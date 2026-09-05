Ce se întâmplă cu Lukic Cristiano Bergodi, după ce FCSB a forțat transferul atacantului: „Trebuie să avem și planul B”

Cristiano Bergodi prefațat partida cu U Craiova și a vorbit despre situația lui Jovo Lukic (27 de ani), atacantul ofertat recent de FCSB.

U Craiova - U Cluj se joacă luni, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Golgeterul sezonului precedent din Liga 1 este dorit cu insistență de Gigi Becali, deși acesta a bifat și transferul lui Denis Drăguș pe același post. Tehnicianul de la U Cluj a confirmat că bosniacul va face deplasarea în Bănie.

Cristiano Bergodi: „Jovo Lukic va fi sigur în lot”

U Cluj nu a acceptat prima ofertă din partea celor de la FCSB, iar Lukic se va deplasa cu echipa pentru meciul contra campioanei României. Un posibil transfer va fi discutat ulterior.

„Jovo va fi sigur în lot la meciul cu Craiova. După, vom vedea (n.r - râde). Aici e vorba de conducători. Ei decid și eu mă supun. Trebuie să avem și planul B dacă se întâmplă ceva, dar eu cred că rămâne cu noi.

Aici poate face performanță, pentru că e un jucător foarte bun și un caracter deosebit. Nu cred că vor fi probleme”, a spus Cristiano Bergodi la conferință, potrivit gsp.ro.

Președintele celor de la U Cluj, Radu Constantea, a transmis, joi, că nu va accepta oferta de 2 milioane de euro a lui Gigi Becali, clubul dorind să încaseze o sumă mult mai mare pentru atacantul bosniac.

Jovo Lukic a ajuns în România în 2024, la Universitatea Craiova, de la Borac Banja Luka, unde nu a avut parte de foarte multe reușite. La finalul sezonului, acesta ajuns la U Cluj, unde, în sezonul trecut, a marcat 18 goluri în Liga 1.

Atacantul a participat și la CM 2026 cu naționala Bosniei, reușind să marcheze chiar în primul meci, 1-1 contra Canadei.

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