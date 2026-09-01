Mourinho, mesaj emoționant  Ce a transmis antrenorul lui Real Madrid după ce Messi s-a retras de la naționala Argentinei
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Mourinho, mesaj emoționant Ce a transmis antrenorul lui Real Madrid după ce Messi s-a retras de la naționala Argentinei

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.09.2026, ora 19:05
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 19:05
  • Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul clubului Real Madrid, a transmis un mesaj emoționant după ce Lionel Messi (39 de ani) și-a anunțat retragerea de la echipa națională a Argentinei.
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Luni, starul Argentinei a venit cu o veste pe care nu o aștepta niciun iubitor al fotbalului: Messi a decis să se retragă de la naționala pentru care a jucat 207 meciuri.

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Jose Mourinho, mesaj pentru Messi: „Felicitări pentru o carieră internațională de neuitat”

Deși Lionel Messi i-a dat mari bătăi de cap lui Mourinho de-a lungul anilor, în perioada când „The Special One” le antrena pe Chelsea, Inter Milano sau Real Madrid, portughezul a lăsat rivalitatea deoparte și i-a transmis un mesaj jucătorului lui Inter Miami.

Felicitări pentru o carieră internațională extraordinară și de neuitat. Următoarea Copa America și următoarea Cupă Mondială nu vor mai fi la fel”, a transmis Mourinho pe Instagram, după ce Messi a anunțat că se va retrage de la națională, citat de sports.yahoo.com.

207 meciuri
a bifat Lionel Messi în tricoul naționalei Argentinei. A marcat 125 de goluri și a livrat 68 de pase decisive

Messi a debutat în prima reprezentativă a Argentinei pe 17 august 2005, sub conducerea lui Jose Nestor Pekerman, într-un meci amical câștigat în fața Ungariei, scor 2-1.

A intrat pe teren în minutul 64, în locul lui Lisandro Lopez, și a fost eliminat după doar două minute!

Ultimul său meci a fost finala Cupei Mondiale 2026, pierdută în fața Spaniei după prelungiri, scor 0-1.

Jose Mourinho: „Messi m-a făcut să fiu mai bun, m-a obligat să gândesc mult”

Într-un interviu din 2025 cu Sporty Net, Mourinho a fost întrebat care e jucătorul care l-a ajutat să progreseze cel mai mult ca antrenor și a răspuns fără să ezite: „Messi”.

Tehnicianul a fost rugat să explice de ce l-a ales pe argentinian. Iar răspunsul a fost un mare compliment pentru superstarul care acum joacă în MLS, pentru Inter Miami: „Pentru că de fiecare dată când am jucat împotriva lui, Messi m-a obligat să gândesc mult”.

  • Leo Messi a debutat la prima echipă a Barcelonei într-un meci amical împotriva echipei pe care Mourinho o antrena la acea vreme, FC Porto, în noiembrie 2003. Catalanii au pierdut, scor 0-2.

Între 2010 și 2013, când Mourinho o antrena pe Real Madrid, iar Messi juca la Barcelona, antrenorul a avut probleme mari în a-l stopa pe superstarul catalanilor.

Tot Messi a fost răspunsul și atunci când „The Special One” a fost rugat să numească un jucător în care a văzut un potențial mare, dar pe care nu a avut onoarea să-l antreneze.

Nu era prima dată când Mourinho a vorbit despre dificultățile de a găsi căi prin care să-l oprească pe Messi.

În 2015, când antrena Chelsea și îl înfruntase deja de multe ori pe argentinian cu Inter, Real Madrid și chiar cu echipa engleză, în primul mandat, Mourinho mărturisea:

E cel mai periculos adversar pe care l-am întâlnit și, de multe ori, când am jucat împotriva lui, am petrecut ore întregi gândindu-mă cum să-l oprim în mod colectiv. E imposibil să-l marchezi om la om. E unic, e de neoprit. Întotdeauna face diferența. Cu el, orice echipă mare poate câștiga UEFA Champions League. Jose Mourinho, în 2015

Mesajul postat luni de Lionel Messi

„După tot acest timp care a trecut de la finală, gândindu-mă îndelung, vreau să vă anunț pe toți că mă retrag din echipa națională…

A fost o decizie care m-a durut și mă doare în suflet, dar înțeleg că a sosit momentul. Vă jur că am dat întotdeauna totul, nu doar în ultimii ani în care am câștigat totul, ci și înainte, și am luptat mereu și m-am dedicat complet acestui tricou, pentru a vă aduce bucurie și a vă face să vă simțiți mândri că sunteți argentinieni prin intermediul fotbalului.

Mai este puțin, iar tot mai multe etape ajung la final, iar aceasta este una care mă doare foarte mult. Iubesc, am iubit și voi iubi mereu să fac parte din echipa națională. M-am dedicat complet, nu mai am nimic de oferit și, în plus, vin din spate tineri foarte talentați care merită să fie acolo.

Vă mulțumesc pentru toată afecțiunea din acești 20 de ani. O să-mi lipsească foarte mult să vă aud de pe teren. Acum voi fi unul dintre voi, încurajându-vă și susținându-vă mereu din exterior (la bine și la rău, mai ales la rău).

Mulțumesc familiei mele pentru că a fost mereu alături de mine, pentru că m-a însoțit în această călătorie atât de frumoasă, dar și de dificilă. Mulțumesc fiecăruia dintre antrenori, coechipieri și conducători cu care am avut ocazia să colaborez. Păstrez amintiri și momente de neuitat trăite împreună.

Plec cu liniștea și mândria că v-am oferit, împreună cu coechipierii mei, momente de vis. A fost o nebunie să trăiesc asta alături de voi. Vă iubesc!

Mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut argentinian. Hai, Argentina!

*Aceste cuvinte le-am scris pe 21 iulie, la două zile după finală. Astăzi, după ce s-a întâmplat cu tatăl meu, sunt și mai convins decât înainte”, a scris Messi pe Instagram.

Trofeele cucerite de Lionel Messi cu naționala Argentinei

  • Cupa Mondială din 2022
  • Copa America (x2): 2021/22 și 2023/24
  • Finalissima 2022
  • Medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2008, cu naționala U23
  • Cupa Mondială din 2005, cu naționala U20

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