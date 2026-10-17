„Papa l-ar fi apreciat” Blatter, acid contra lui Infantino: „Spovedanie și iertare. Dar în fotbal…”

Sepp Blatter, fostul președinte FIFA, l-a ironizat tăios pe Gianni Infantino după ce a făcut acesta la Zurich.

Actualul șef al forului mondial și-a cerut scuze în fața Consiliului FIFA, confirmând că fiecare federație va primi 25 de milioane de dolari.

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La 90 de ani, Sepp Blatter încă e activ pe social media. Și nu pierde nicio ocazie să comenteze sarcastic acțiunile compatriotului Gianni Infantino (56).

Infantino, scuze și anunț că vin banii de la FIFA

Blatter a fost președintele FIFA între 1998 și 2015, exclus după un scandal major de corupție.

Infantino, liderul forului mondial din 2016, a fost și el acuzat de corupție, dar speră să-și păstreze postul la alegerile din 18 martie 2027.

Sepp Blatter a împlinit 90 de ani pe 10 martie. Foto: Imago

După ce Infantino și-a cerut scuze în ședința Consiliului FIFA de la Zurich (a participat și Răzvan Burleanu) pentru că a încercat să vândă o parte din Mondial unui fond de investiții apropiat de Donald Trump și a confirmat că fiecare federație va primi 25 de milioane de dolari în viitorul ciclu de patru ani (2027-2031), Blatter l-a taxat aspru pe rețelele de socializare.

Blatter anti-Infantino : „Își mărturisește păcatele și promite 25 de milioane”

„Gianni Infantino, cel mai mare! O performanță cu adevărat remarcabilă la Zurich.

Aparent un bun catolic, Infantino își mărturisește mai întâi păcatele și apoi promite 25 de milioane. Spovedanie, favoare și iertare într-o singură apariție! Papa l-ar fi apreciat”, a scris Blatter pe X.

Gianni Infantino, der Grösste! Ein wahrhaft bemerkenswerter Auftritt in Zürich: Infantino, offenbar ein guter Katholik, beichtet erst seine Sünden und verspricht dann 25 Millionen. Beichte, Ablass und Absolution in einem einzigen Auftritt! Der Papst dürfte Freude haben. Doch im Fussball gilt wie in der Kirche: Glaubwürdigkeit lässt sich nicht erkaufen. #Fifa #GianniInfantino #Beichte #Ablass #Vatikan — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) October 16, 2026

Acesta a conchis: „Dar în fotbal, ca în Biserică, credibilitatea nu se poate cumpăra”.

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