trece diploma de bacalaureat.

„Am lăsat deoparte rușinea și am zis: «Vreau să învăț». Studiul te ajută în fotbal și în viața de zi cu zi.

Jose Maria Gimenez (stânga), duel aerian cu Joao Felix la 0-2 cu Portugalia (CM 2022). Foto: Imago

Te ajută să iei decizii mai bune, să evaluezi situațiile, să gândești mai clar și să raționezi mai bine, atât pe teren, cât și în afara lui”, a spus el într-un interviu pentru Uniunea Fotbaliștilor Profesioniști Uruguayeni, preluat de FIFPro.

Fiul meu mă întreabă: „Tată, de ce vrei să studiezi la vârsta ta?”. Niciodată nu e prea târziu să studiezi. Niciodată nu e prea târziu să-ți împlinești visul și să spui: „Am reușit. Am absolvit” Jose Maria Gimenez, apărător Deportivo

Gimenez: „Am fost un copil a cărui minte gonea cu o mie de kilometri pe oră”

Abandonase liceul și din cauza programului foarte aglomerat, ocupat în majoritatea timpului de fotbal, la 17 ani era deja la prima echipă a lui Danubio, dar și pentru că avea o afecțiune de care nu știa. Nu se putea concentra. A aflat de curând de suferința sa.

“Studying helps you on the pitch and in everyday life.” @Uruguay defender Jose Maria Gimenez left school at 17. Years later, he's returned to complete his secondary education through @Mutual_Uru. 🔗 Read his story: https://t.co/FM8x8SWcGK https://t.co/OuY0NWUaok — FIFPRO (@FIFPRO) October 16, 2026

„Am tulburare de hiperactivitate și deficit de atenție, ADHD, diagnosticată destul de recent. Totul a fost mult mai dificil pentru mine, mai ales gestionarea comportamentului meu”, a declarat Gimenez.

De-a lungul timpului, m-am descurcat întotdeauna relativ bine, dar comportamentul m-a făcut să pierd mult. Îmi pare rău pentru profesorii care au trebuit să mă suporte. Îmi cer scuze pentru că am fost un copil a cărui minte gonea cu o mie de kilometri pe oră Jose Maria Gimenez, apărător Deportivo

„Opt ​​ani fără să-mi înțeleg fiul. Obișnuiam să cred că nu ascultă sau că nu-i pasă”

A mai făcut o dezvăluire tulburătoare. „Și fiul meu în vârstă de opt ani are ADHD. Am fost diagnosticați în același timp.

Când oamenii îmi zic că e ereditar, plâng, pentru că am petrecut opt ​​ani fără să-l înțeleg. Obișnuiam să cred că nu ascultă sau că nu-i pasă.

Îi spuneam: «Haide, vorbesc cu tine. Arată-mi puțin respect. Nu te comporta așa»”.

Realitatea este că pur și simplu așa funcționează mintea lui. I-am explicat: „Ești special, exact ca tata. Trebuie să luăm o pastilă în fiecare dimineață și să încercăm să ne concentrăm și să rămânem calmi”. Asta e o modalitate de a-l susține Jose Maria Gimenez, apărător Deportivo

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