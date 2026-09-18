Zidane impune reguli dure Decizia luată de selecționerul Franței, înainte de debutul în Liga Națiunilor
Zinedine Zidane
Liga Națiunilor

Zidane impune reguli dure Decizia luată de selecționerul Franței, înainte de debutul în Liga Națiunilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 13:44
alt-text Actualizat: 18.09.2026, ora 13:44
  • Zinedine Zidane (54 de ani), selecționerul Franței, a impus mai multe reguli care vizează relația echipei naționale cu presa.
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Zidane va debuta oficial pe banca Franței la meciul cu Turcia de pe 25 septembrie, din Liga Națiunilor.

Fostul tehnician al lui Real Madrid l-a înlocuit pe banca naționalei pe Didier Deschamps, care a condus Franța în ultimii 14 ani.

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Regulile impuse de Zinedine Zidane la naționala Franței

Înainte ca Franța să-și înceapă parcursul în Liga Națiunilor, selecționerul Zinedine Zidane, alături de staff-ul său, a setat câteva reguli clare care vizează relația cu presa.

Prima dintre aceste reguli se referă la anunțarea lotului echipei naționale. Evenimentul va avea loc la sediul Federației Franceze de Fotbal, iar conferința de presă va fi transmisă exclusiv prin canalele de comunicare ale forului, anunță as.com.

În perioada lui Didier Deschamps, mai multe posturi de televiziune aveau dreptul să filmeze anunțarea lotului, dar și conferința de presă care urma. Acest lucru nu va mai fi posibil în era Zidane.

O altă măsură impusă de selecționer reprezintă interzicerea presei în apropierea bazei de la Clairefontaine, când jurnaliștii anunțau de la fața locului sosirea fotbaliștilor în cantonament.

La fel ca în cazul conferințelor de presă, imaginile cu sosirea internaționalilor vor fi transmise de Federația Franceză de Fotbal.

Presa ar putea avea acces totuși la unele zone mixte pentru a putea discuta cu jucătorii în primele zile ale cantonamentului. Această măsură nu exista în perioada când Deschamps era pe banca Franței.

Vineri, 18 septembrie, Zidane va anunța lotul naționalei sale pentru meciurile din Liga Națiunilor. Începând din această zi și până pe 5 octombrie, atunci când Franța va juca cu Belgia, ultimul meci din prima fereastră internațională, „Zizou” va avea doar 8 apariții în fața presei.

Fostul antrenor de la Real Madrid este cunoscut pentru aparițiile rare în fața jurnaliștilor, neluându-se în calcul conferințele de presă obligatorii.

Franța va evolua în Grupa A1 din Liga Națiunilor 2026-2027, alături de Italia, Belgia și Turcia.

Programul Franței

  • 25 septembrie: Turcia - Franța (21:45)
  • 28 septembrie: Belgia - Franța (21:45)
  • 2 octombrie: Franța - Italia (21:45)
  • 5 octombrie: Franța - Belgia (21:45)
  • 12 noiembrie: Italia - Franța (21:45)
  • 15 noiembrie: Franța - Turcia (21:45)

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