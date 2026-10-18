„Am ADHD” Căpitanul Uruguayului face o dezvăluire șocantă după 13 ani la Atletico: „La fel ca fiul meu”
Jose Maria Gimenez, căpitanul naționalei uruguayene. Foto: Imago
Campionate

„Am ADHD” Căpitanul Uruguayului face o dezvăluire șocantă după 13 ani la Atletico: „La fel ca fiul meu”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 07:30
alt-text Actualizat: 18.10.2026, ora 07:30
  • Jose Maria Gimenez, 31 de ani, a plecat de la un anunț surprinzător, legat de liceu, și a ajuns la afecțiunea de care suferă el și copilul său. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La 31 de ani, Jose Maria Gimenez are ce povesti despre cariera sa.

Fundașul central nu a jucat niciun sezon complet la seniori în campionatul uruguayan, la Danubio Montevideo (2012-2013), și a fost vândut la Atletico Madrid pentru mai puțin de un milion de euro.

„Papa l-ar fi apreciat” Blatter, acid contra lui Infantino: „Spovedanie și iertare. Dar în fotbal…”
Citește și
„Papa l-ar fi apreciat” Blatter, acid contra lui Infantino: „Spovedanie și iertare. Dar în fotbal…”
Citește mai mult
„Papa l-ar fi apreciat” Blatter, acid contra lui Infantino: „Spovedanie și iertare. Dar în fotbal…”

A rămas 13 ani la Atletico, 2013-2026, cucerind cinci trofee, două titluri de campion, Supercupa Spaniei, Europa League și Supercupa Europei. Și a atins de două ori finala Champions.

La naționala celeste, a depășit de curând 100 de selecții. Are 101 de meciuri și 8 goluri pentru Uruguay.

Gimenez își dă bacalaureatul. „Am lăsat deoparte rușinea și am zis: «Vreau să învăț»”

Acum, spre finalul carierei, cedat împrumut de Atletico la Deportivo de A Coruna, și-a reluat cursurile liceale pentru a trece diploma de bacalaureat.

„Am lăsat deoparte rușinea și am zis: «Vreau să învăț». Studiul te ajută în fotbal și în viața de zi cu zi.

Jose Maria Gimenez (stânga), duel aerian cu Joao Felix la 0-2 cu Portugalia (CM 2022). Foto: Imago Jose Maria Gimenez (stânga), duel aerian cu Joao Felix la 0-2 cu Portugalia (CM 2022). Foto: Imago
Jose Maria Gimenez (stânga), duel aerian cu Joao Felix la 0-2 cu Portugalia (CM 2022). Foto: Imago

Te ajută să iei decizii mai bune, să evaluezi situațiile, să gândești mai clar și să raționezi mai bine, atât pe teren, cât și în afara lui”, a spus el într-un interviu pentru Uniunea Fotbaliștilor Profesioniști Uruguayeni, preluat de FIFPro.

Fiul meu mă întreabă: „Tată, de ce vrei să studiezi la vârsta ta?”. Niciodată nu e prea târziu să studiezi. Niciodată nu e prea târziu să-ți împlinești visul și să spui: „Am reușit. Am absolvit” Jose Maria Gimenez, apărător Deportivo

Gimenez: „Am fost un copil a cărui minte gonea cu o mie de kilometri pe oră”

Abandonase liceul și din cauza programului foarte aglomerat, ocupat în majoritatea timpului de fotbal, la 17 ani era deja la prima echipă a lui Danubio, dar și pentru că avea o afecțiune de care nu știa. Nu se putea concentra. A aflat de curând de suferința sa.

„Am tulburare de hiperactivitate și deficit de atenție, ADHD, diagnosticată destul de recent. Totul a fost mult mai dificil pentru mine, mai ales gestionarea comportamentului meu”, a declarat Gimenez.

De-a lungul timpului, m-am descurcat întotdeauna relativ bine, dar comportamentul m-a făcut să pierd mult. Îmi pare rău pentru profesorii care au trebuit să mă suporte. Îmi cer scuze pentru că am fost un copil a cărui minte gonea cu o mie de kilometri pe oră Jose Maria Gimenez, apărător Deportivo

„Opt ​​ani fără să-mi înțeleg fiul. Obișnuiam să cred că nu ascultă sau că nu-i pasă”

A mai făcut o dezvăluire tulburătoare. „Și fiul meu în vârstă de opt ani are ADHD. Am fost diagnosticați în același timp.

Când oamenii îmi zic că e ereditar, plâng, pentru că am petrecut opt ​​ani fără să-l înțeleg. Obișnuiam să cred că nu ascultă sau că nu-i pasă.

Îi spuneam: «Haide, vorbesc cu tine. Arată-mi puțin respect. Nu te comporta așa»”.

Realitatea este că pur și simplu așa funcționează mintea lui. I-am explicat: „Ești special, exact ca tata. Trebuie să luăm o pastilă în fiecare dimineață și să încercăm să ne concentrăm și să rămânem calmi”. Asta e o modalitate de a-l susține Jose Maria Gimenez, apărător Deportivo

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele demisii ale demnitarilor PNL, după ce Ilie Bolojan le-a cerut să plece
Primele demisii ale demnitarilor PNL, după ce Ilie Bolojan le-a cerut să plece
Primele demisii ale demnitarilor PNL, după ce Ilie Bolojan le-a cerut să plece
Atletico Madrid uruguay laliga Jose Maria Gimenez ADHD Deportivo A Coruna
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:32
Dan Udrea De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza. Fotbalul e slab, dar vrea să fie fudul! Nu orele, ci calitatea e problema
Dan Udrea De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza. Fotbalul e slab, dar vrea să fie fudul! Nu orele, ci calitatea e problema
15:43
Revine Adrian Mutu? FRF, noi detalii despre viitorul selecționer al României U21: „Orice e posibil”
Revine Adrian Mutu? FRF, noi detalii despre viitorul selecționer al României U21: „Orice e posibil”
14:57
Olăroiu a răbufnit VIDEO. Ce l-a înfuriat pe antrenorul român, după ultimul meci al echipei sale: „Să nu se mai repete!”
Olăroiu a răbufnit VIDEO. Ce l-a înfuriat pe antrenorul român, după ultimul meci al echipei sale: „Să nu se mai repete!”
14:20
Istvan Kovacs, ironizat Adrian Porumboiu, după delegarea românului în Liga Campionilor: „Să-i pună 5 camere VAR”
Istvan Kovacs, ironizat Adrian Porumboiu, după delegarea românului în Liga Campionilor:  „Să-i pună 5 camere VAR”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Top stiri
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
Stranieri
18.10
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
Citește mai mult
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Superliga
18.10
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Citește mai mult
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
Stranieri
18.10
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
Citește mai mult
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
FOTO I Farmec ruginit, melancolie oxidată, Micul Paris văzut din Palatul Camerei de Comerț și Industrie București. Imagini fascinante din 2012
B365
18.10
FOTO I Farmec ruginit, melancolie oxidată, Micul Paris văzut din Palatul Camerei de Comerț și Industrie București. Imagini fascinante din 2012
Citește mai mult
FOTO I Farmec ruginit, melancolie oxidată, Micul Paris văzut din Palatul Camerei de Comerț și Industrie București. Imagini fascinante din 2012

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 26 rapid 23 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share