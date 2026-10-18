- Jose Maria Gimenez, 31 de ani, a plecat de la un anunț surprinzător, legat de liceu, și a ajuns la afecțiunea de care suferă el și copilul său.
La 31 de ani, Jose Maria Gimenez are ce povesti despre cariera sa.
Fundașul central nu a jucat niciun sezon complet la seniori în campionatul uruguayan, la Danubio Montevideo (2012-2013), și a fost vândut la Atletico Madrid pentru mai puțin de un milion de euro.
A rămas 13 ani la Atletico, 2013-2026, cucerind cinci trofee, două titluri de campion, Supercupa Spaniei, Europa League și Supercupa Europei. Și a atins de două ori finala Champions.
La naționala celeste, a depășit de curând 100 de selecții. Are 101 de meciuri și 8 goluri pentru Uruguay.
Gimenez își dă bacalaureatul. „Am lăsat deoparte rușinea și am zis: «Vreau să învăț»”
Acum, spre finalul carierei, cedat împrumut de Atletico la Deportivo de A Coruna, și-a reluat cursurile liceale pentru a trece diploma de bacalaureat.
„Am lăsat deoparte rușinea și am zis: «Vreau să învăț». Studiul te ajută în fotbal și în viața de zi cu zi.
Te ajută să iei decizii mai bune, să evaluezi situațiile, să gândești mai clar și să raționezi mai bine, atât pe teren, cât și în afara lui”, a spus el într-un interviu pentru Uniunea Fotbaliștilor Profesioniști Uruguayeni, preluat de FIFPro.
Fiul meu mă întreabă: „Tată, de ce vrei să studiezi la vârsta ta?”. Niciodată nu e prea târziu să studiezi. Niciodată nu e prea târziu să-ți împlinești visul și să spui: „Am reușit. Am absolvit” Jose Maria Gimenez, apărător Deportivo
Gimenez: „Am fost un copil a cărui minte gonea cu o mie de kilometri pe oră”
Abandonase liceul și din cauza programului foarte aglomerat, ocupat în majoritatea timpului de fotbal, la 17 ani era deja la prima echipă a lui Danubio, dar și pentru că avea o afecțiune de care nu știa. Nu se putea concentra. A aflat de curând de suferința sa.
„Am tulburare de hiperactivitate și deficit de atenție, ADHD, diagnosticată destul de recent. Totul a fost mult mai dificil pentru mine, mai ales gestionarea comportamentului meu”, a declarat Gimenez.
De-a lungul timpului, m-am descurcat întotdeauna relativ bine, dar comportamentul m-a făcut să pierd mult. Îmi pare rău pentru profesorii care au trebuit să mă suporte. Îmi cer scuze pentru că am fost un copil a cărui minte gonea cu o mie de kilometri pe oră Jose Maria Gimenez, apărător Deportivo
„Opt ani fără să-mi înțeleg fiul. Obișnuiam să cred că nu ascultă sau că nu-i pasă”
A mai făcut o dezvăluire tulburătoare. „Și fiul meu în vârstă de opt ani are ADHD. Am fost diagnosticați în același timp.
Când oamenii îmi zic că e ereditar, plâng, pentru că am petrecut opt ani fără să-l înțeleg. Obișnuiam să cred că nu ascultă sau că nu-i pasă.
Îi spuneam: «Haide, vorbesc cu tine. Arată-mi puțin respect. Nu te comporta așa»”.
Realitatea este că pur și simplu așa funcționează mintea lui. I-am explicat: „Ești special, exact ca tata. Trebuie să luăm o pastilă în fiecare dimineață și să încercăm să ne concentrăm și să rămânem calmi”. Asta e o modalitate de a-l susține Jose Maria Gimenez, apărător Deportivo