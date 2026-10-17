„Papa l-ar fi apreciat” Blatter, acid contra lui Infantino: „Spovedanie și iertare. Dar în fotbal…”

- Sepp Blatter, fostul președinte FIFA, l-a ironizat tăios pe Gianni Infantino după ce a făcut acesta la Zurich.
- Actualul șef al forului mondial și-a cerut scuze în fața Consiliului FIFA, confirmând că fiecare federație va primi 25 de milioane de dolari.
La 90 de ani, Sepp Blatter încă e activ pe social media. Și nu pierde nicio ocazie să comenteze sarcastic acțiunile compatriotului Gianni Infantino (56).
Infantino, scuze și anunț că vin banii de la FIFA
Blatter a fost președintele FIFA între 1998 și 2015, exclus după un scandal major de corupție.
Infantino, liderul forului mondial din 2016, a fost și el acuzat de corupție, dar speră să-și păstreze postul la alegerile din 18 martie 2027.
După ce Infantino și-a cerut scuze în ședința Consiliului FIFA de la Zurich (a participat și Răzvan Burleanu) pentru că a încercat să vândă o parte din Mondial unui fond de investiții apropiat de Donald Trump și a confirmat că fiecare federație va primi 25 de milioane de dolari în viitorul ciclu de patru ani (2027-2031), Blatter l-a taxat aspru pe rețelele de socializare.
Blatter anti-Infantino: „Își mărturisește păcatele și promite 25 de milioane”
„Gianni Infantino, cel mai mare! O performanță cu adevărat remarcabilă la Zurich.
Aparent un bun catolic, Infantino își mărturisește mai întâi păcatele și apoi promite 25 de milioane. Spovedanie, favoare și iertare într-o singură apariție! Papa l-ar fi apreciat”, a scris Blatter pe X.
Acesta a conchis: „Dar în fotbal, ca în Biserică, credibilitatea nu se poate cumpăra”.